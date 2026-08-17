आधुनिक समाज में मर रही संवेदना

माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश में जिंदगी का हर दुख भूल जाते हैं। उनकी आंखों में बस एक सपना होता है कि बच्चे बड़े होकर सफल हों और जीवन की ढलती शाम में उनका सहारा बनें। इसी उम्मीद को लेकर वे अपनी इच्छाओं को…

माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश में जिंदगी का हर दुख भूल जाते हैं। उनकी आंखों में बस एक सपना होता है कि बच्चे बड़े होकर सफल हों और जीवन की ढलती शाम में उनका सहारा बनें। इसी उम्मीद को लेकर वे अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर बच्चों के भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। ऐसे में, जब वही संतान बुढ़ापे में उनका हाथ थामने के बजाय उनसे दूर हो जाए, तब उस अकेलेपन का दर्द कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

हाल ही में सोनीपत के एक व्यक्ति का मामला रिश्तों की बदलती तस्वीर पर सोचने को मजबूर करता है। कभी मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारियों में शुमार रहे व्यक्ति पिछले तीन वर्षों से सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। उनकी तीन बेटियां हैं। उन्होंने बेटियों को पढ़ाया-लिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हरसंभव अवसर दिया। जिस पिता ने अपनी तीन बेटियों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया और योग्य बनाया, उन्हीं ने उसे आखिरी सफर में भी अकेला छोड़ दिया। पिता जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनका इंतजार करता रहा। बीमारी में बेटियां मिलने नहीं आईं और अंतिम विदाई भी वीडियो कॉल पर देखी। दो वर्ष पहले इसी वृद्धाश्रम में उनकी पत्नी ने भी अंतिम सांस ली थी। पत्नी के जाने के बाद शायद बेटियों का साथ उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया होगा। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें धन-दौलत तो नहीं, अपनी बेटियों, नाती-नातिनों के कुछ पल चाहिए थे, मगर जिंदगी के अंतिम वर्षों में उनका इंतजार लंबा होता चला गया। वह 20 दिन तक बीमार रहे। आश्रम प्रबंधन ने यह सूचना बेटियों को बार-बार दी। बताते हैं कि बीमारी के दौरान बेटियों ने फोन पर बातचीत करनी भी बंद कर दी।

जब पिता ने अंतिम सांस ली, तो आश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद बेटियों ने व्यस्तता और दूरी का हवाला देकर आने में असमर्थता जताई और 5,100 रुपये भेजकर वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम संस्कार लाइव दिखाने को कहा। बेटियों के इस व्यवहार से आहत वृद्धाश्रम प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने अपने पास से व्यवस्था करके बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने यह कहते हुए उनके 5,100 रुपये वापस कर दिए कि जिनके पास अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामलि होने का समय नहीं, उनसे पैसे लेकर क्या करेंगे? यह घटना केवल एक परिवार या एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की नग्न सच्चाई है, जिसमें सुविधाएं बढ़ने के साथ रिश्तों के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है।

देवेंद्र सिंह, टिप्पणीकार

डिजिटल सुविधा ने दूरी का दर्द कम किया मोबाइल ने आधुनिक जीवन की व्यस्तता, जिम्मेदारियों के दबाव और दूर रहने की मजबूरी के इस दौर में हमारे जीवन को आसान बनाया है, हालांकि समय कम कर दिया है। एक तरफ, हम साथ रहकर भी दूर-दूर हैं, तो इसका दूसरा पहलू यह है कि हम दूर रहकर भी साथ होने का एहसास कर सकते हैं। मोबाइल पर हालचाल पूछ लेना, वीडियो कॉल पर चेहरा देख लेना और सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देना रिश्तों की गर्माहट को बरकरार रखता है। इसके कारण लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा सा समय निकालकर अपनों से बातचीत कर लेते हैं।

मोबाइल और इंटरनेट के आने से पहले लोग अपने परिजनों और प्रियजनों से वर्षों में बार मिल पाते थे। उनका हाल-चाल जानने और अपना देने का एकमात्र साधन पत्र ही हुआ करता था। ये पत्र अगर कभी न मिल पाएं, तो महीनों के बाद दूसरे पत्र से उसकी जानकारी मिल पाती थी, लेकिन सूचना क्रांति ने इस समस्या को दूर कर दिया है। यहां तक कि अब अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर है या इतना व्यस्त है कि उसका पहुंचना लगभग असंभव हो गया हो, तो अपने परिजनों की मृत्यु के बाद वह उनका अंतिम संस्कार लाइव देख सकता है। अभी हरियाणा का एक ऐसा ही मामला आया है, जहां बेटियां व्यस्त होने के कारण पिता के अंतिम संस्कार में आने की स्थिति में नहीं थीं। पुराने जमाने में ऐसे मामले में शव का अंतिम संस्कार पास-पड़ोस के लोग ही कर दिया करते थे, जिसकी सूचना कभी काफी देर से, तो कई बार घर आने पर ही मिलती थी। लोग अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाते थे और उनका दिल तड़पकर रह जाता था, लेकिन आधुनिक सूचना क्रांति ने अब इसे संभव कर दिया है। अब लोग अति व्यस्तता और दूरी की वजह से कम से कम अपने परिजनों को अंतिम विदाई ऑनलाइन ही देखकर दे सकते हैं, उन्हें अंतिम तो नमन कर ही सकते हैं।

याद कीजिए, कोरोना महामारी के दौर को, जब देश में और आसपास रहने के बावजूद लोग अपनों के अंतिम दर्शन की स्थिति में भी नहीं रह गए थे, क्योंकि वायरस के संक्रमण के भय के साथ-साथ आवागमन का कोई साधन नहीं मौजूद था। ऐसे में, यह मोबाइल सेवा ही थी, जिसने दूर बैठे प्रियजनों को संबल दिया और बिल्कुल पास होने का एहसास कराया। आजकल कई श्मशान घाटों और समितियों ने विदेश में रहने वाले परिजनों की सुविधा के लिए अंतिम संस्कार के लाइव प्रसारण की सुविधा शुरू की है। इससे दूर बैठे लोगों को वीडियो कॉल या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये अपने प्रियजन के अंतिम दर्शन की सुविधा मिल गई है।