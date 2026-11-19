राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मकानों और इमारतों के ढहने की घटनाएं अब केवल हादसे नहीं, बल्कि शहरी प्रशासन, भवन सुरक्षा, मजदूरों की सुरक्षा और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल बनती जा रही हैं…

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मकानों और इमारतों के ढहने की घटनाएं अब केवल हादसे नहीं, बल्कि शहरी प्रशासन, भवन सुरक्षा, मजदूरों की सुरक्षा और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल बनती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में मकान गिरने, निर्माणाधीन भवनों के ध्वस्त होने और मलबे में लोगों के दबने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हर दुर्घटना के बाद राहत-बचाव, जांच और कार्रवाई की बातें होती हैं, लेकिन कुछ समय गुजरते ही ऐसी दूसरी घटना सामने आ जाती है। हाल के दिनों में साकेत, सत्य निकेतन और सदर बाजार जैसे इलाकों में मकान गिरने अथवा भवनों से जुड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। अब 17 नवंबर को दिल्ली के शाहदरा जिले के ज्वालानगर (विवेक विहार थाना क्षेत्र) में एक दो मंजिला पुराना मकान गिर गया, जिसमें तीन महीने के बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। ऐसी घटनाओं ने एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

इस तरह की घटनाओं में कहीं मजदूर निर्माण-कार्यों के दौरान हादसे का शिकार होते हैं, तो कहीं मकान में रहने वाले परिवारों की जिंदगी अचानक मलबे के नीचे दब जाती है। कई बार इन हादसों में छात्रों, युवाओं और मेहनतकश लोगों की जान चली जाती है। जो लोग बच जाते हैं, उनमें से अनेक गंभीर रूप से घायल होकर जीवनभर के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट झेलने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में, जरूरी है कि दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों में पुराने, जर्जर और अनधिकृत भवनों का व्यापक सर्वेक्षण हो। भवनों की स्थिति के आधार पर ही उनको सुरक्षित, मरम्मत योग्य और अत्यधिक खतरनाक श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। खतरनाक भवनों को तत्काल खाली कराने, मरम्मत कराने और पुनर्निर्माण के समयबद्ध प्रयास करने होंगे। निर्माणाधीन इमारतों में मजदूरों की सुरक्षा, तकनीकी निरीक्षण और निर्माण-मानकों का पालन भी अनिवार्य बनाना होगा। केवल कागजी निरीक्षण के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों को वास्तविक स्थल पर जाकर जांच करनी चाहिए और दुर्घटना का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए यह बताना चाहिए कि भवन मालिक, ठेकेदार, निर्माण एजेंसी, इंजीनियर या संबंधित विभाग में से किसकी लापरवाही के कारण हादसा हुआ? यदि किसी अधिकारी ने शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब ऐसे हादसों के खिलाफ समग्र रणनीति बनाने का वक्त आ गया है। ये हादसे रोके जा सकते हैं। सरकारों को इस दिशा में गंभीरता दिखानी चाहिए।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

इमारतों की सुरक्षा के लिए सरकारें गंभीर इमारतों के गिरने की घटनाएं निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं होना चाहिए कि इनको रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले बात केंद्र सरकार की। उसने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें भवन डिजाइन, निर्माण-सामग्री, संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा और निर्माण के दौरान सावधानियों के विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज-2016 जारी किए हैं। इनके छठे अध्याय में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा और भूकंपरोधी निर्माण से जुड़े प्रावधान हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी भूकंप के खतरे को देखते हुए इमारतों को मजबूत बनाने और पुरानी संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में भी स्पष्ट किया है कि भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, भूकंपरोधी निर्माण और नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए तकनीकी मानक और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।

रही बात राज्य सरकारों की, तो वे भी अपने यहां भवन निर्माण के नियमों को लागू करने और जर्जर इमारतों की पहचान करने के लिए कदम उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मॉडल बिल्डिंग बायलॉज-2025 में ऊंची व विशेष श्रेणी की इमारतों का दसवें वर्ष में पहला संरचनात्मक ऑडिट और इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष में जांच कराने का प्रावधान किया गया है। यदि किसी इमारत में दरार या अन्य संरचनात्मक कमजोरी दिखाई देती है, तो तत्काल जांच और आवश्यक मरम्मत की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। यह पहल बताती है कि अब भवनों की सुरक्षा को केवल निर्माण के समय तक सीमित रखने के बजाय उनके पूरे उपयोगकाल से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

दरअसल, इमारतों के गिरने की घटनाओं के पीछे कई कारण होते हैं। कहीं निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, तो कहीं स्वीकृत नक्शे से हटकर अतिरिक्त मंजिलें बना दी जाती हैं। पुरानी इमारतों की समय पर मरम्मत नहीं होना भी बड़ा कारण है। इसलिए सरकारों के प्रयासों के साथ भवन मालिकों, बिल्डरों और निर्माण कंपनियों की जवाबदेही भी जरूरी है। साफ है, भवन सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की पहल सराहनीय है। आखिरकार, किसी इमारत की मजबूती का वास्तविक पैमाना उसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा है।