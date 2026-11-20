क्या विदेश में जाकर बिल्ली को चीता कह देने भर से विदेशी मीडिया उसे सच मान लेगा? अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका जाकर वहां के विश्वविद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों…

क्या विदेश में जाकर बिल्ली को चीता कह देने भर से विदेशी मीडिया उसे सच मान लेगा? अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका जाकर वहां के विश्वविद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और उसकी खस्ताहाल स्थिति पर अपनी बात रखते हैं, तो क्या उन्होंने कोई गुनाह कर दिया? देश के तथाकथित राष्ट्रवादी लोग अचानक राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि भारत एक ‘आर्थिक आपदा’ की ओर बढ़ रहा है। उनका मानना है कि भारत का आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही नतीजे देना बंद कर चुका है। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए।

राहुल गांधी ने बेरोजगारी को देश की बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं और शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। क्या उनकी इन बातों को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? क्या रुपये का लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होना हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है? क्या देश में बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी कोई काल्पनिक समस्या है? क्या विनिर्माण क्षेत्र को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देश पर बढ़ते कर्ज को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सार्वजनिक ऋण जीडीपी के लगभग 82 प्रतिशत के आसपास है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है?

सवाल यह है कि यदि देश की आर्थिक स्थिति पर कोई विपक्षी नेता विदेश में अपनी बात रखता है, तो क्या इस वजह से उसे देशद्रोही करार दिया जा सकता है?

आखिर देश की छवि और सरकार की छवि में अंतर क्यों नहीं किया जाता? सरकार की नीतियों की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करना और उनकी ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि सरकार के पक्ष में बोलना राष्ट्रवाद है, तो सरकार की कमियों पर सवाल उठाना देशविरोध कैसे हो सकता है? इसलिए जरूरी है कि हम नेता प्रतिपक्ष की बातों पर गौर करें। अगर उनकी बातों को समझकर नीतियों में उसी अनुरूप बदलाव किए जाएं, तो मुमकिन है कि देश की स्थिति बेहतर होगी, और किसी विपक्षी नेता को विदेशी जमीन पर जाकर सरकारी नीतियों की आलोचना करने की जरूरत नहीं होगी।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

विदेशों में किए जाने वाले दावे तथ्यों से परे भारतीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब देश का प्रमुख विपक्षी नेता विदेशी जमीन पर भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘आर्थिक आपदा’ के मुहाने पर खड़ा बताता है, तो बहस केवल सरकार की नीतियों तक सीमित नहीं रहती। इसमें देश की वैश्विक छवि और राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल भी जुड़ जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो कुछ कहा, उस पर व्यापक बहस होनी चाहिए।

राहुल गांधी की बातों पर भाजपा ने स्वाभाविक ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने उन पर भारत की आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि विदेशों में कमजोर करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का सवाल है कि जब दुनिया की प्रमुख आर्थिक संस्थाएं भारत की विकास दर को लेकर सकारात्मक आकलन कर रही हैं, तब राहुल गांधी देश को आर्थिक आपदा की स्थिति में क्यों बता रहे हैं? वाकई, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आकलन सकारात्मक है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जून 2026 में जारी अंतरिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही, जबकि 2024-25 में यह 7.1 प्रतिशत थी। यह बताता है कि वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास गति बनाए रखी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अक्तूबर के विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत की 2026 की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने भी अप्रैल 2026 की भारत विकास रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.6 प्रतिशत वृद्धि का आकलन किया था। हालांकि, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए उसने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति को नकारना उचित नहीं होगा। राहुल गांधी केे विनिर्माण क्षेत्र संबंधी दावे को भी सरकारी आंकड़े खारिज करते हैं। दिक्कत यह है कि पूर्व में भी अपनी विदेश यात्राओं में वह भारत के लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और सांविधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। बेशक, विदेशी जमीन पर बोलना लोकतांत्रिक अधिकार है, पर आलोचना और देश की समग्र छवि को नकारात्मक रूप में पेश करने के बीच उनको अंतर करना चाहिए।