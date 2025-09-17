साहस और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन

मातृत्व सृष्टि का सबसे सुंदर और सुखद वरदान है। जब कोई स्त्री समाज की तय की हुई मानदंडों को पारकर इसे अपनाती है, तब यह सिर्फ मातृत्व नहीं रह जाता, बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन जाता है…

मातृत्व सृष्टि का सबसे सुंदर और सुखद वरदान है। जब कोई स्त्री समाज की तय की हुई मानदंडों को पारकर इसे अपनाती है, तब यह सिर्फ मातृत्व नहीं रह जाता, बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन जाता है। लोक गायिका देवी ने ‘सिंगल मदर’ बनकर वही साहस दिखाया है। विवाह के बंधन में बंधे बिना मातृत्व स्वीकारना न केवल व्यक्तिगत निर्णय है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश है कि औरत की पहचान केवल रिश्तों से नहीं, उसकी अपनी इच्छाशक्ति और आत्मसम्मान से तय होती है। इससे पहले नीना गुप्ता ने भी यही साहस दिखाया था। उन्होंने समाज की आलोचनाओं की परवाह न करते हुए बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया और आज वही बेटी अपनी पहचान व उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। इन दोनों स्त्रियों ने यह साबित किया है कि मां बनने के लिए किसी सामाजिक मुहर की जरूरत नहीं, बल्कि दिल में उठे मातृत्व के स्वर को अपनाने का हौसला चाहिए। उनका यह कदम आने वाली पीढ़ियों की स्त्रियों को प्रेरित करेगा कि वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं।

कुमारी शबनम, टिप्पणीकार

लोक गायिका देवी ने ‘सिंगल मदर’ बनकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अपने इस फैसले का एलान करते हुए उन्होंने कहा कि वह विवाह में विश्वास नहीं करतीं और मातृत्व का अनुभव करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया और बच्चे को जन्म दिया। उनका इस तरह मां बनना समाज के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इससे उस पारंपरिक सोच को चुनौती मिलती है, जिसमें बच्चे के जन्म में पिता के योगदान को रेखांकित किया जाता है। देवी ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की तस्वीर भी साझा की, जिसके बाद उन्हें ढेर सारी बधाइयां मिलने लगी हैं। उनके इस कदम को लोग भरपूर सराह रहे हैं। इससे सिर्फ यही पता नहीं चलता कि वह कितनी साहसी हैं, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके व्यक्तिगत अधिकारों की वह कितनी बड़ी हिमायती हैं, इसका एहसास भी होता है। आज जब महिलाएं सामाजिक बंधनों को पूरी तरह तोड़ पाने में सफल नहीं हो सकी हैं और शादी उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया हो, तब सार्वजनिक दुनिया में रहने वाली इस लोक गायिका ने अकेले मातृत्व सुख पाने का न सिर्फ फैसला किया, बल्कि डंके की चोट पर इसका एलान भी किया। देवी का यह कदम महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह बदल रही सामाजिक परंपरा का संकेत है।

अंकुरी मिश्र, टिप्पणीकार

विदेश में एकल मातृत्व ढलान की ओर नैतिकता-नैतिकता में अंतर होता है। हर जगह समान नैतिकता नहीं है। यूरोप और अमेरिका के दक्षिणपंथी इस बात के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं कि गर्भ में जो बच्चा आ गया, चाहे वह जैसे भी आया, उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक जीव है और उसमें प्राण आ चुका है। मगर विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने को वह बहुत महत्व नहीं देते। विवाह के बिना बच्चे हो जाएं, वह भी उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं होता। उनके लिए बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो जीव गर्भ में आ गया, उसे जीने का अधिकार है। उसे कतई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

मगर भारत में लोगों के लिए गर्भ में आया बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, बल्कि एक समय जो जितना बड़ा दक्षिणपंथी था, उसे तकनीक ने मौका दिया, तो उसने जमकर बच्चों को मारा। केवल अविकसित भ्रूण को नहीं, बल्कि बीस-पच्चीस सप्ताह के गर्भ को भी मार गिराया और आज भी यह सतत जारी है। कई जगह तो स्वीकार्य परंपरा थी बच्चियों को दूध में डुबोकर मारने की। अगर सही से याद हो, तो उसे ‘दूधपीटी’ कहते थे। मजेदार बात यह है कि जो-जो समुदाय गर्भ में पल रहे भ्रूण को मारने में सबसे आगे थे, वे विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने के सबसे प्रबल विरोधी रहे, आज भी हैं। अब कौन सही है, कौन गलत, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यक्ति बचपन से जिन चीजों को परिवार से सीखता रहता है, वे उसको अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान लगती हैं। जीवन-मूल्य बन जाते हैं वे। मगर इस आधार पर यह तय करना अनुचित होगा कि भारत का विचार अधिक सही है अथवा यूरोप और अमेरिका का विचार अधिक सही? सबकी अपनी विकास-यात्रा है, सबकी अपनी सोच है। हां, जो भी अति की तरफ जाएगा, वह समाप्त होने को बाध्य है। उसका एक-न-एक दिन अंत जरूर होगा।

यूरोप में गर्भ बचाने के चक्कर में ‘सिंगल मदर’ की संकल्पना आगे बढ़ी और वह इस कदर व्याप्त हो गई कि अब परिवार के प्रति प्रेम फिर से लौट रहा है। बलात्कार के बाद भी गर्भ ठहर जाने पर बच्चा पैदा ही करना होगा, इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। भारत में भी धीरे-धीरे अनर्गल परंपराएं ढलान पर हैं। सबकी अपनी-अपनी नैतिकता है, जिसमें अलग-अलग प्राथमिकताए हैं, पर वास्तव में दिक्कत तब होती है, जब कोई व्यक्ति, समाज और सभ्यता संबंधी आम सोच को किनारे लगाकर अति की तरफ जाने लगता है। हालिया घटनाओं को हमें इसी संदर्भ में देखना चाहिए। वास्तव में, हमारे लिए मध्य मार्ग ही बेहतर है।