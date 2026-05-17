मूल्य-वृद्धि से बढ़ने लगीं मुश्किलें

आम जनता के सामने बढ़ती महंगाई एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सोना-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ने के बाद इनके दामों में तेजी आई है। अब पेट्रोलियम उत्पादों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस बीच दूध और गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई थी…

आम जनता के सामने बढ़ती महंगाई एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सोना-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ने के बाद इनके दामों में तेजी आई है। अब पेट्रोलियम उत्पादों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस बीच दूध और गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई थी। देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध, रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने से आम जनता की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है। जब ईंधन महंगा होता है, तो उसका प्रभाव केवल वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहता। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जियां, अनाज, दवाइयां, कपड़े, निर्माण-सामग्रियां आदि सब कुछ महंगे हो जाते हैं। यही कारण है कि तेल के दाम बढ़ते ही बाजार में महंगाई की नई लहर शुरू हो जाती है। सीएनजी महंगी होने से ऑटो, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ता है, जिसका बोझ सीधे-सीधे मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर पड़ता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वेतन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है। ऐसे में, हमारी सरकार को सुध लेनी चाहिए और लोगों को, खासकर गरीबों को महंगाई से राहत दिलानी चाहिए।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम तीन रुपये बढ़ा दिए। इससे पूर्व उसने जनमानस को इस तरह से तैयार किया कि वृद्धि होना तो तय है, यानी सबको पता था कि दाम तो बढ़ने ही वाले हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। लोगों को लग रहा है कि ईरान युद्ध के चलते ऐसा हुआ है और पहली बार कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर के पार हुए हैं। किंतु उनकी स्मृति बहुत कमजोर है। उनको याद दिलाना जरूरी है कि कच्चा तेल 2026 में पहली बार महंगा नहीं हुआ है। साल 2013 में ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया था, 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 106.85 डॉलर प्रति बैरल था। तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार आपको 70 रुपये लीटर पेट्रोल दे रही थी। तब वह लोगों को बहुत महंगा लग रहा था और आज दाम 110 रुपये प्रति लीटर हैं। यूपीए-2 के कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक कच्चे तेल की कीमत 70 से लेकर 110 डॉलर प्रति बैरल तक झूलती रही, जबकि इस बीच पेट्रोल की कीमत 55 से 70 रुपये के बीच ही बनीरही। और, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह सरकार आपको शुद्ध पेट्रोल दे रही थी, बिना मिलावट के, जबकि आज एक लीटर पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर दिया जा रहा है ।

गिरीश मालवीय, टिप्पणीकार

जरूरी था ईंधनों का दाम बढ़ाना जब से पश्चिम एशिया में संघर्ष की शुरुआत हुई है और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग होर्मुज पर संकट गहराया है, न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ गए हैं, बल्कि घरेलू आपूर्ति पर भी जबर्दस्त दबाव पड़ा है। आलम यह है कि कच्चे तेल का दाम काफी समय से 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण दुनिया भर के बाजार में पेट्रोल-डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक जनहित में दाम नहीं बढ़ाए थे, पर तेल कंपनियां लगातार दबाव में थीं। इसलिए, सरकार ने काफी सोच-समझकर तेल की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। एक तरह से देखें, तो यह उसकी मजबूरी थी।

सरकार कितनी मजबूर है, इसका पता इससे भी चलता है कि दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें कुछ महीनों में ही 40 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक बढ़ चुकी है, लेकिन अपने देश में अब जाकर दाम बढ़ाए गए हैं, वह भी बहुत मामूली- महज तीन रुपये। इसके बरअक्स आसपास के देशों को देखें, तो आपको हकीकत का पता चल जाएगा। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में करीब 90 फीसदी और डीजल में 113 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। मलेशिया में यह बढ़ोतरी क्रमश: 56 और 71 फीसदी है। पाकिस्तान में भी पेट्रोल के दाम करीब 60 फीसदी और डीजल के लगभग 45 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। फिलीपींस में क्रमश: 40 फीसदी और 53 फीसदी दाम बढ़ाए गए हैं। कुछ इसी तरह का हाल श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका सहित तमाम देशों का है। इन सबके बीच भारत में पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ 3.2 प्रतिशत और डीजल में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका अर्थ है कि भारत बड़े बाजार वाले उन देशों में शुमार है, जहां तेल के दामों में बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, युद्ध शुरू होने के बाद करीब 76 दिनों तक तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ती रहीं।

साफ है, हमें संकीर्ण नजरिये से चीजों को नहीं देखना चाहिए। जब वैश्विक हालात प्रतिकूल हों, तब घरेलू स्तर पर कुछ कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं। लोगों से यही अपेक्षा होती है कि वे राष्ट्र-हित में ऐसे कठोर कदमों का समर्थन करेंगे और सरकार का साथ देंगे। जब सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर विश्वास करती है, तो आम लोगों का भी यह दायित्व है कि वे सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाएं, न कि विरोध की राजनीति करने वाले राजनेताओं को प्रश्रय दें। ऐसे नेताओं का तो काम ही होता है, विरोध करना। उनकी बातों में आने से हमें बचना चाहिए।