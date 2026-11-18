आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती है। 19 नवंबर, 1917 को जन्मीं इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की प्रभावशाली और ऐतिहासिक हस्तियों में शामिल रही हैं…

आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती है। 19 नवंबर, 1917 को जन्मीं इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की प्रभावशाली और ऐतिहासिक हस्तियों में शामिल रही हैं। उनके जन्मदिन पर ‘कौमी एकता दिवस’ का आयोजन हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व पर विचार करने का अवसर देता है। इस अवसर पर 19 से 25 नवंबर तक ‘कौमी एकता सप्ताह’ भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकीकरण और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है।

सच यही है कि भारत की पहचान उसकी भौगोलिक सीमाओं से ही नहीं, बल्कि उसकी बहुधार्मिक, बहुभाषायी और बहुसांस्कृतिक विरासत से भी है। यहां अलग-अलग धर्मों के लोग अपनी-अपनी आस्था के साथ रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न परंपराएं जीवन को विविध रंगों से भरती हैं।

इतनी विविधताओं के बावजूद भारत का एक राष्ट्र के रूप में कायम रहना उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन यह एकता अपने आप बनी रहने वाली व्यवस्था नहीं है। इसे आपसी विश्वास, सहिष्णुता, समानता और भाईचारे के निरंतर प्रयासों से मजबूत करना पड़ता है। किसी देश की एकता केवल राष्ट्रीय पर्वों पर नारे लगाने से मजबूत नहीं होती, बल्कि तब मजबूत होती है, जब नागरिक एक-दूसरे की धार्मिक आस्थाओं, भाषाओं, खान-पान और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय एकता तभी मजबूत होगी, जब किसी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के कारण भेदभाव का सामना न करना पड़े। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, कमजोर वर्गों को समान अवसर, महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक न्याय की स्थापना भी इसी दिशा के महत्वपूर्ण कदम हैं।

विकास का लाभ जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी राष्ट्रीय एकता की भावना वास्तविक अर्थों में मजबूत होगी। भारत की असल शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता है। इस विरासत को बचाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। 19 नवंबर का संदेश यही होना चाहिए कि हमारी धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक पहचान अलग-अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान एक है। जब हम संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर भारतीयता को प्राथमिकता देंगे, तभी देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। अंततः यही भावना भारत को एक शांतिपूर्ण, समावेशी, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

ऐसे दिवसों की अब कोई जरूरत नहीं भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता से है। यहां धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति की अनेक भिन्नताओं के बावजूद समाज का ताना-बाना आपसी विश्वास और भाईचारे से बुना हुआ है। यही वजह है कि कौमी एकता जैसे दिवसों की अब कोई खास प्रासंगिकता नहीं बची है। क्या वाकई हमें समाज को यह याद दिलाने के लिए किसी विशेष दिवस की आवश्यकता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे समुदायों के लोग एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहें? शायद नहीं। 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कौमी एकता दिवस मनाना निस्संदेह अच्छी पहल है, लेकिन यह भी सच है कि भारत में आपसी भाईचारे की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको किसी एक दिन के आयोजन से सींचने की जरूरत नहीं है। देश के गांवों से लेकर महानगरों तक ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं और सामाजिक रिश्तों को धार्मिक पहचान से ऊपर रखते हैं।

दीपावली पर मुस्लिम कारीगरों का दीये और सजावटी सामान बनाना, ईद पर दूसरे समुदायों के लोगों का सेवइयां खाने पहुंचना, गुरुद्वारों में हर धर्म के लोगों के लिए लंगर और मंदिरों-मस्जिदों के आसपास पीढ़ियों से कायम सामाजिक रिश्ते हमारी साझा संस्कृति की मिसाल हैं। प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय भी भारतीय समाज ने कई बार दिखाया है कि इंसानियत का रिश्ता धार्मिक पहचान से बड़ा होता है। यह सही है कि देश में समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य की घटनाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले संदेश भी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे समाज की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। करोड़ों लोगों के बीच रोजमर्रा के सामान्य और सौहार्दपूर्ण संबंधों की चर्चा अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, जबकि समाज की वास्तविक ताकत यही है। अगर कहीं विवाद होता है, तो उसे पूरे देश के सामाजिक चरित्र का प्रतिबिंब मान लेना उचित नहीं होगा।