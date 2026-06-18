प्रश्न-पत्र लीक को देखते हुए जरूरी कदम

किसी भी देश की परीक्षा प्रणाली सिर्फ चयन का माध्यम नहीं होती, बल्कि युवाओं के विश्वास और अवसरों का आधार भी होती है। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता की खबरें आती हैं, तब केवल परीक्षा ही नहीं, पूरी व्यवस्था.…

किसी भी देश की परीक्षा प्रणाली सिर्फ चयन का माध्यम नहीं होती, बल्कि युवाओं के विश्वास और अवसरों का आधार भी होती है। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता की खबरें आती हैं, तब केवल परीक्षा ही नहीं, पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। आज, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने जहां शिक्षा और संचार को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराध के नए खतरे भी पैदा किए हैं। नीट की पुनर्परीक्षा से पहले ‘टेलीग्राम’ पर अस्थायी रोक इसी का नतीजा है।

पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे इन प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। अभ्यर्थी वर्षों मेहनत करते हैं, पर प्रश्न-पत्र लीक हो जाने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। साथ ही इस तरह की घटनाओं से छात्रों के कोमल मन को आघात लगता है। सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग उनकी चिंताओं को और बढ़ा देता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि टेलीग्राम चैनल का उपयोग फर्जी प्रश्न-पत्र बेचने और छात्रों को ठगने के लिए किया जा रहा था। इसी कारण सरकार ने यह कदम उठाया।

सरकार का यह तर्क महत्वपूर्ण है कि किसी भी परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता होती है। यदि परीक्षा निष्पक्ष नहीं होगी, तो योग्य उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए पेपर लीक और साइबर धोखाधड़ी पर सख्ती जरूरी है। छात्रों का विश्वास बनाए रखना भी सरकार और परीक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है। यह सही है कि टेलीग्राम का उपयोग केवल गलत कामों के लिए नहीं होता। बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता इसका उपयोग पढ़ाई और संवाद के लिए करते हैं। ऐसे में पूरे मंच पर रोक लगाने से सामान्य उपयोगकर्ता भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन प्रश्न-पत्र लीक की समस्या को देखते हुए अस्थायी रूप से रोक का कदम सही माना जाना चाहिए। असलियत तो यह है कि एक एप पर रोक लगाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अपराधी दूसरे मंचों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मजबूत साइबर निगरानी, बेहतर जांच व्यवस्था और कठोर दंड की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। साथ ही तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही भी तय करनी होगी।

यह घटना बताती है कि शिक्षा, तकनीक और प्रशासन अलग-अलग विषय नहीं रहे। वे एक-दूसरे से जुड़े हैं। सरकार के सामने चुनौती परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने की है। इसमें फिलहाल यही कदम उचित है।

पुनीत उपाध्याय, टिप्पणीकार

टेलीग्राम पर रोक की कार्रवाई सिर्फ धोखा साफ-सुथरी नीट पुनर्परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया एप टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक की जो रोक लगाई है, वह कितना प्रभावी कदम है, यह तो बाद में पता चल सकेगा, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ प्रतीकात्मक पहल ज्यादा करती दिख रही है। कोई भी सवाल पूछ सकता है कि जब वाट्सएप और दूसरे मंच यथावत काम कर रहे हैं, तो क्या उनका दुरुपयोग नहीं हो सकता? आखिर भ्रष्ट लोग हजारों को तो प्रश्न-पत्र बेचते नहीं हैं, वे तो चंद लोगों से ही करोड़ों की कमाई करते हैं।

सरकार ने 3 मई के प्रश्न-पत्र लीक मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ सीबीआई ने इन डेढ़ महीनों में क्या सुबूत जुटाए? उनके खिलाफ क्या अदालत में आरोप-पत्र दाखिल हुआ? क्यों न माना जाए कि वायु सेना का उपयोग और टेलीग्राम पर रोक जैसे कदम सिर्फ ध्यान भटकाने की कार्रवाई है? अगर सरकार गंभीर थी, तो इन डेढ़ महीनों में जांच एजेंसी दिन-रात एक करके मामले को अदालत में पेश कर चुकी होती और अदालत में रोज-रोज की सुनवाई द्वारा देश को यह संदेश दिया जाता कि 23 लाख बच्चों के साथ इंसाफ होगा। जबकि, ढर्रे पर ही सब कुछ चल रहा है।

सवाल सिर्फ नीट पुनर्परीक्षा का नहीं है, देश में लगभग हरेक इतवार ही कोई न कोई महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्या सरकार सभी इतवार को टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया मंचों को प्रतिबंधित करेगी? अगर नहीं, तो क्या वह दूसरी परीक्षाओं को नीट से कमतर मानती है? चंद सैकड़ा पदों के लिए लाखों बच्चे आवेदन करते हैं, पूरी जी-जान से तैयारी करते हैं और प्रश्न-पत्र लीक होते ही उनके सारे परिश्रम पर पानी फिर जाता है। सरकार इन बच्चों के प्रति यदि संवेदनशील है, तो पूरे परीक्षा-तंत्र की खामियों को पहचाने, उसके भीतर पैठे दागी लोगों की शिनाख्त करे और उन्हें सिस्टम से बाहर करे, तब जाकर निष्पक्ष परीक्षाएं हो सकेंगी। इसके बजाय वह महज टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाकर विद्यार्थियों की आंखों में धूल झोंक रही है।

पिछले प्रश्न-पत्र लीक में टेलीग्राम के दुरुपयोग की दलील सही है, तो इसके बारे में क्या कार्रवाइयां हुई हैं? सिस्टम पूरी पारदर्शिता बरतकर ही विद्यार्थियों और देश के लोगों में भरोसे की बहाली कर सकता है। कई नीट विद्यार्थियों की खुदकुशी हमें सोचने को मजबूर करती है कि जब हम अपने नौनिहालों को एक साफ-सुथरी परीक्षा नहीं दे सकते, तो फिर जल्द ही विकसित देश होने का दावा किस मुंह से करते हैं? दुनिया के किस विकसित देश में प्रश्न-पत्र यूं लीक होता है भाई?