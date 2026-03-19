कृषि प्रधान देश में गौरैयों की यह दशा

गौरैया, वह छोटी सी चिड़िया जो कभी हमारी छतों, आंगनों और खेतों की सच्ची सखी थी, आज लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। 20 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व गौरैया दिवस हमें इस छोटे से जीव के प्रति हमारी उदासीनता का आईना दिखाता है…

गौरैया, वह छोटी सी चिड़िया जो कभी हमारी छतों, आंगनों और खेतों की सच्ची सखी थी, आज लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। 20 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व गौरैया दिवस हमें इस छोटे से जीव के प्रति हमारी उदासीनता का आईना दिखाता है। यह मात्र एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारी स्मृतियों का जीवंत प्रतीक है। आज जब हम आधुनिकता की चकाचौंध में डूबे हैं, गौरैया की कमी हमें भावनात्मक शून्यता का एहसास कराती है।

गौरैया का साहित्यिक चित्रण भारतीय साहित्य में इतना गहरा है कि वह कविता, कहानी और लोकगीतों की आत्मा बन गई है। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने अपनी पदावलियों में गौरैया को कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बनाया है। ‘गौरैया चुके ना कान्हा के गुन’ जैसी पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि कैसे यह चिड़िया भगवान के प्रेम में लीन होकर चहचहाती थी। कबीरदास ने भी दोहे में गौरैया को सादगी और भक्ति का प्रतीक बताया- गौरैया गुनी चुगै बीज, कागा खाए सब खेत। आधुनिक साहित्य में महादेवी वर्मा की कविताओं में गौरैया प्रकृति के संगीत का माध्यम बनी है। उनके ‘नीहार’ काव्य-संग्रह में गौरैया की चहचहाहट वर्षा की पूर्वसूचना देती है, जो मानवीय भावनाओं से जुड़ती है। लोकगीतों में तो गौरैया प्रेमिका का रूप धारण कर लेती है। ‘गौरैया री आजा रे, मोर, संग बसे रे’ जैसे गीत खेतों में गूंजते थे, जहां यह चिड़िया विवाह के मंगल गान का हिस्सा होती थी। इस लिहाज से देखें, तो गौरैया की विलुप्ति आपदा जैसी है, जो मानवीय लापरवाही का परिणाम है।

बर्डलाइफ इंटरनेशनल के अनुसार, भारत में गौरैया की संख्या 1960 के दशक से 60-70 प्रतिशत घटी है। हरियाणा जैसे कृषि-प्रधान राज्य में यह कमी और चिंताजनक है। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली-एनसीआर में इसकी आबादी 90 प्रतिशत तक कम हो गई है। इसके कुछ कारण हैं। पहला- कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव। गौरैया मुख्यतः कीड़े-मकोड़ों पर निर्भर है। खेतों में धान व अन्य फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक गौरैया के घोंसलों तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसके अंडे और चूजे मर जाते हैं। दूसरा, मोबाइल टावरों की विकिरण। अध्ययनों की मानें, तो रेडिएशन से गौरैया के नेविगेशन सिस्टम बिगड़ जाते हैं। तीसरा है- शहरीकरण, और चौथा कारण है- जलवायु परिवर्तन। लिहाजा, आज जब हम गौरैया दिवस मना रहे हैं, तो यह महज एक औपचारिक आयोजन नहीं होना चाहिए। अलबत्ता, यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियां शायद गौरैया को केवल किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी।

जयदेव राठी, टिप्पणीकार

गांवों में आज भी खूब दिखती यह चिरैया बड़े अच्छे से याद है, बचपन में जब गौरैया घर के आंगन में आती थीं, तो जतन करके उन्हें पकड़ लेते थे और रूह वाला गुलाबी/ हरा रंग घोलकर उन पर लगा देते थे। फिर अपनी-अपनी चिड़िया की पहचान कर उन्हें छोड़ देते थे। थोड़ी देर तो वह डरी-सहमी सी मुंडेर पर बैठी रहतीं, फिर सब कुछ भूलकर चुग्गा चुगने लगतीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह गर्मी की छुट्टियों का हमारा प्रिय शगल हुआ करता। गौरेया को रंगना और फिर अगले दिन कौन सी वापस आई, कौन नहीं, इसकी गणना करना।

फिर हम बड़े हो गए और गौरैया यादों में रह गई बस। कुछ सालों पहले कहीं पढ़ा कि गौरैया विलुप्ति के कगार पर है। यह हमारे लिए एक अविश्वसनीय खबर थी। हर घर की मुंडेर पर, हर खेत-खलिहान की रौनक गौरैया विलुप्त कैसे हो सकती है? हो सकता है, लेख लिखने वाले ने शहरों के आधार पर लिख दिया होगा, वह ग्रामीण जीवन से अनभिज्ञ होंगे, जहां गौरैया घर के सदस्य की तरह रहती हैं? हालांकि, अब हमने गौर करना शुरू किया कि क्या सच में ऐसा है? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। मैं जहां रह रही थी, वहां गौरैया नियमित दिख रही थीं, लेकिन अब मैंने उनके लिए नियमित रूप से दाना-पानी रखना शुरू किया। यह उस खबर का ही असर था।

मैं दिन में तीन बार यह काम करती और गौरैया को जैसे समय याद हो गया हो, वह नियत समय पर प्रतिदिन आ जातीं। छुट्टी वाले दिन मैं देर तक सोती, तो चिरैया बरामदे में लगे तार तक आ जातीं और तब तक शोर करतीं, जब तक कि उनके नियत स्थान पर मैं दाना डाल नहीं देती। मुझे उन चिड़ियों से इतना लगाव था कि जब मैं छुट्टियों में घर आती, तो चावल का डिब्बा रखकर और भाभी की ड्यूटी लगाकर आती। वह भी तीनों समय ऐसा ही करतीं। यह समय खूब लंबा चला और गौरैया व मेरी दोस्ती भी, लेकिन एक दिन अचानक ट्रांसफर लेकर मैं यहां शहर में आ गई और यहां गौरैया सच में कम दिखती हैं। हालांकि, गांव में आज भी गौरैया खूब हैं और विलुप्त जैसा कुछ मुझे नहीं लगता है।

फिर भी, हमें इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो हैं, उनके लिए दाना-पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, उनके लिए घोंसले बनाने चाहिए, खासकर शहरों के मकानों में, क्योंकि यहां इन्हें प्राकृतिक वास और दाना उपलब्ध नहीं है। इसलिए, ये सब उपलब्ध कराने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति का संरक्षण करना है, तो उसके हर घटक का ध्यान हमें रखना ही होगा।