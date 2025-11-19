प्रशासन की सुस्ती से बच्चों पर संकट

संक्षेप: ‘भारत में औसतन हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है’। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी देश में बाल संरक्षण व्यवस्था की गंभीर कमजोरियों को रेखांकित करती है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन…

‘भारत में औसतन हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है’। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी देश में बाल संरक्षण व्यवस्था की गंभीर कमजोरियों को रेखांकित करती है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन द्वारा व्यक्त चिंता केवल न्यायिक अवलोकन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी भी है, जो बताती है कि देश में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित तंत्र अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में किस हद तक विफल है। इस समस्या का पैमाना अत्यंत व्यापक है और इसके प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं नैतिक, सभी स्तरों पर दिखाई देते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस संकट की गहराई का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2023 में देश में लगभग 1.4 लाख बच्चे लापता हुए, जिनमें से लगभग 49,000 अब तक नहीं मिल सके हैं। वर्ष 2022 के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 47,000 से अधिक लापता बच्चों में 72 प्रतिशत लड़कियां थीं। उसी वर्ष मानव तस्करी के 424 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गायब हुई लड़कियों की संख्या 10,000 से अधिक है, जो स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकताओंऔर सुरक्षा तंत्र पर प्रश्नचिह्न लगाती है। 2020 और 2021 के बीच लापता बच्चों के मामलों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘गुड़िया’ नामक स्वयंसेवी संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है और ‘खोया-पाया’ पोर्टल की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने गोद लेने की प्रक्रिया की अत्यधिक जटिलता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब औपचारिक गोद लेने की प्रक्रिया कठिन और लंबी होती है, तो अवैध नेटवर्क को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके माध्यम से बच्चे तस्करी का शिकार बनते हैं। यह समस्या दर्शाती है कि कानूनी ढांचा तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक कि वह व्यावहारिक और सुलभ न हो।

प्रशासनिक तंत्र में कई स्तरों पर गंभीर कमियां हैं। परिवारों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों पर समय पर कार्यवाही नहीं होती। कई मामलों में पुलिस प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में यह मान लेती है कि बच्चा स्वयं लौट आएगा, जिससे खोज के शुरुआती महत्वपूर्ण घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। राज्यों के बीच समन्वय का अभाव लापता बच्चों की तलाश को और चुनौतीपूर्ण बना देता है। मिशन वात्सल्य जैसी योजनाएं व विभिन्न पोर्टल मौजूद होने के बावजूद उनका प्रभाव जमीन पर नहीं दिखता। यह समस्या दर्शाती है कि केवल नीतियां बना देना पर्याप्त नहीं है।

देवेंद्रराज सुथार, टिप्पणीकार

पहले के मुकाबले बहुत सुधरे हालात देश में बच्चों का गायब होना चिंताजनक है। बच्चों के लापता होने के कई कारण हैं, जिनमें अपराध, तस्करी, हत्या और देह व्यापार आदि की आशंकाएं प्रबल हैं। इसमें प्रशासनिक लापरवाही एक बड़ा कारण हो सकती है, जिसमें सुधार की आवश्यकता हमेशा देखी जाएगी। हालांकि, किसी भी समाधान को केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। बच्चों के लापता होने के पीछे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जो परिवार, स्कूल और समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं। परिवारों में संवाद की कमी, तनावपूर्ण सामाजिक वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और जागरूकता का अभाव इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। स्कूलों में परामर्श से जुड़ी सेवाएं सीमित और औपचारिकता भर होती हैं। समुदाय स्तर पर भी बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव देखने को मिलता है। कई घटनाओं में बच्चे पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, परीक्षा के भय, भावनात्मक तनाव या प्रेम संबंधों के कारण घर छोड़ देते हैं। कुछ मामलों में रोजगार या बेहतर भविष्य के नाम पर बच्चे ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जहां से लौटना लगभग असंभव हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि यह संकट केवल अपराध नियंत्रण से संबंधित नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। चाइल्डलाइन 1098 फोन नंबर प्रबंधन और निगरानी के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। यह भारत भर के लाखों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। यह जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे, साल के 365 दिन, मुफ्त आपातकालीन फोन सेवा प्रदान करता है। यह न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों का ध्यान रखता है, बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए उन्हें जरूरी सेवाओं से भी जोड़ता है। इस नंबर के तहत देश भर में 30 लाख बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान किया जा चुका है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) सेवा की स्थापना सेवा वितरण और वित्त की निगरानी, ​​प्रशिक्षण, अनुसंधान व जागरूकता पैदा करने, वकालत करने और सेवा के लिए संसाधन जुटाने हेतु जिम्मेदार एकमात्र सार्वजनिक एजेंसी/संस्था है। इस तरह की अनेक पहल देश भर में चल रही हैं और मामलों का समाधान किया जा रहा है। जरूरत इसे और प्रभावी बनाने की है।