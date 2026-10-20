आस्था के आयोजनों में सुरक्षा जरूरी

हमारे देश में त्योहार व धार्मिक आयोजन लोगों की आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दुर्गा पूजा, कुंभ मेला या विशेष मौकों पर मंदिरों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे आयोजनों में लोगों का उत्साह….

हमारे देश में त्योहार व धार्मिक आयोजन लोगों की आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दुर्गा पूजा, कुंभ मेला या विशेष मौकों पर मंदिरों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे आयोजनों में लोगों का उत्साह देखने लायक होता है, लेकिन जब यही आयोजन भगदड़ और मौतों की वजह बन जाते हैं, तब कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि लोगों की सुरक्षा के अब भी पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं हो रहे?

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल की घटना कोई अकेली नहीं है। इससे पहले भी देश में कई धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की घटनाएं घट चुकी हैं, जिनका सबक यही है कि भीड़ को संभालने में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। हर घटना के बाद जांच होती है और मुआवजे की घोषणा की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उनको भूला दिया जाता है। यह समझना जरूरी है कि भगदड़ केवल भीड़ ज्यादा होने से नहीं होती। जब किसी स्थान पर उसकी क्षमता से अधिक लोग पहुंच जाते हैं, रास्ते संकरे होते हैं या बाहर निकलने के पर्याप्त रास्ते नहीं होते, तब स्थिति खतरनाक हो सकती है। कई बार अफवाह या अचानक मची घबराहट भी लोगों को भागने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए किसी भी बड़े आयोजन से पहले यह तय करना जरूरी है कि वहां कितने लोगों को सुरक्षित रूप से आने-जाने दिया जा सकता है।

इस समस्या को रोकने के लिए प्रशासन और आयोजन समितियों को मिलकर काम करने होंगे। पंडालों और मंदिरों में आने-जाने के रास्ते अलग-अलग होने चाहिए। भीड़ की संख्या पर नजर रखी जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर नए लोगों के प्रवेश को रोक देना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि आयोजकों और आम लोगों की भी है। लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए, धक्का-मुक्की नहीं करनी चाहिए और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहीं, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की जान खतरे में न पड़े। आस्था और सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। किसी धार्मिक आयोजन की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि वहां कितनी बड़ी भीड़ आई, बल्कि इससे भी तय होनी चाहिए कि सभी लोग सुरक्षित अपने घर लौटे या नहीं? हर दुर्घटना के बाद दुख जताने के बजाय हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे अगले हादसे को रोका जा सके। जिंदगी का बचाव किसी भी आयोजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

पुनीत उपाध्याय, टिप्पणीकार

भगदड़ रोकने के हो रहे गंभीर प्रयास धर्मस्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। आस्था के केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों का आना स्वाभाविक है, लेकिन अव्यवस्थित भीड़ कई बार उत्सव और पूजा के माहौल को मातम में बदल देती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए देश में प्रशासनिक सतर्कता, तकनीक के इस्तेमाल, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास तेज हुए हैं। ये इस सोच के साथ किए गए हैं कि सुनियोजित प्रयासों से धर्मस्थलों पर भगदड़ रोके जा सकते हैं।

यह समझना होगा कि केवल पुलिस बल बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होता; भीड़ के आवागमन, प्रवेश-निकास और आपातकालीन प्रतिक्रिया की समुचित योजना भी जरूरी है। कई राज्यों ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के ठोस कदम उठाए हैं। उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2025 में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सुरक्षा योजना तैयार करने की पहल की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें प्रवेश और निकास मार्गों की पहचान, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, आपातकालीन निकास और एंबुलेंस की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य भगदड़ की स्थिति बनने से पहले ही खतरे को पहचानना और उसे रोकना है।

तकनीक ने इस दिशा में नई संभावनाएं खोली हैं। 2025 के महाकुंभ में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से भक्तों के विशाल समूह पर नजर रखी गई। रेलवे ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रयागराज क्षेत्र में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और यात्री आश्रय बनाए। साफ है, भगदड़ रोकने के लिए मंदिर परिसर के साथ-साथ वहां पहुंचने वाले रास्तों, रेलवे स्टेशनों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधन भी आवश्यक है। गोवा में भी मई 2025 में लैराई देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव में हुई भगदड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए। मार्च 2026 में सामने आई योजना के तहत सीसीटीवी निगरानी, वॉच टावर, अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग, आपातकालीन निकासी व्यवस्था, प्रशिक्षित स्वयंसेवक और नियंत्रण कक्ष जैसे उपाय शामिल किए गए। अब मंदिर प्रबंधन समितियों, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

स्पष्ट है, भगदड़ रोकने के लिए देश में नीतिगत, तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। हालांकि, इनका असल लाभ तभी मिल सकेगा, जब जमीन पर इनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।