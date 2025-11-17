प्रशासन की नाक तले चलते फर्जी संस्थान

संक्षेप: भारत में शिक्षा को लेकर जितनी गंभीरता दिखाई जाती है, उतना ही चिंताजनक है फर्जी विश्वविद्यालयों का फैलता जाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) हर वर्ष फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है, ताकि छात्र उनसे दूर रहें, परंतु सालाना सूची जारी होने के बावजूद…

भारत में शिक्षा को लेकर जितनी गंभीरता दिखाई जाती है, उतना ही चिंताजनक है फर्जी विश्वविद्यालयों का फैलता जाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) हर वर्ष फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है, ताकि छात्र उनसे दूर रहें, परंतु सालाना सूची जारी होने के बावजूद ये संस्थान खुलेआम संचालित हो रहे हैं। यह न केवल शिक्षा व्यवस्था की नाकामी है, बल्कि उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है, जो अपने करियर के सपने लेकर इन संस्थानों में प्रवेश लेते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के 22 संस्थानों को फर्जी बताया है, जो शिक्षण संस्थान के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इनमें से 10 तो दिल्ली में ही हैं। यह विडंबना है कि देश की राजधानी में ऐसे संस्थान चल रहे थे और प्रशासन को पता नहीं चला। यह स्थिति तब और भी शर्मनाक हो जाती है, जब ये संस्थान संसद, सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी जैसे शीर्ष संस्थानों के पास ही संचालित होते मिले हैं। ऐसे में, सवाल तो यह उठेगा कि जब यूजीसी के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, तो वह केवल निर्देश जारी करने तक ही क्यों खुद को सीमित रखता है? आखिर क्यों नहीं फर्जी विश्वविद्यालयों पर इतनी सख्त कार्रवाई करता है कि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिमाकत न करे?

मुमकिन है कि इस खेल में कुछ प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका हो, जो धन कमाने के लिए ऐसा करते हों। हमें उन पर नकेल कसनी ही होगी। अगर कोई संस्थान एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कानूनी पैंतरेबाजी करके अपना कामकाज कर रहा है, तो यह शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है। नियम-कानूनों में मौजूद छिद्रों का फायदा उठाकर छात्रों को ठगने वाले ऐसे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

फर्जी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां किसी काम की नहीं होतीं, छात्र अनजाने में इनके जाल में फंस जाते हैं। यह एक संगठित धोखाधड़ी है, जिसके खिलाफ सख्त नीति बनाने की जरूरत है। निस्संदेह, इस समस्या से निपटने के लिए केवल चेतावनी या सूची जारी करना पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर फर्जी विश्वविद्यालयों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को ऐसे संस्थानों के संचालकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने चाहिए, ताकि दूसरों के लिए यह नजीर बन सके। साथ ही, छात्रों को भी प्रवेश लेने से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता की जांच कर लेनी चाहिए। यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अब सजग होने लगे छात्र और सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार फर्जी विश्वविद्यालयों के प्रति संजीदा नहीं है। वक्त-वक्त पर ऐसे शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की जाती है और उनके बारे में पर्याप्त सूचनाएं सार्वजनिक मंचों से दी जाती हैं, फिर भी छात्र इनके जाल में फंस जाते हैं, तो कहीं न कहीं यह उन छात्रों की लापरवाही है। अगर वे छात्र हैं और अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि जिस संस्थान में वह दाखिला लेने जा रहे हैं, उसकी डिग्री कितना महत्व रखती है। मगर ऐसा होता नहीं है और कुछ छात्र ऐसे संस्थानों के जाल में फंस जाते हैं। एक दिक्कत यह भी है कि इसके शिकार ज्यादातर वे छात्र होते हैं, जो पढ़ने-लिखने में औसत से कमजोर होते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि जैसे-तैसे डिग्री हासिल कर ली जाए। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। असामाजिक तत्व इनकी इसी महत्वाकांक्षा का लाभ उठाते हैं। वे जानते हैं कि चूंकि इन छात्रों को अच्छे संस्थानों में दाखिला नहीं मिल सकता, इसलिए वे सब्जबाग दिखाते हैं। वे इन छात्रों को भ्रमित कर देते हैं कि उन्हें यदि कहीं से डिग्री मिल सकती है, तो वह यही विश्वविद्यालय है। नतीजतन, छात्र इन पर भरोसा करने लगते हैं और अपना समय भी गंवाते हैं व जमा-पूंजी भी।

ऐसा नहीं है कि सच पता चलने पर यूजीसी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अभी ही देश भर में सक्रिय फर्जी विश्वविद्यालयों को पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इनको बंद कराने का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिवों को इसमें हस्तक्षेप करने को कहा है। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यूजीसी की अपनी सीमा है। वह अपने दायरे से अधिक कार्रवाई नहीं कर सकता। यही कारण है कि कई बार कार्रवाई के बावजूद फर्जी विश्वविद्यालय सक्रिय रहते हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ऐसी व्यवस्था करने लगा है कि यह पूरी कवायद महज औपचारिकता न रहे, बल्कि जमीन पर इसका पर्याप्त असर भी दिखे।

कभी-कभी मुश्किल यह आती है कि यूजीसी द्वारा कार्रवाई की गुजारिश किए जाने के बावजूद कुछ राज्य उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण इन फर्जी संस्थानों का काम चलता रहता है। मुमकिन है कि इसमें शिक्षा माफिया और राजनेताओं का गठजोड़ भी काम करता हो। मगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह अच्छी बात है कि तत्परता दिखाई गई है और फर्जी विश्वविद्यालयों पर उचित कार्रवाई की गई है। इसका व्यापक असर पड़ेगा।