नई पीढ़ी धार्मिक जड़ों की ओर लौट रही

भारत की नई पीढ़ी, जिसे आमतौर पर ‘जेन जी’ कहा जाता है, अपनी आधुनिक जीवनशैली के साथ-साथ सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों की ओर भी लौटती दिख रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में…

भारत की नई पीढ़ी, जिसे आमतौर पर ‘जेन जी’ कहा जाता है, अपनी आधुनिक जीवनशैली के साथ-साथ सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों की ओर भी लौटती दिख रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में नौजवानों की बढ़ती भागीदारी इस बदलाव का स्पष्ट संकेत देती है। वे न सिर्फ विधि-विधान में हिस्सेदारी लेते हैं, बल्कि भंडारा कराने, कंजक पूजन जैसी व्यवस्थाओं में भी खुद को झोंक देते हैं। आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के बीच नई पीढ़ी का अपनी परंपराओं के प्रति यूं आकर्षित होना एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रवृत्ति के रूप में सामने आ रहा है।

धार्मिक त्योहारों के समय यह रुझान और भी स्पष्ट दिखाई देता है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है, तो इसमें आप युवाओं को व्रत करते हुए देखेंगे। वे कंजकों को खाना भी खिलाएंगे। फिर, दीपावली, होली, राम नवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर भी पूरे उत्साह और सक्रियता के साथ भाग लेते हुए दिखेंगे। कई स्थानों पर नौजवान स्वयं झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भजन संध्या और सामूहिक पूजा-अर्चना का आयोजन करते हैं। इससे उनमें अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व का विकास होता है। सोशल मीडिया ने भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से धार्मिक ग्रंथों, कथाओं और आध्यात्मिक विचारों तक आसानी से पहुंच रही है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो, पॉडकास्ट और लेखों के माध्यम से वह सनातन परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। इस प्रकार डिजिटल माध्यमों के जरिये शास्त्रों और आधुनिक जीवन के बीच एक नया संवाद स्थापित होता दिखाई दे रहा है।

आज की युवा पीढ़ी में धार्मिक तीर्थ यात्राओं के प्रति भी उल्लेखनीय उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे उनमें न केवल आस्था का प्रसार होता है, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया भी विकसित होता है। इतना ही नहीं, वे योग, ध्यान और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संतुलित और सकारात्मक जीवनशैली की खोज से भी जुड़ी हुई है। इसलिए, यह कहने में ऐतराज नहीं है कि भारत की ‘जेन जी’ केवल आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ रही, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी नए रूप में समझने और अपनाने का प्रयास कर रही है।

नीलेश वर्मा, टिप्पणीकार

कंजकों का सम्मान करना अब तक न सीखा आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में जगत जननी से मनोवांछित फल पाने के लिए लोग व्रत रखते हैं। हालांकि, नई पीढ़ी अब भी इन सबको कर्मकांड की नजर से ही देखती है। जब भी आप उससे इस पर बात करेंगे, तो वह आमतौर पर इसका उपहास उड़ाते हुए ही दिखेगी। कई नौजवान तो कंजकों को खिलाने की परंपरा भी नहीं मानते और इसमें मीन-मेख निकालते रहते हैं।

हालांकि, असलियत यह है कि दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए हमें लोभ, लालच, मोह, माया आदि विकारों से दूर रहना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। नवरात्र हमें सादगी, ईमानदारी, परोपकार और सत्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। मगर यह शिक्षा तब अधूरी लगती है, जब कंजकों का अपमान होते हुए हम देखते हैं। गौरतलब है कि नवरात्र में लोग अष्टमी और नवमी को कंजक पूजा करते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार वे छोटी-छोटी बच्चियों की पूजा करके मां दुर्गा को प्रसन्न करने की भावना रखते हैं, लेकिन हमें कन्या पूजन के साथ-साथ लड़कियों के प्रति अपनी संकीर्ण मानसिकता को भी त्याग देना चाहिए। अगर हम लड़कियों के प्रति दुर्भावना रखते हैं या फिर मात्र अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा से कंजक पूजन करते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी नासमझी होगी।

ऐसी भावना रखकर हम कभी भी मां दुर्गा को प्रसन्न नहीं कर सकते, उनकी कृपा नहीं पा सकते, बल्कि ऐसा करके हम पाप के भागी बन जाते हैं। हालांकि, नई पीढ़ी को इन सबसे कतई मतलब नहीं होता। बुजुर्ग महिलाएं तो कंजकों का सम्मान करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कथित ‘आधुनिक’ सोच के लोग सिर्फ पूजा-पाठ तक ही उनका सम्मान करना जानते हैं, जबकि कंजकों का पूजन मां दुर्गा का पूजन है।

जाहिर है, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें कंजक पूजन के साथ यह भी प्रण लेना चाहिए कि हम लड़कियों के प्रति कभी भी अपने मन में दुर्भावना नहीं पनपने देंगे, उन्हें भी लड़कों के समान समझेंगे, उनको बराबर के अधिकार देंगे। ज्वालामुखी मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, से जुड़ी एक कथा में भी बताया गया है कि राजा अकबर का घमंड महामाया ज्वाला देवी ने तोड़ा था और राजा द्वारा मंदिर में सोने के चढ़ाए छत्र को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण वह छत्र एक अन्य धातु का बन गया था। इसीलिए, नवरात्र में दुर्गा की भक्ति-आराधना के साथ हमें अपने अंदर समाज और देश-सेवा का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए।