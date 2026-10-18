ऑनलाइन सज रही लोककलाओं की दुनिया

लोककलाएं किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान और उसकी सामूहिक स्मृति की वाहक होती हैं। लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य, कठपुतली और पारंपरिक चित्रकलाएं पीढ़ियों से हमारी विरासत को आगे बढ़ाती आई हैं…

लोककलाएं किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान और उसकी सामूहिक स्मृति की वाहक होती हैं। लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य, कठपुतली और पारंपरिक चित्रकलाएं पीढ़ियों से हमारी विरासत को आगे बढ़ाती आई हैं। हालांकि, बदलती जीवनशैली, सीमित रोजगार और मनोरंजन के नए साधनों ने इनके सामने कई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में, डिजिटल मंच लोककलाओं के संरक्षण और प्रसार का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

पहले किसी क्षेत्र के लोकगीत या लोकनृत्य का प्रसार मुख्य रूप से स्थानीय मेलों, त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रहता था। अब यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल मंचों के जरिये कलाकार देश-दुनिया के दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। इससे उनकी कला को पहचान मिलने के साथ-साथ कमाई के नए रास्ते भी खुलने लगे। इंटरनेट ने कलाकार और दर्शक के बीच की दूरी काफी हद तक कम कर दी है। यही कारण है कि सुदूर इलाकों में बसा कोई कलाकार अब दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। डिजिटल माध्यमों से उसे बड़ा दर्शक वर्ग मिलता है। इससे लोककला के प्रति लोगों का रुझान तो बढ़ता ही है, उस कला को भी नई पहचान मिलती है। राजस्थान के मांगणियार और लंगा समुदाय इसके बड़े उदाहरण हैं, जिन्हें उनके पारंपरिक संगीत की रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन वीडियो और संगीत समारोहों के जरिये देश-विदेश में पहचान मिली है।

डिजिटल मंच लोककलाओं के दस्तावेजीकरण में भी उपयोगी हैं। अनेक पारंपरिक गीत, कथाएं और प्रस्तुतियां मौखिक परंपरा के सहारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही हैं। इनके वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने से आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। दुर्लभ लोकनाट्य शैलियों, क्षेत्रीय बोलियों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों का डिजिटल अभिलेखन इस दिशा में खास महत्व रखता है। 1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी लोक, जनजातीय और पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए काम करती भी है। यह ठीक है कि ऑनलाइन लोकप्रियता ही संरक्षण का पर्याप्त पैमाना नहीं है। कलाकारों को उचित मेहनताना, कॉपीराइट सुरक्षा, डिजिटल प्रशिक्षण और अपनी सामग्री से होने वाली कमाई में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। इन सबका अर्थ स्पष्ट है कि डिजिटल मंच लोककलाओं के लिए केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि उनके संरक्षण, प्रचार और आर्थिक सशक्तीकरण का अवसर भी हैं।

चंदन कुमार, टिप्पणीकार

डिजिटल चमक से प्रभावित हो रहे कलाकार डिजिटल मंचों से लोककलाओं को कई तरह की सुविधाएं जरूर मिलती हैं, पर यह मान लेना कि तकनीक ही इनके संरक्षण का समाधान है, सही नहीं होगा। लोककलाएं केवल मनोरंजन की सामग्री नहीं हैं। वे किसी समुदाय के इतिहास, जीवन-शैली, भाषा, विश्वास और सामाजिक अनुभवों से जुड़ी होती हैं। जब इन्हें कुछ मिनटों के वीडियो या लोकप्रियता बढ़ाने वाली सामग्री तक सीमित कर दिया जाता है, तो इनके मूल स्वरूप के कमजोर पड़ने का खतरा पैदा होता है। असल में, डिजिटल मंचों पर लोकप्रियता का आकलन अक्सर व्यूज, लाइक और कमेंट से होता है। ऐसे में, कलाकारों पर जल्दी लोकप्रिय होने का दबाव बनता है। वे गीतों की मूल धुन, बोल, वेशभूषा या प्रस्तुति में बदलाव करने लगते हैं। लोकगीतों का संदर्भ से अलग इस्तेमाल और पारंपरिक नृत्यों को केवल छोटे वीडियो तक सीमित करना इसके उदाहरण हैं। इससे कला का बाहरी रूप तो निखर सकता है, लेकिन उसके पीछे का इतिहास और सांस्कृतिक अर्थ छूट सकते हैं।

दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक है। किसी कलाकार के वीडियो को लाखों लोग देख भी लें, तो यह जरूरी नहीं कि उसे उसके श्रम के अनुरूप आय भी मिले। डिजिटल मंचों पर सामग्री बनाने, प्रचार करने और दर्शकों तक पहुंचने के लिए तकनीकी जानकारी, उपकरण और समय चाहिए। ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अनेक पारंपरिक कलाकारों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। इससे, जिन कलाकारों को सबसे अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है, वे डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा में पीछे रह जाते हैं। यहां कॉपीराइट और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रश्न भी अहम है। किसी लोकगीत या पारंपरिक धुन को रिकॉर्ड करके दूसरा व्यक्ति अपने नाम से प्रसारित करे, तो मूल कलाकार पहचान और कमाई से वंचित हो सकता है। यह भी समझना आवश्यक कि लोककलाओं की असली ताकत उनके जीवंत अभ्यास में है। गुरु से शिष्य तक सीखने की प्रक्रिया, सामुदायिक आयोजन और स्थानीय परिवेश में होने वाली प्रस्तुतियां इन्हें आगे बढ़ाती हैं। ऐसे में, डिजिटल दुनिया लोककलाओं को बहुत मदद नहीं कर सकती हैं।

इसलिए लोककलाओं का भविष्य केवल तकनीक पर निर्भर नहीं हो सकता। डिजिटल मंच तभी सार्थक होंगे, जब वे लोककलाओं को महज लोकप्रिय सामग्री नहीं, बल्कि समुदाय की जीवंत विरासत मानकर आगे बढ़ाएं। असली कसौटी यह नहीं कि किसी लोकगीत को कितने लोगों ने देखा, बल्कि यह है कि उस गीत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले कलाकार और उनकी परंपरा कितनी सुरक्षित हैं।