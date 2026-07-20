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रेलवे में हरित ऊर्जा क्रांति की शुरुआत

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भारत ने रेल परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया…

रेलवे में हरित ऊर्जा क्रांति की शुरुआत

भारत ने रेल परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। हमसे पहले से जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह उपलब्धि केवल रेलवे की सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में देश की बड़ी छलांग है।

इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इंजन है। ट्रेन में लगभग 440 किलोग्राम हाइड्रोजन संग्रह कर सकते हैं और एक बार ईंधन भरने के बाद यह करीब 356 किलोमीटर तक चल सकती है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन का संचालन पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि इंजन से धुएं की जगह केवल जलवाष्प, यानी भाप और थोड़ा पानी निकलता है। इस कारण इसे शून्य उत्सर्जन वाली तकनीक माना जा रहा है। इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन समाप्त हो जाता है। इस तरह, यह तकनीक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाती है और आयातित पेट्रोलियम पर खर्च कम करने में मदद करती है। जिन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइन बिछाना कठिन है, वहां हाइड्रोजन ट्रेन बेहतर विकल्प बन सकती है। इसका संचालन अपेक्षाकृत शांत होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है।

भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से इसकी लागत घटेगी और रेलवे के साथ अन्य परिवहन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ेगा।

हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के साथ हरियाणा देश में हाइड्रोजन तकनीक का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाते वक्त यह भरोसा दिया कि सरकार लागत कम करने और तकनीक को अधिक सक्षम बनाने के लिए लगातार अनुसंधान करेगी। इस परियोजना से जींद और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसका एक अहम पक्ष ऊर्जा सुरक्षा भी है। वर्ष 2014 से पहले रेलवे का बड़ा हिस्सा डीजल इंजनों पर निर्भर था, लेकिन पिछले बारह वर्षों में लगभग 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इससे डीजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और अब हाइड्रोजन जैसी नई तकनीक ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

इस राह में कई व्यावहारिक चुनौतियां

जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है, तब परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को लेकर होड़ तेज हो गई है। भारतीय रेलवे ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी है। यह केवल एक नई ट्रेन का शुभारंभ नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और भविष्य की ऊर्जा नीति की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी है। हालांकि, ऐसे समय में, जब यूरोप के कुछ देशों ने हाइड्रोजन ट्रेनों के अनुभवों के आधार पर अपने कदम धीमे कर दिए हैं और बैटरी आधारित ट्रेनों की ओर झुकाव बढ़ा दिया है, भारत का यह प्रयोग अनेक सवाल खड़े करता है। क्या हाइड्रोजन ट्रेनें वास्तव में भविष्य हैं या फिर ये केवल एक महंगा प्रयोग साबित होंगी? इन प्रश्नों का उत्तर केवल तकनीकी उत्साह में नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव, आर्थिक गणना और पर्यावरणीय दृष्टिकोण में छिपा है।

केवल उत्साह के आधार पर किसी तकनीक को भविष्य घोषित कर देना उचित नहीं होगा। दुनिया के कई विकसित देशों का अनुभव बताता है कि हाइड्रोजन ट्रेनों के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। जर्मनी ने बड़े उत्साह के साथ हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन शुरू किया था, लेकिन बाद में ईंधन सेल की कार्यक्षमता में गिरावट, हाइड्रोजन की आपूर्ति संबंधी कठिनाइयां, रखरखाव की जटिलता और अधिक लागत जैसी समस्याओं के कारण कई मार्गों पर बैटरी चालित ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाने लगी। जापान, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों ने भी अभी तक इस तकनीक को बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया है, बल्कि इसे छोटी परियोजनाओं तक सीमित रखा है। इसका मतलब है कि इस तकनीक को अभी और परिपक्व होने की आवश्यकता है।

भारत की स्थिति इन देशों से कुछ अलग भी है। भारतीय रेलवे का अधिकांश नेटवर्क पहले से ही विद्युतीकृत है। हाइड्रोजन ट्रेनों का मूल उद्देश्य उन क्षेत्रों में डीजल इंजनों का विकल्प बनना है, जहां बिजली की लाइनें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन भारत में जिस मार्ग पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, वह पहले से विद्युतीकृत है, इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बिजली उपलब्ध है, तब हाइड्रोजन ट्रेन की आवश्यकता क्यों? हालांकि, वास्तविक चुनौती केवल ट्रेन बनाने की नहीं है। प्रत्येक स्टेशन पर हाइड्रोजन उत्पादन,भंडारण और ईंधन भरने की व्यवस्था तैयार करना महंगा और जटिल कार्य है। इन व्यवस्थाओं का खर्च बहुत अधिक होगा, तो पूरी परियोजना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रह पाएगी।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

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