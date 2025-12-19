क्या देश वाकई तेज तरक्की कर रहा है?

संक्षेप: पिछले कुछ वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक स्थायी दावा दोहराया गया है कि देश तेजी से बढ़ रहा है। जीडीपी के आंकड़े ऊंची वृद्धि दर दिखाते हैं और भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा किया जाता है…

पिछले कुछ वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक स्थायी दावा दोहराया गया है कि देश तेजी से बढ़ रहा है। जीडीपी के आंकड़े ऊंची वृद्धि दर दिखाते हैं और भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा किया जाता है। मगर यह दावा आम लोगों के रोजमर्रा के अनुभव से मेल नहीं खाता। अगर देश सच में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे?

इस विरोधाभास को समझने के लिए सबसे पहले जीडीपी की सीमा को समझना जरूरी है। जीडीपी बताती है कि देश में कुल उत्पादन कितना हुआ, लेकिन यह नहीं बताती कि उस उत्पादन का लाभ किसे मिला? अगर उत्पादन बढ़े और उसका बड़ा हिस्सा समाज के एक छोटे से हिस्से तक सिमट जाए, तो जीडीपी ऊंची तो दिखेगी, लेकिन बहुसंख्यक आबादी की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव नहीं आएगा। भारत में यही हो रहा है। सरकारी सर्वे बताते हैं कि काम से कमाने वाले लोगों में लगभग 78 प्रतिशत की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और लगभग 50 प्रतिशत लोग 10,000 रुपये या उससे कम पर जीवन गुजार रहे हैं। यहां ‘काम से कमाने वाले’ से मतलब उन सभी लोगों से है, जिनकी आय नौकरी, वेतन, दिहाड़ी, खेती, दुकान या किसी पेशे से आती है। बड़े व्यवसायों के मुनाफे, शेयर बाजार, किराया व विरासत से होने वाली आय इसमें शामिल नहीं है। जो असमानता दिख रही है, वह भी पूरी तस्वीर नहीं है।

भारत उन देशों में खड़ा है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय करीब 1.5 से 2.5 लाख रुपये के बीच है, यानी औसतन 12 से 20 हजार रुपये महीना। इन देशों में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और कई अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इनके ऊपर वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाइलैंड जैसे देश हैं, जहां लोग 30 से 60 हजार रुपये महीना कमाते हैं। इससे ऊपर चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोप के विकसित देश हैं, जहां प्रति महीना कमाई 90 हजार से पांच लाख रुपये महीना तक है। यह अंतर मेहनत, प्रतिभा या संस्कृति का नहीं है। यह नीतियों, संरचना और प्राथमिकताओं का अंतर है। यहीं पर जीडीपी की वृद्धि दर का सवाल आता है। अरुण कुमार जैसे नामचीन अर्थशास्त्री इसको दो से ढाई प्रतिशत ही मानते हैं। उनके अनुसार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की गिरावट, छोटे कारोबारों का टूटना और रोजगार की हानि जीडीपी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाती। साफ है, आज विकास कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के ईद-गिर्द केंद्रित है। बाकी समाज के हिस्से में सस्ती मजदूरी, असुरक्षित रोजगार और स्थायी अनिश्चितता ही है।

ज्ञानेंद्र अवस्थी, टिप्पणीकार

भारत की आर्थिक वृद्धि से दुनिया भौंचक वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 5.6 फीसदी से काफी अच्छी है। विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में वृद्धि दर अतुलनीय रही है।

विनिर्माण के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी, जो साल 2025-26 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार, सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि दर शानदार 9.2 प्रतिशत रही है। वित्त, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में तो वृद्धि दर बढ़कर 10.2 फीसदी (पिछले वर्ष इसी अवधि में 7.2 प्रतिशत) एवं जन प्रशासन, सुरक्षा व अन्य सेवाओं में वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.9 प्रतिशत) रही है। यानी, देश के आर्थिक हालात अभी काफी अच्छे हैं, लेकिन इन आंकड़ों के जारी होते ही कुछ लोग यह बताने का प्रयास करने लगे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर इतनी तेजी से आगे बढ़ ही नहीं सकती। प्रकारांतर से वे इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने भारत में आर्थिक क्षेत्र को गति देने के लिए कई सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। इन सुधार कार्यक्रमों का असर अब आर्थिक विकास दर में दिखने लगा है। इस साल आयकर की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है और इसे वित्त वर्ष 2025-26 में लागू किया जा चुका है। इसी तरह, भारत में 95 प्रतिशत से अधिक उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों को (लगभग 10 प्रतिशत तक) कम किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों (रेपो दर) में एक प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भारत की मातृशक्ति, किसानों व गरीब वर्ग के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि जमा की जा रही है। देश के लगभग 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त उपायों का स्पष्ट असर यह है कि भारत के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के हाथों में भी सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, जिनसे उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है और वे इस पैसे से कई प्रकार के उत्पादों का उपभोग करने लगे हैं, जिसका प्रभाव उन उत्पादों की मांग में वृद्धि के रूप में दिखने लगा है। केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्च में भी 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर निर्मित हुए हैं और उत्पादों की मांग बढ़ी है। यही कारण है कि विदेश में भारत के विकास का डंका बजने लगा है। हमें भविष्य की उम्मीद करनी चाहिए।