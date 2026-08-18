संकट में सहायता करने वालों की कमी नहीं

हर वर्ष 19 अगस्त को ‘विश्व मानवतावादी दिवस’ मनाया जाता है। यह दिवस केवल उन लोगों के स्मरण का अवसर नहीं है, जिन्होंने युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के बीच दूसरों की सहायता करते हुए अपने प्राण…

हर वर्ष 19 अगस्त को ‘विश्व मानवतावादी दिवस’ मनाया जाता है। यह दिवस केवल उन लोगों के स्मरण का अवसर नहीं है, जिन्होंने युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के बीच दूसरों की सहायता करते हुए अपने प्राण गंवाए, बल्कि यह हमें मनुष्य होने का एहसास कराने के साथ हमारी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। मानवता का वास्तविक मूल्य उस समय सामने आता है, जब हमारे सामने कोई पीड़ित हो और हम उसके प्रति संवेदनशील होकर सहायता का हाथ बढ़ाएं। मानवतावाद हमें यही सिखाता है कि मनुष्य की गरिमा, जीवन, स्वतंत्रता व सुरक्षा किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि हैं।

विश्व मानवतावादी दिवस की पृष्ठभूमि अत्यंत मार्मिक है। 19 अगस्त, 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में कैनाल होटल पर हुए बम हमले में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ये सभी संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रहे थे। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि जो लोग दूसरों की रक्षा और सहायता के लिए संघर्ष क्षेत्रों में जाते हैं, उनकी सुरक्षा भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। इसी घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

मानवतावाद का व्यापक अर्थ है मनुष्य के जीवन और उसकी गरिमा का सम्मान करना। जाति, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, विचार के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न करना भी मानवता है। जब कोई व्यक्ति संकट में हो और हम उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं, तब हम केवल उसका जीवन नहीं बचाते, बल्कि समाज में विश्वास और संवेदना को भी मजबूत करते हैं। आज, जरूरी है कि मानवता को केवल एक दिवस तक सीमित न रखा जाए। 19 अगस्त याद दिलाता है कि हम पूरे वर्ष अपने व्यवहार और निर्णयों की समीक्षा करें। हम यह विचार करें कि कोई व्यक्ति सहायता की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, कहीं हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे और कहीं हमारी उदासीनता किसी कमजोर व्यक्ति की परेशानी तो नहीं बढ़ा रही?

विश्व मानवतावादी दिवस हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना है। ज्ञान, शक्ति और संपत्ति तभी सार्थक हैं, जब उनका उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में किया जाए। संकट के समय किसी अनजान व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना ही मानवता की वास्तविक पहचान है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

हर जगह मानवीय मूल्यों में क्षरण आम बात दुनिया के हर हिस्से में रोज मानवता के मूल्यों का क्षरण आम बात है। आज विश्व के अनेक हिस्से युद्ध और संघर्ष से प्रभावित हैं। वहां बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग हिंसा का सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं। लाखों लोग अपना घर और अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, परिवार बिछड़ जाते हैं और लोगों के समक्ष भोजन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजों का संकट खड़ा हो जाता है।

इतिहास में मानवता के विरुद्ध अपराधों, बड़े पैमाने पर हत्याओं, नरसंहार, जबरन विस्थापन समेत तरह-तरह के अत्याचार होते रहे हैं। इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में जर्मनी में द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट के नाम से तानाशाह एडॉल्फ हिटलर की नाजी सेना द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों की क्रूर हत्या की गई। इसके बाद भी इसी तरह की अनेक वीभत्स घटनाएं होती रही हैं। रवांडा में तुत्सी समुदाय के खिलाफ सुनियोजित हिंसा, जिसमें मात्र 100 दिनों में लगभग आठ लाख लोग मारे गए। यूक्रेन में सोवियत संघ की नीतियों के कारण आई मानव जनित भुखमरी से लगभग एक करोड़ लोगों की मौत, आर्मीनिया में ओटोमन साम्राज्य द्वारा 1915 में बड़े पैमाने पर नरसंहार और जबरन निर्वासन, 1937 में जापानी सेना द्वारा चीन के नानजिंग शहर में भारी नरसंहार और बड़े पैमाने पर यौन हिंसा आदि बर्बर वैश्विक घटनाएं हैं। भारतीय इतिहास की मानवता विरोधी त्रासदियों में 1947 का विभाजन दंगा, 1984 के सिख-विरोधी दंगे, 1989-1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन, भागलपुर में 1989 का सांप्रदायिक दंगा अत्यंत क्रूर घटनाएं हैं। आज भी गाजा पट्टी से लेकर अफ्रीकी और लातिनी अमेरिकी देशों में अमानवीय घटनाएं बेरोक-टोक जारी हैं। तिब्बत में वहां के बाशिंदों पर होने वाले अत्याचारों को भी इसी दृष्टि से देखा जा सकता है।

मानवता विरोध की असलियत तब और उजागर हो जाती है, जब इन अत्याचारों के समय कोई किसी का सहारा नहीं बनता, क्योंकि वहां की सरकारें या सत्ताधारी वर्ग ही इन अमानवीय कृत्यों के अपराधी होते हैं। विडंबना यह है कि राहतकर्मी ही हिंसा का शिकार बनते हैं। उन्हें धमकियां दी जाती हैं, उनके काम में बाधा डाली जाती है और संघर्ष क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। जो व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने, भूखे को भोजन देने या विस्थापित परिवार को सहारा देने के लिए आगे आया है, उसे निशाना बनाकर मानवता को कलुषित करना आज आम बात है। इसे भी हमें देखना चाहिए।