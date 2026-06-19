पिता का प्रेम अदृश्य और अपरिभाषित

जून महीने का तीसरा रविवार पिता के सम्मान प्रेम और योगदान को समर्पित किया गया है। इस वर्ष फादर्स डे 21 जून को मनाया जा रहा है। सोनोरा स्मार्ट डोड ने अपने पिता के सम्मान में 19 जून, 1910 को वाशिंगटन के स्पोकेन में…

जून महीने का तीसरा रविवार पिता के सम्मान प्रेम और योगदान को समर्पित किया गया है। इस वर्ष फादर्स डे 21 जून को मनाया जा रहा है।

सोनोरा स्मार्ट डोड ने अपने पिता के सम्मान में 19 जून, 1910 को वाशिंगटन के स्पोकेन में पहली बार ‘फादर्स डे’ मनाना शुरू किया। स्मार्ट डोड के पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट अमेरिकी गृह युद्ध के एक जांबाज योद्धा थे। पहली पत्नी एलिजाबेथ और दूसरी बीवी एलेन विक्टोरिया चीक की मृत्यु के उपरांत विलियम ने अकेले नवजात शिशु सहित अपने छह बच्चों की परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। संतान के प्रति उनका अटूट प्रेम, संघर्ष और त्याग ही फादर्स डे के पीछे की प्रेरणा बने।

बहरहाल, जून का तीसरा रविवार यह मौका देता है कि पिता के योगदान का एहसास कर उनके प्रति प्रेम, सम्मान और आभार को खुल कर व्यक्त किया जाए। यह परिवार और समाज में पिता की भूमिका को बढ़ावा देने के साथ ही उनको सराहने का अवसर भी है।

जून के तीसरे रविवार को फादर्स-डे की आधिकारिक मान्यता अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वर्ष 1966 में दी थी। वर्ष 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने फादर्स डे पर स्थायी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। सोनोरा स्मार्ट डोड द्वारा प्रारंभ फादर्स डे को 1924 में राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने समर्थन देने की घोषणा की थी, किंतु आधिकारिक तौर पर इसे 1966 में ही मान्यता मिल पाई।

पिता के प्रेम को परिभाषित कर पाना वाकई काफी मुश्किल है, क्योंकि यह प्रेम अनकहा और अक्सर अल्प व्यक्त होता है, लेकिन इसका प्रभाव बच्चों के जीवन पर गहरा होता है। परिवार में पिता की भूमिका संरक्षक एवं मार्गदर्शक की मानी गई है। परिवार के लिए आदर्श स्थापित करने वाले पिता से उनकी संतानें ज्ञान, शक्ति और साहस प्राप्त करती हैं। मुश्किल समय में सहारा और भावनात्मक शक्ति पिता से प्राप्त होती है। अनुशासन मिश्रित पिता का प्रेम बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हर समाज में पिता अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है।

वह अपनी संतान को न केवल शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि उन्हें सामाजिक पहचान, प्रतिष्ठा और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करता है। हालांकि, यह एक कड़वा सच है कि अक्सर पिता परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाता। इसके कारण माता की अपेक्षा पिता का प्रेम प्रायः अव्यक्त और अपरिभाषित ही रह जाता है।

विनोद विक्की, टिप्पणीकार

जनक को एक ही दिन देना कृतघ्नता भारतीय इतिहास, दर्शन, साहित्य, संस्कृति व परंपराओं का सिंहावलोकन करें, तो ‘फादर्स डे या पितृ दिवस’ जैसा कोई दिन या उत्सव दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि हमारी सभ्यता तो पिता को आकाश से भी विस्तृत और विशाल मानती है, अनंत बनाती है। फिर इसके निमित्त एक ही दिन क्यों? तथापि वैश्विक गांव में परिवर्तित होते संसार के कारण जून के तृतीय रविवार को हमारे यहां भी यह दिवस मनाया जाने लगा है।

हम अपने इतिहास, पूर्वज, अध्यात्म व वाङ्गमय में जाएं, तो यहां पुत्र मोह में राजा दशरथ के प्राणोत्सर्ग का वर्णन है। वहीं, पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर राजा बनते राम रातोंरात वनवास ले लेते हैं। देवव्रत भीष्म अपने पिताश्री की इच्छा को शिरोधार्य कर आजन्म अविवाहित रहने का संकल्प लेते हैं। यह ‘भीष्म-प्रतिज्ञा’ आज भी कहावतों में बनी हुई है।

पुत्र होने का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि जिन हाथों ने कभी उसे उंगली पड़कर चलना सिखाया था, उसी पिता की देह को वह मुखाग्नि देता हैं। हालांकि, यहां किसी एक दिन फादर्स डे मनाना उचित नहीं, हमें तो हर दिन अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए।

मनोज कुमार शर्मा, टिप्पणीकार

विवाह के बाद स्त्री-जीवन और गहरा हो जाता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर हर दिन एक नई परीक्षा जैसा होता है। ऐसे समय में हर दिन, हर समय सबसे बड़ा सहारा कोई सामने खड़ा व्यक्ति नहीं, बल्कि भीतर बसा वह अदृश्य संस्कार होता है, जो पिता बिना औपचारिक उपदेश के अपने आचरण से दिए होते हैं। उनके शब्द जीवन गढ़ने वाले सूत्र थे, ‘धैर्य रखो, सब अच्छा होगा; अपने मन की राह पर अडिग रहो; कर्म ही पहचान है; सहनशीलता को अपनी ताकत बनाओ; ईश्वर पर विश्वास रखो, सत्य और ईमानदारी थामे रहो और कठिन समय में हिम्मत मत छोड़ो।’ ऐसे पिता को साल में एक दिन याद करना और सम्मान देना कृतघ्न ता ही है।

असल में, इस तरह के दिवस हमारे संस्कार और परंपरा में नहीं हैं। हमारे यहां तो पिता धर्म हैं, स्वर्ग हैं और परम तप हैं। उनके लिए एक दिन क्यों? यह तो विकृत समाज की अपसंस्कृति है कि पूरे जीवन को उपभोगवाद में झोंककर खुद को परेशान कर लो और साल में एक दिन पिता को याद कर बाकी दिन के लिए उन्हें वृद्धाश्रम में धकेल दो। वहां जाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर लो। यह घोर पाप और संकीर्णता है। ऐसे दिवसों के प्रति हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है।