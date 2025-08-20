आपसी रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघल रही

भारत और चीन के आपसी संबंधों में सुधार की जो पहल शुरू हुई है, उससे उम्मीद बंधती है। खबरों के मुताबिक, चीन ने भारत की तीन प्रमुख मांगों- रेयर अर्थ्स, उर्वरक और टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति- को मान लिया है…

भारत और चीन के आपसी संबंधों में सुधार की जो पहल शुरू हुई है, उससे उम्मीद बंधती है। खबरों के मुताबिक, चीन ने भारत की तीन प्रमुख मांगों- रेयर अर्थ्स, उर्वरक और टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति- को मान लिया है। यह संकेत है कि दोनों देश अपने आर्थिक व रणनीतिक रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात में वैश्विक हालात, साझा हितों और स्थिरता पर गहन चर्चा हुई। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित चीन यात्रा और आगामी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से पहले एक अहम कड़ी माना जा रहा है।

आज की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत और चीन के संबंधों में यूं सुधार अमेरिका जैसे देशों को नागवार गुजर सकता है। अमेरिका ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर भारी जुर्माना लगाने का एलान किया है और वह चीन के साथ भी खींचतान में उलझा हुआ है। ऐसे में, एशिया की ये दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आती हैं, तो वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप मिल सकता है। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चौथे नंबर पर रहते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि दोनों देश क्षेत्रीय स्तर पर आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं, तो अमेरिका का दबदबा निश्चय ही कमजोर पड़ सकता है।

हालांकि, भारत को इस संभावित साझेदारी में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। चीन का इतिहास बताता है कि वह अक्सर वायदों और वास्तविकताओं में भिन्नता रखता है। हाल के वर्षों में सीमा विवाद और चीन की मनगढ़ंत दलीलों ने भारत की चिंता बढ़ाई है। स्वयं विदेश मंत्रालय को कई बार चीन के भ्रामक बयानों का खंडन करना पड़ा है। इसीलिए, भारत के लिए यह जरूरी है कि वह केवल आर्थिक हितों को देखकर कदम न बढ़ाए, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी पूरी सावधानी बरते। हमारे विदेश मंत्री ने उचित ही कहा कि पहले सीमा विवाद सुलझाइए, फिर आर्थिक संबंध बढ़ाइए। इसका अर्थ है कि हमें हर कदम पर परीक्षण, निगरानी और रणनीतिक संतुलन बनाकर रखना होगा। ताजा प्रयास से भले आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा की अखंडता से कोई समझौता न करने की भारतीय दलील तारीफ के काबिल है। कुल मिलाकर, भारत और चीन के बीच वर्तमान पहल सकारात्मक है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से स्वागतयोग्य भी, लेकिन भारत को चाहिए कि वह इस मित्रता पर आंखें मूंदकर भरोसा न करे और सोच-समझकर आगे कदम बढ़ाए।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

भारत-चीन संबंधों में तनातनी कायम

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बेशक नई दिल्ली का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करते हुए भी चीन अपनी पुरानी तिकड़मबाजी से बाज नहीं आया, जिसके कारण यही कहना सही होगा कि दोनों देशों के संबंधों में तनातनी शायद ही कम हुई है। सबसे पहले तो चीन ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत मानो ‘एक चीन नीति’ का समर्थन कर रहा है और ताईवान को बीजिंग का हिस्सा मान लिया है। मगर बाद में भारत की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। अलबत्ता, भारत अब भी ताईवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है और अपनी पुरानी नीति पर डटा हुआ है। असल में, ऐसा करके चीन यह दबाव बनाने की कोशिश में था कि अरुणाचल प्रदेश से भी भारत अपना दावा हटा ले। मगर वह भूल रहा है कि यह नया भारत है, जो चीन की किसी चाल में फंसने वाला नहीं।

इसी तरह, चीन आर्थिक संबंधों को सुधारने की दुहाई देता रहा, लेकिन हमारे विदेश मंत्री का स्पष्ट कहना था कि जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं आ जाती, तब तक आर्थिक संबंध को बेहतर बनाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी, यदि द्विपक्षीय व्यापार को देखें, तो आंकड़े चीन के पक्ष में ही झुके हुए हैं, इसलिए भारत ने उचित ही आत्मनिर्भरता की बात कही। यह वाकई एक सही कूटनीति है कि हम तमाम देशों के साथ ‘जैसे को तैसा’ वाला रिश्ता रखें।

चीन यदि भारत पर दबाव बनाकर अपना हित साधना चाहता है, तो भारत भी ऐसे दबावों को झटककर अपने हितों की रक्षा करना जानता है। नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया कि चीन चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन जब तक वह सीमा पर यथास्थिति नहीं कायम करता, संबंधों में स्थिरता काफी मुश्किल है।

मुझे लगता है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी सिर्फ अपने मतलब के लिए भारत आए। वह शंघाई सहयोग संगठन की सफलता के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए सदस्य देशों में हाथ-पैर मार रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि भारत ‘ग्लोबल साउथ’ की एक प्रमुख आवाज है और इसको नजरंदाज नहीं किया जा सकता। वह आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की बात इसलिए कर रहे हैं, ताकि चीन अपना सरप्लस माल भारत में खपा सके। नई दिल्ली उसकी इस रणनीति से वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह सरकार अपने पड़ोसी देशों से तभी संबंध सुधारने का प्रयास करती है, जब नेक नीयत के साथ वे ऐसा करने की इच्छा जताते हैं। दुर्भाग्य से, चीन इस मामले में कमजोर साबित हुआ है।