अपने बेटों के लिए भारत को खड़ा होना चाहिए

कुछ मौतें केवल परिवारों को नहीं रुलातीं, वे राष्ट्र के विवेक को भी कठघरे में खड़ा कर देती हैं। होर्मुज के निकट ओमान की खाड़ी ने भारतीय मूल के तीन नाविकों की अंतिम पुकार अपने भीतर समेट ली। पलाऊ देश के ध्वज वाले तेलवाहक जहाज पर…

कुछ मौतें केवल परिवारों को नहीं रुलातीं, वे राष्ट्र के विवेक को भी कठघरे में खड़ा कर देती हैं। होर्मुज के निकट ओमान की खाड़ी ने भारतीय मूल के तीन नाविकों की अंतिम पुकार अपने भीतर समेट ली। पलाऊ देश के ध्वज वाले तेलवाहक जहाज पर अमेरिकी हमले में मूल रूप से विशाखापट्टनम के मुख्य अभियंता पटनाला सुरेश, हिमाचल प्रदेश के डेक कैडेट आदित्य शर्मा और देवरिया जिले (यूपी) के सुरौली गांव निवासी फिटर शिवानंद चौरसिया की मृत्यु केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस कठोर सच्चाई का प्रतीक है, जिसे विश्व राजनीति आंकड़ों व बयानों के नीचे दबा देती है।

भले ही ये नाविक भारतीय जहाज पर नहीं थे, बल्कि दूसरे देश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वे थे भारत के ही सपूत। वे देश के नियमों के तहत ही दूसरे देशों में काम करने गए थे। ऐसे लाखों भारतीय दूसरे देशों में काम करते हैं। इसलिए, हमारी मानवीय संवेदना उनके साथ रहनी चाहिए। विडंबना यह है कि सभ्यताओं को आगे बढ़ाने वाले लोग अक्सर इतिहास के पन्नों के बाहर रह जाते हैं। ये नाविक भी इसी त्रासदी के शिकार हुए। वे सीमा पर तैनात सैनिक नहीं थे, फिर भी उनका योगदान किसी राष्ट्र-सेवा से कम नहीं। उनके भेजे रेमिटेंस से देश का भी भला होता है। महीनों समुद्र में रहना, अनिश्चित मौसम के बीच विश्व व्यापार को गति देना उनका समर्पण ही तो है। सैनिक के शहीद होने पर राष्ट्र खड़ा हो जाता है, पर नाविकों की मृत्यु अक्सर खबरों में खो जाती है।

इसलिए, सवाल और गहरा हो जाता है, क्या इन्हें केवल दूसरे देश का कर्मचारी मानकर चुप रहें या देश के बेटे के तौर पर स्वीकार करें? हमारी नौसेना की भूमिका केवल समुद्री डकैती रोकने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नागरिक सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट मिशन और सुरक्षित समुद्री गलियारों तक होनी चाहिए। वैश्विक शक्ति बनने के लिए भारत को ‘सॉफ्ट पावर’ के साथ ‘संरक्षक शक्ति’ के रूप में भी खुद को स्थापित करना होगा, जो अपने नागरिकों को कहीं भी असुरक्षित न छोड़े।

यह समय विकास और मानवीय संवेदना के बीच गहरे विरोधाभास को समझने का अवसर देता है। एक ओर, फीफा वर्ल्ड कप का जश्न है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के कुछ परिवार शोक में डूबे हुए हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब करके अपना विरोध दर्ज कराया है, पर क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या भारतवंशी नाविकों की सुरक्षा को राष्ट्रीय चिंता का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? जब तक हर भारतवंशी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आर्थिक व समुद्री सुरक्षा अधूरी रहेंगी।

आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार

दूसरों की मौत पर जश्न मनाने वाले सबक लें एक कहावत है- जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद भी उसी गड्ढे में एक दिन गिरता है।

ओमान में भारतीय मूल के जिन नाविकों को अमेरिका ने मार दिया है, उनके प्रति देश भर की सहानुभूति होनी चाहिए और है भी। ये तीनों नाविक निर्दोष थे और अमेरिकी अहंकार के शिकार बन गए। लेकिन, इनके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए इनमें से एक के पिता की कथनी पर भी गौर किया जाना चाहिए।

इस घटना में मारे गए तीन में से एक नाविक के पिता ने कुछ महीने पूर्व सोशल मीडिया (एक्स) पर गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का बढ़-चढ़कर समर्थन किया था। उस समय इजरायली हमलों में गाजा के अनगिनत बच्चे मारे जा रहे थे। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर उन नरसंहारों के लिए इजरायली सेना (आईडीएफ) और मोसाद की सराहना की थी। उन्होंने गाजा की तबाही को सही ठहराते हुए उसे पूरी तरह फलस्तीनियों से खाली कराने की दलील का समर्थन किया था और इजरायल की कार्रवाई को पूरी तरह जायज करार देते हुए दूसरों को भी उसके समर्थन में खड़े होने का आह्वान किया था। इंटरनेट पर इस बात की काफी चर्चा हुई कि जो पिता बेगुनाहों के कत्लेआम का जश्न मना रहे थे, आज वह खुद अपने बेटे के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं।

उनका यह आचरण हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध था। हमारी संस्कृति यह रही है कि इसमें दुश्मन के शव को भी आदर-सम्मान दिया जाता है, फिर फलस्तीनी तो हमारे दुश्मन भी नहीं थे। याद कीजिए, भगवान राम ने विभीषण को निर्देश दिया था कि रावण का ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे में, जो लोग दूसरोंकी मृत्यु पर जश्न मनाने जैसी ओछी हरकत करते हैं, वे न तो इस देश की संस्कृति को समझते हैं और न ही समाज के गणमान्य लोगों के साथ बैठने लायक हैं।

वैसे तो यह बहुत कठोर हो जाएगा, लेकिन इस तरह के लोगों को समझाने और सभ्य बनाने के लिए यह आईना दिखाना जरूरी है। जब दूसरों के बच्चों की निर्मम हत्या हो रही हो, तब जश्न मनाने में आनंद पाने वाले लोगों को अपने बच्चों के साथ होने वाली दुखद घटनाओं से सबक लेना चाहिए। दूसरे लोगों को भी इसका एहसास होना चाहिए कि संवेदनशीलता मानवीय संबंधों का स्थायी गुण है और इसे कभी भी त्यागा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर, यह घटना निंदनीय है और अमेरिका की इसके लिए जितनी भर्त्सना की जाए, कम ही कही जाएगी। मृतकों के साथ हमारी पूरी संवेदना रहनी चाहिए।