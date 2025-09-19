युवा अब मूकदर्शक बनने को तैयार नहीं

पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सरकारी स्तर पर तेजी से बढ़ते भ्रष्टाचार से विवश नौजवानों की सहन-शक्ति समाप्त हुई, तो साल 2022 के शुरू में वहां के सत्ता तंत्र के खिलाफ उनका गुस्सा उबल पड़ा…

श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वही सब दो साल बाद एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी दाेहराया गया। लगातार तीन बार से सत्ता पर काबिज अवामी लीग और उसकी नेता शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा फूटा, उसने न केवल शेख हसीना को सत्ता छोड़कर वहां से पलायन करने को मजबूर किया, बल्कि सांप्रदायिकता की बोतल से निकले जिन्न ने शेख हसीना सरकार के साथ खड़े वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस विद्रोह के मूल में भी वही श्रीलंका जैसे मुद्दे हावी रहे। यानी, बेरोजगारी, अवसर की कमी, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार का चरम आदि।

अब जेन-जी का निशाना नेपाल बना है। यहां कि कम्युनिस्ट-कांग्रेस नामधारी पार्टियों के नेताओं और उनके बच्चों की अय्याशी नेपाल की युवा पीढ़ी की आंखों में चुभने लगी। ऐसे में, जनता का क्षोभ और युवाओं का आक्रोश समझ आता है। चक्की में पिस रहे लोगों की युवा संतानों का खून खौलना स्वाभाविक था। नतीजा वही हुआ। श्रीलंका और बांग्लादेश का इतिहास दोहराते हुए युवाओं का आंदोलन नेपाल पहुंच गया और दो-तीन दिनों के विद्रोह ने ही गरीबों-मजलूमों की रहनुमा कही जाने वाली कम्युनिस्ट सत्ता को उखाड़ फेंका।

युवाओं की जिस पीढ़ी ने क्रांति की मशाल थामी, वह बिल्कुल किशोर और नवयुवक पीढ़ी है, जिन्हें आभासी भाषा में जेन-जेड कहा गया है। युवाओं को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। दर्जनों की संख्या में युवा बलिदान हुए। हजारों के घर उजड़ गए। लेकिन उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को समझा दिया कि जनता से सत्ता में बैठने का रुक्का पाकर वे आराम-तलब नहीं हो सकते। उन्हें उस जन-साधारण की समस्याओं की चिंता करनी ही होगी, जिनके कारण उन्हें कुर्सी मिली है। उन्हें यह भी याद रखना होगा कि दुनिया में वे जनमत का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि संप्रभुता जनता में निहित है, उनमें नहीं।

शिखा कुमारी, छात्रा

पड़ोस में तख्तापलट क्रांति नहीं, मन की भ्रांति नेपाल, उससे पहले बांग्लादेश और उससे दो साल पहले श्रीलंका, इन तीन पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ है, उसे हमने केवल बाहरी तौर पर देखा। अभी हमें टीवी और सोशल मीडिया पर ‘जेन-जेड या जेन-जी’ की नुमाइंदगी करते कुछ चेहरे दिखे,देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश दिखा और रातोंरात तख्तापलट की खबर आई। वहां की सड़कों, नेताओं के सरकारी निवास स्थलों व राजप्रासादों से निकलते धुएं व आग की लपटों को, सड़कों पर मचे कोहराम को, तोड़-फोड़ की तस्वीरों को हमने टीवी पर देखा और उसे क्रांति मान कर आत्ममुग्ध हो गए। जबकि, यह कोई क्रांति नहीं, बल्कि असहाय लोगों के मन की भ्रांति भर है।

दरअसल, आज चारों ओर इतनी निराशा और बदहवासी घर कर गई है कि समाज का भरोसा किसी पर नहीं रह गया है। अंधेरा इतना घना है कि जहां कहीं भी एक लौ टिमटिमाती दिखी, पूरा हुजूम उधर दौड़ पड़ता है। बिना यह देखे कि यह लौ रोशनी करने वाली है या अपनी दाहकता से भस्म कर देने वाली। इन तीनों देशों, खासकर नेपाल में जो कुछ हुआ है, वह इसी मृग-मरीचिका का दर्शन है। इस अंधी दौड़ में किसी ने यह जानने तक की जहमत नहीं उठाई कि यह जो भीड़ कोलंबो, ढाका और काठमांडू की सड़कों पर अंधेरगर्दी मचाती दिख रही है, वह आखिर है क्या चीज? यह जेड-जेड क्या बला है? क्या यह भीड़ पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है? इनके द्वारा की जा रही हिंसा, तोड़-फोड़, आगजनी के पीछे कोई अदृश्य हाथ भी है? बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की क्या भूमिका है, वहां पर कट्टरपंथी ताकतें किस कदर हावी होना चाहती हैं और नेपाल में सेना और कुछ वर्षों पूर्व अपदस्त कर दिए गए महाराज की क्या भूमिका रही है? इन सवालों के जवाब मिले बिना इन कथित क्रांतियों का आकलन सटीक नहीं हो सकता है।

तय है कि युवाओं का आक्रोश जिस तरह भड़का वह वहां के सत्ताधीशों के जन-विरोधी चरित्र को उजागर करता है। बांग्लादेश में चाहे सांप्रदायिक शक्तियां खड़ी हों, बड़ी संख्या में जन-भागीदारी भी दिखी। श्रीलंका में आंदोलन महीनों तक चला। पुलिस के सामने शहरी युवा थे, लेकिन उसका आधार ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था में गरीब और अधीनस्थ वर्ग था। लेकिन दो-दो बार विद्रोह करके धोखा खा चुके नेपाल को लेकर सतर्क रहना होगा। यहां राजा की साजिशों का अपना इतिहास है और उनकी समर्थक शक्तियां आक्रोश को हवा दे रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि यह क्रांति लोकतंत्र को ही समाप्त कर राजशाही को स्थापित कर दे। अत: इन भ्रांतियों पर पैनी नजर रखनी होगी।