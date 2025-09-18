Hindustan Cyber World Column 19 September 2025 जन-भावना के खिलाफ हो रहे मैच, Cyberworld Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन साइबर संसारHindustan Cyber World Column 19 September 2025

जन-भावना के खिलाफ हो रहे मैच

एशिया कप के इस टूर्नामेंट में फॉर्मेट ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि महज दो हफ्ते के भीतर भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने-सामने आ सकें। दो हफ्ते के अंदर तीन मैच कराना; योजना बनाकर रविवार को मैच रखना…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 11:19 PM
share Share
Follow Us on
जन-भावना के खिलाफ हो रहे मैच

एशिया कप के इस टूर्नामेंट में फॉर्मेट ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि महज दो हफ्ते के भीतर भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने-सामने आ सकें। दो हफ्ते के अंदर तीन मैच कराना; योजना बनाकर रविवार को मैच रखना, यह बताने के लिए काफी है कि इन खेलों का उद्देश्य जन-भावनाओं, देशभक्ति को परे रखकर सिर्फ पैसा कमाना है। इस टूर्नामेंट में ओमान, यूएई, हांगकांग जैसी टीमों को सिर्फ खानापूर्ति के लिए रखा गया है।

जो लोग यह तर्क दे रहे हैं कि क्या भारत किसी टूर्नामेंट का सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर दे कि उसमें पाकिस्तान खेल रहा है, तो उन्हें बता दूं कि केंद्र सरकार खुद मानती है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो, युद्ध के दौरान मैच खेलने और युद्ध समाप्त होने के बाद मैच खेलने में अंतर है। और, यह भी नहीं है कि टीमों ने इससे पहले बहिष्कार नहीं किया है। खुद भारत ने 1986 में श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात को देखते हुए एशिया कप में हिस्सा नहीं लिया था। पाकिस्तान ने भी 1990-91 में राजनीतिक तनाव और कश्मीर मसले को लेकर भारत में हुए एशिया कप का बहिष्कार किया था। 1993 में तो भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण पूरा एशिया कप टूर्नामेंट ही रद्द कर दिया गया था। रही बात ओलंपिक की दुहाई देने वालों की, तो इसमें भी बहिष्कार के ढेरों उदाहरण हैं। 1936 बर्लिन ओलंपिक में हिटलर के शासन और उसके यहूदी विरोध के चलते कई देशों ने खेलों का बहिष्कार किया था। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में हंगरी संकट, स्वेज युद्ध, और चीन-ताइवान विवाद के कारण आठ देशों ने भाग नहीं लिया था। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 20 से अधिक अफ्रीकी देशों ने न्यूजीलैंड के बहिष्कार की मांग न माने जाने पर हिस्सा नहीं लिया था। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर हमले के विरोध में 1980 के मॉस्को ओलंपिक का अमेरिका के नेतृत्व मेें 65 देशों ने बहिष्कार किया था। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक का सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक के 13 देशों ने अमेरिकी कार्रवाइयों के विरोध में बहिष्कार किया था। कुछ वर्ष पूर्व 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत कई देशों ने चीन की नीति के विरोध में ‘कूटनीतिक बहिष्कार’ किया था।

वैसे भी, जब दो देशों के बीच जंग चल रही होती है, तो उसमें सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते। खिलाड़ी, कलाकार, राजनेता, संस्थाएं और देश की पूरी जनता उसमें भाग ले रही होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो वह जन-भावनाओं के खिलाफ काम करता है। इसलिए, अगले भारत-पाकिस्तान मैच का भी पुरजोर विरोध होना चाहिए।

विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

क्रिकेट हमारी साझा धार्मिक भावना

भारत और पाकिस्तान एशिया कप में एक बार फिर टकराने वाले हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे मेरी नजर में देशभक्त नहीं हैं। हमारी लड़ाई आतंकियों से है; पाकिस्तान की फौज और उसके हुक्मरान से है। अवाम से थोड़े है। कलाकारों, खिलाड़ियों, लेखकों और फकीरों से काहे की लड़ाई। हम सबको एकजुट होना है। एकजुट होकर नफरत के सौदागरों से लड़ना है। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, तो वह भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों का सबसे बड़ा धर्म है। इस महाद्वीप में जितने पुजारी, मुरीद, भक्त और मजहबी लोग क्रिकेट के हैं, वैसे और उतने और किस धर्म के हैं? क्रिकेट हमारी साझा धार्मिक भावना है। जब तक क्रिकेट है; गजल है; हिंदी, उर्दू, हिन्दुस्तानी, पंजाबी, सिंधी सरीखी जबानें हैं; दाल-रोटी है; हमारी पोशाकें हैं; संगीत है, सिनेमा है, तब तक भारत और पाकिस्तान को कोई अलग नहीं कर सकता। खुलकर खेलो इंडिया और जीतकर आओ।

आशुतोष कुमार, टिप्पणीकार

भारत और पाकिस्तान की आपसी राजनीति में क्रिकेट को बेमतलब घसीटा जा रहा है। यह एक खेल है और इसे खेल के रूप में ही लेना चाहिए। क्रिकेट को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आखिर किस पड़ोसी में विवाद नहीं होता। लड़ाई-झगड़े चलते ही रहते हैं। उसका असर खेल पर नहीं पड़ता। यहां तक कि कला-संस्कृति और व्यापार को भी उससे बाहर रखा जाता है। मगर भारत और पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो रहा। पहले तो भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के साथ खेलने पर जमकर आपत्ति जताई गई। यहां तक कि कई खिलाड़ियों को ट्रोल तक किया गया। मगर जब भारतीय टीम को जीत मिली और टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, तो उनको खूब शाबाशी दी गई। उनकी देशभक्ति के कसीदे पढ़े गए। इन सब भौड़े प्रदर्शनों से हमें ऊपर उठना चाहिए। भारत कोई ऐसा देश नहीं है, जहां खेल को लेकर इस तरह की राजनीति की जाए। कल्पना कीजिए कि जीत के बाद यदि पाकिस्तान के कप्तान ने भी हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया होता, तो फिर क्या होता? तब तो शायद हमारे खिलाड़ियों को यहां जमकर लानत मलामत की जाती कि आखिर वे गए ही क्यों? हमें खेल भावना का परिचय देना चाहिए और खुले दिन से मैच खेलना चाहिए। इन्हीं सबसे तनाव खत्म होगा। यही कारण है कि मैं रविवार के मैच का भी जमकर लुत्फ लेना चाहता हूं। खेल को खेल की नजर से देखना ही उचित है। उसे राजनीतिक औजार नहीं बनने देना चाहिए।

दीपक शर्मा, टिप्पणीकार

India Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।