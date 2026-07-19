दंगों के मामलों में तुरंत मिले न्याय

दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया है। यह केवल एक व्यक्ति के दोष या…

दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया है। यह केवल एक व्यक्ति के दोष या निर्दोष होने का मामला नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि यदि ठोस साक्ष्य उपलब्ध हों, तो कानून के सामने किसी का राजनीतिक प्रभाव या सामाजिक हैसियत मायने नहीं रखती।

हालांकि, इस फैसले के साथ एक बड़ा प्रश्न भी सामने आता है कि यदि जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त साक्ष्य थे, तो इस मामले को मुकाम तक पहुंचने में लगभग छह वर्ष क्यों लग गए? न्याय में अनावश्यक देरी से पीड़ित परिवारों का विश्वास कमजोर होता है और समाज में यह धारणा बनती है कि प्रभावशाली लोग कानूनी-प्रक्रिया को लंबा खींच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता रहा है कि ‘विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करने के समान है।’ असलियत भी यही है कि भारत में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, देश की विभिन्न अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं, जिनमें दंगे, हत्या और संगठित हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में यदि शीघ्र सुनवाई नहीं होती, तो गवाहों के प्रभावित होने, साक्ष्यों के कमजोर पड़ने और पीड़ित पक्ष के मनोबल टूटने की आशंका बढ़ जाती है। लिहाजा, जघन्य अपराधों के लिए विशेष अदालतों और समयबद्ध सुनवाई की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।

आवश्यक यह भी है कि आपराधिक मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया की नजर से देखा जाए। अदालतें साक्ष्य, गवाह और कानून के आधार पर निर्णय देती हैं, न कि राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में सार्वजनिक मंचों से दावे किए जाते हैं, तो इससे न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास माना जा सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस जांच को आधुनिक तकनीक, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक विज्ञान और सीसीटीवी विश्लेषण से अधिक मजबूत करना होगा। साथ ही गवाह संरक्षण योजना भी लागू करनी होगी, ताकि गवाहों को डराया-धमकाया न जा सके। आपराधिक मामलों के समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करना होगा, ताकि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत हो व कानून के शासन की प्रतिष्ठा बढ़े।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अदालतें अपने काम को लेकर संजीदा वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे स्वतंत्र भारत के इतिहास की दुखद घटनाओं में एक हैं। इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए और अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। इन्हीं दंगों के दौरान आईबी के युवा अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उनकी हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना थी।

दिल्ली की अदालत ने उचित ही इस मामले में गंभीरता दिखाई। उसने आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि संगठित हिंसा व हत्या जैसे अपराधों में दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। अदालत 23 जुलाई को सजा पर सुनवाई करेगी, किंतु दोष-सिद्धि अपने आप में इस मामले का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अदालत ने अपना फैसला किसी राजनीतिक आरोप या जनभावना के आधार पर नहीं, बल्कि 90 से अधिक गवाहों की गवाही, वैज्ञानिक व चिकित्सकीय साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों की मजबूत शृंखला के आधार पर सुनाया। फैसले में अदालत ने विस्तार से बताया कि प्रत्येक साक्ष्य दूसरे से जुड़कर घटनाक्रम की ऐसी शृंखला बनाते हैं कि अभियुक्तों की भूमिका संदेह से परे सिद्ध होती है। अदालत ने यह भी माना कि दंगों जैसी असाधारण परिस्थितियों में प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी का हर तथ्य पर एक जैसा बयान देना संभव नहीं होता, इसलिए यदि सभी साक्ष्य एक-दूसरे की पुष्टि करते हों, तो केवल छोटे-मोटे विरोधाभासों के आधार पर अभियोजन की पूरी कहानी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र की स्थापित अवधारणा के अनुरूप है।

इस प्रकरण से एक व्यापक संदेश भी निकलता है कि दंगे चाहे किसी भी कारण से हों, उनका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों और राष्ट्र की सामाजिक एकता को होता है। सांप्रदायिक हिंसा केवल जान-माल की हानि नहीं करती, बल्कि वर्षों तक सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करती है, इसलिए राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज सभी की जिम्मेदारी है कि वे मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाने की संस्कृति मजबूत करें। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आया यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों की सर्वोच्चता का प्रमाण है।