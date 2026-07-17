असमंजस पैदा करने वाले प्रावधान

देश में तीसरे चरण की एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया और बखूबी चल भी रहा है, लेकिन इसमें नियम में किसी तरह का बदलाव किए बिना ही चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में माता-पिता की…

देश में तीसरे चरण की एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया और बखूबी चल भी रहा है, लेकिन इसमें नियम में किसी तरह का बदलाव किए बिना ही चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में माता-पिता की एसआईआर स्थिति का कॉलम जोड़ दिया है। यह सांविधानिक तौर पर तो गलत है ही, व्यावहारिक स्तर पर भी इसमें कई तरह के झोल सामने आते हैं। एसआईआर करने वाले कर्मियों द्वारा आवेदकों से तीन जानकारियां मांगी जा रही हैं। मसलन, ‘मेरा नाम पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट में है, मेरे माता-पिता (दादा, दादी भी) के नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में हैं, तीसरा विकल्प कि न तो मेरा और न ही मेरे माता-पिता का नाम पिछली एसआईआर-सूची में है’।

हालांकि, इस कॉलम को अनिवार्य नहीं बताया गया है, लेकिन जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, वे आवेदन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। फॉर्म-6 के ‘जे व के’ हिस्सों के बीच एक अतिरिक्त, बिना नाम वाला ‘डिक्लेरेशन फॉर्म’ सेक्शन दिखाई दिया। इसमें यह जानकारी मांगी गई है। हालांकि, उसी पोर्टल पर ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध फॉर्म-6 की प्रति में यह खंड शामिल नहीं है। अगर आवेदक पहले दो विकल्पों में से कोई एक चुनते हैं, तो उन्हें पिछली एसआईआर में अपनी या अपने परिवार के सदस्य से जुड़ी जानकारी देनी होगी, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र, बूथ नंबर और सीरियल नंबर। जो यह नहीं ढूंढ़ पाते, वे तीसरा विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, पोर्टल यह नहीं बताता कि उस विकल्प का क्या मतलब होगा?

गजट नोटिफिकेशन से पता चलता है कि नए मतदाताओं के लिए ‘फॉर्म-6’ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950’ की धारा 28 के तहत, चुनावी नियम बनाने और उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसमें कहा गया है, ‘केंद्र सरकार चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद गजट अधिसूचना के जरिये नियम बना सकती है। चुनाव आयोग के ही पूर्व अधिकारी और कर्मचारी फॉर्म में किसी भी बदलाव के लिए कम से कम कानून मंत्रालय से संशोधन और अधिसूचना की जरूरत बता रहे हैं, क्योंकि आयोग के पास खुद ऐसे बदलाव करने का अधिकार नहीं है। आयोग खुद फॉर्म में एक कॉमा भी नहीं जोड़ सकता है। अगर चुनाव आयोग इस तरह का बदलाव मनमर्जी तरीके से कर रहा है, तो यह बहुत गंभीर मामला बनता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के नियम में कोई बदलाव बिना सार्वजनिक चर्चा और सांविधानिक प्रावधान के नहीं किया जाना चाहिए।

ओम बाबू, छात्र

नए मतदाता बनाने के नियम सही चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में जो बदलाव किया है, वह सराहनीय है। जो लोग इस फॉर्म के बारे में नहीं जानते, उनको बता दूं कि यह उन आवेदकों को भरना पड़ता है, जो मतदाता सूची में पहली बार अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैैं, यानी पहली बार मतदाता बनने का आवेदन करने वाले यह फॉर्म भरते हैं। चुनाव आयोग ने इस फॉर्म के ऑनलाइन फॉर्मेट में बदलाव किया है और उसमें आवेदक के माता-पिता के एसआईआर की जानकारी भी मांगी है। बिना इसके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे।

आलोचक इस नई व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मानें, तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि एसआईआर को लेकर अब भी देश में विवाद की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, ऐसा कहते हुए वे यह भूल जाते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर शीर्ष अदालत तक संतुष्ट है। उसने इसे सांविधानिक व वैध माना है। यह प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठिए बसे हुए हैं। वे फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय नागरिक बन गए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनने को आतुर हैं। उनको रोकने के लिए उचित ही एसआईआर की शुरुआत की गई, ताकि मतदाता-सूची से फर्जी मतदाताओं को बाहर किया जा सके। यही कारण है कि जिन-जिन राज्यों में अब तक यह प्रक्रिया पूरी हुई है, वहां से लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता-सूची से काटे गए हैं। मुमकिन है कि इनमें से कुछ सही मतदाता भी होंगे, जिनके लिए कई राजनीतिक पार्टियां व संस्थाएं आवाज भी उठा रही हैं, लेकिन इनमें अधिकतर फर्जी मतदाता हैं, इस बात में शायद ही कोई संदेह है। यही वजह है कि अब जबकि एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, उसका उस कदर विरोध नहीं हो रहा, जितना पहले चरण में हुआ था। इस बार 19 राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों में यह प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मतदाता-सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सही मतदाता ही भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बने रह सकें।

ऐसी स्थिति में यदि फॉर्म-6 में माता-पिता की एआईआर-जानकारी मांगी जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? इससे तो मतदाता-सूची की शुद्धता ही सुनिश्चित होगी। इस कारण कोई भी फर्जी मतदाता येन-केन-प्रकारण मतदाता-सूची का हिस्सा नहीं बन सकेगा। आलोचकों को यह भी समझना चाहिए कि शुद्ध मतदाता-सूची लोकतंत्र का आधार है। यह सूची जितनी निष्पक्ष होगी, लोकतंत्र की इमारत उतनी ही मजबूत होगी।