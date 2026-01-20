संगीत का रंग सांप्रदायिक नहीं होता

संक्षेप: जाने-माने संगीतकार एआर रहमान ने पिछले दिनों जो बयान दिया कि उन्हें काम मिलना कम हो गया है और इसके पीछे ‘सांप्रदायिक’ कारण हो सकते हैं, गलत है। भले ही विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए…

जाने-माने संगीतकार एआर रहमान ने पिछले दिनों जो बयान दिया कि उन्हें काम मिलना कम हो गया है और इसके पीछे ‘सांप्रदायिक’ कारण हो सकते हैं, गलत है। भले ही विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि वह एक ऑस्कर विजेता हैं और उनके महान संगीत की कद्र सभी करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां कला और शिक्षा को पूरा महत्व दिया जाता है। अगर सांप्रदायिकता की बात होती, तो कलाम साहब राष्ट्रपति न बनते, अजहरुद्दीन टीम इंडिया की कप्तानी नहीं करते। कई अन्य उदाहरण भी हैं। रहमान साहब को काम कम मिलने की वजह दूसरी हो सकती है। उनके संगीत तो अजर-अमर हैं ही, वह खुद एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं। देश-दुनिया में चर्चित हैं। उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए।

रहमान साहब, अगर कल को गोविंदा जी आपकी ही भाषा-शैली में इंटरव्यू देते हुए यह बोलें कि मेरे साथ वर्तमान में भेदभाव हो रहा है और पिछले आठ-दस वर्षों से मुझे काम नहीं मिल रहा है और इसके पीछे वही कारण है, जो आपने बीबीसी को बताया है, तो कैसा लगेगा? कल को क्रिकेट की दुनिया में भी आपको सुनकर मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव भी यह आरोप बीसीसीआई पर लगाने लगें कि उनके साथ करियर के आखिरी दिनों में भेदभाव हुआ और उसके पीछे वही वजह थी, जो आपने बताई थी, तो आपका जवाब क्या होगा? सच तो यह है कि अगर किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे या तो उसका खुद का आलस्य है या फिर उस क्षेत्र में नए विकल्पों का आ जाना अथवा सिर्फ वक्त की मार। आप एक जवाब दीजिए, जब आपको ऑस्कर मिला था और पूरी दुनिया आपको जान गई थी, तब फिर आप क्यों नहीं उसी वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को स्थापित कर पाए? काम करना और काम तलाशना, दो अलग-अलग चीजें हैं। काम करने वाला कभी यह नहीं कहता कि काम नहीं मिल रहा है, बल्कि वह तो खुद दूसरों को काम देता है। आप इतने बड़े संगीतकार हैं कि लोगों को आप काम दे सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अतीत में, मोहम्मद रफी साहब को भी काम न मिला होगा, गोविंदा को भी नहीं मिला होगा, अमिताभ बच्चन को भी इसी तरह के दौर से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन इन लोगों ने कभी आपकी तरह सांप्रदायिक बातें नहीं कहीं। आपने बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव होने संबंधी बयान देकर अपनी पूरी 30 साल की मेहनत पर एक तरह से पानी फेर दिया है।

रहमान आज जो भोग रहे, वही बोल रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले संगीतकार एआर रहमान अगर कहते हैं कि बॉलीवुड का सामाजिक माहौल अब पहले जैसा नहीं है, तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? अलबत्ता, पूरे देश का यही हाल है। कोई भी अपने दिल पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि आज का सामाजिक माहौल 2014 के पहले वाला भारत जैसा है। इस प्रख्यात संगीतकार ने एक साक्षात्कार में अपना दर्द खुलकर क्या बयान किया, सभी हमलावर हो उठे। उन्होंने तो यही कहा कि ‘अब सामाजिक संतुलन बदल गया है।’ गीतकार व लेखक जावेद अख्तर ने उनके आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है, पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब जावेद अख्तर बॉलीवुड में बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर एआर रहमान के बयान को खारिज करते हैं, तब वह वास्तव में भारतीय मुसलमानों की हकीकतों और साझा अनुभवों का भी खंडन करते हैं। इनमें उनकी पत्नी शबाना आजमी के अनुभव भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि मुंबई जैसे महानगर में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें घर देने से इनकार किया गया था। तथ्य यही बताते हैं कि पिछले एक दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, जो दंगों और नफरती बयानों में बढ़ोतरी से चिह्नित होता है। बहरहाल, एआर रहमान की बातों को सिरे से खारिज कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इससे उन सांप्रदायिक शक्तियों को ही बल मिलेगा, जो चाहते हैं कि यह देश सिर्फ बहुसंख्यकों का हो जाए। हमें न सिर्फ रहमान साहब की बातों पर गौर करना चाहिए, बल्कि ऐसा माहौल भी बनाना चाहिए, जिसमें सभी सुकून से रह सकें। जातिगत और धार्मिक विभिन्नता के बावजूद एकता भारत की पहचान रही है। हमें इसे बरकरार रखना चाहिए।

अगर एआर रहमान ऐसा कुछ कह रहे हैं, जो उन्हें महसूस हो रहा है, तो यह सोचने की बात है, न कि उनसे लड़ने की। इसी तरह की हरकतों से देश की मेधा विदेश, खासतौर से अमेरिका चली जाती है और वहां उनकी खोजों को अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिलता है। लोगों को अपने भाव प्रकट करने की जगह तो दो। या, हम और आप इतने ज्यादा असंवेदनशील हो गए हैं कि अपने से इतर विचारों को देश में मौजूद ही नहीं रहने देंगे? इस तरह तो देश सिर्फ एक विचारधारा, एक विचार और एक तरह के लोगों का झुंड बनकर रह जाएगा। इस तरह यहां सृजनता का अंत हो जाएगा और कोई भी देश बिना सृजनता के तरक्की नहीं कर सकता।