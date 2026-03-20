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ईमानदार रचनाकार होने का मतलब

Mar 20, 2026 10:43 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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ममता कालिया को साहित्य अकादेमी पुरस्कार के लिए बधाई देते हुए उस विवाद पर बात करना चाहूंगा, जो जबरन खड़ा किया जा रहा है। विवाद ममता जी द्वारा अपने एक अनुभव के बारे में है, जहां वह अपने पति रवींद्र कालिया के साथ जैदी साहब के घर दावत पर जाती हैं….

ईमानदार रचनाकार होने का मतलब

ममता कालिया को साहित्य अकादेमी पुरस्कार के लिए बधाई देते हुए उस विवाद पर बात करना चाहूंगा, जो जबरन खड़ा किया जा रहा है। विवाद ममता जी द्वारा अपने एक अनुभव के बारे में है, जहां वह अपने पति रवींद्र कालिया के साथ जैदी साहब के घर दावत पर जाती हैं। यह प्रसंग उसी जीते जी इलाहाबाद किताब में दर्ज है, जिस पर ममता कालिया को यह पुरस्कार मिला है। इस किताब में वह लिखती हैं- जहां एक तरफ मेजबानी है, अपनापन है, तो दूसरी तरफ खुद उनके भीतर बैठा एक छोटा-सा संस्कार/ संकोच (मंगलवार को मांस न खाना)। यहां कोई धर्म विशेष की श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की झिझक और सामाजिक दबाव का चित्रण है। जो लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, वे जान-बूझकर बात को मोड़ रहे हैं।

लेखिका खुद मानती हैं कि वह कोई व्रत नहीं रखतीं, फिर भी मन में एक ‘हिचक’ बैठी हुई है। यह बहुत सामान्य भारतीय मानसिकता है। धर्म नहीं, बल्कि आदत और ‘कंडिशनिंग’। रवींद्र कालिया का जवाब- बुधवार को खा लेते हो, तो मंगलवार को क्यों नहीं?- दरअसल उसी अंधविश्वास पर चोट है। जैदी साहब और उनकी बेगम का व्यवहार देखिए- प्यार, आग्रह, अपनापन। यहां ‘मुस्लिम संस्कृति’ नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानी तहजीब दिखाई गई है, जहां मेहमान को दिल से खिलाया जाता है। यह कोई चाल नहीं है कि सामने वाले का धर्म भ्रष्ट किया जाए। मेहमाननवाजी है, जो भारतीय परंपरा है। ममता कालिया खुद को भी कठघरे में रखती हैं। अपने संकोच को छिपाती नहीं। यही साहित्य का काम है। आईना दिखाना, न कि किसी का प्रचार करना। अब जो लोग इसे ‘एजेंडा’ कह रहे हैं, उनसे सीधा सवाल बनता है- अगर एक हिंदू लेखक अपने अनुभव में किसी मुस्लिम परिवार की मेहमाननवाजी लिख दे, तो क्या यह अपराध हो गया? क्या साहित्य अब यह भी तय करेगा कि आप किसके घर जाएं, क्या खाएं और किसकी तारीफ करें? सच यह है कि जो विरोध अभी हो रहा है, वह साहित्य का नहीं, मानसिकता का है।

यह लेखन न केवल जायज है, बल्कि जरूरी है, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले बहुत हैं और जोड़ने वाले शब्द कम हैं। जहां ममता जी का यह प्रसंग हमारी तहजीब का आईना होना चाहिए था, जहां यह प्रसंग रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास पर चोट होना चाहिए, उसे उल्टा तंग नजरिये का शिकार बनाया जा रहा है। साहित्य का काम हमेशा से यही रहा है-सामाजिक दरारों को भरना, पुल बनाना, न कि खाई खोदना।

अरुण खामख्वाह, टिप्पणीकार

हिंदी लेखकों की नैतिकता पर सवाल

ममता कालिया को साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिलने पर मेरी बातों से मेरे मित्रों को लग रहा है कि यह सरकार से कोई शिकवा या गिला है, या सरकार की अक्षमता पर बात है। ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार के समय ही नासिरा शर्मा को पुरस्कार मिला था। मैं यह मानती हूं कि सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, अपनी आलोचना करने वालों को भी अपना ही मानना चाहिए, जो मोदी सरकार करती है। वह अपनी आलोचना करने वाले लोगों को अपना बनाने के लिए सब कुछ करती है, और कर रही है। वह कम-से-कम इस मामले में निष्पक्ष दिखती है।

मेरा सारा गिला लेखक समाज से है। कम-से-कम लेखक समाज में इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि वे जिस सरकार का जमकर विरोध करते हैं, जो सरकार उनकी दृष्टि में असहिष्णु, पिछड़ी, हिंदू-मुस्लिम करने वाली और न जाने कैसी-कैसी है, उसी के हाथों वे सम्मान कैसे ले सकते हैं? मैं लेखक समाज की गिरती या अब सामने आई शून्य या नकारात्मक नैतिकता को लेकर चिंतित हूं कि वे लोग क्या मानक निर्धारित करते हुए बढ़ रहे हैं? यह मैं सदा से मानती थी कि हिंदी का लेखक रीढ़हीन और केंचुआ प्रजाति का है, परंतु यह सब मैं अपनी आंखों के सामने इस तरह से सच होते देखूंगी, यह मुझे विश्वास नहीं था।

मुझे लगता था कि मेरी प्रिय लेखिका ममता कालिया जैसे लोग मेरा कुछ तो भरम रखेंगे, कि कह सकें कि मेरे राहुल को प्रताड़ित करने वाली सरकार के सम्मान या पुरस्कार पर मैं लानत भेजती हूं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने तो उनकी सगर्व द्रौपदी मुर्मु जी के साथ तस्वीर भी देखी थी, जबकि यह वही द्रौपदी मुर्मु हैं, जिनके खिलाफ राहुल गांधी ने यशवंत सिन्हा को उतारा था, ताकि वह राष्ट्रपति न बन पाएं। इसलिए, मुझे भाजपा सरकार से नहीं, बल्कि लेखकों की नकारात्मक नैतिकता से समस्या है। और, दिन-प्रतिदिन इस गिरती नैतिकता के कारण मैं और परेशान होती जाती हूं कि यह और कितनी गिरेगी! जीते जी इलाहाबाद का एक पृष्ठ मुझे पढ़ने को मिला। बताइए, इस सीमा तक सहिष्णु पुस्तक कि मंगलवार को भी नॉन वेज खाने के लिए जिद करने वाला भाव हो, तो उसे पुरस्कार क्यों नहीं मिलना चाहिए? कम-से-कम लेखक समाज को अब यह असहिष्णु वाला राग गाना बंद कर देना चाहिए, या सरकार के विषय में बोलते समय आईना सामने रखना चाहिए। सरकार की नीतियों के प्रति असंतुष्टि और सरकार से ही घृणा, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं।

सोनाली मिश्रा, टिप्पणीकार

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