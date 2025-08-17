सरल आयकर व्यवस्था की ओर बढ़े कदम
कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए संसद ने नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इस विधेयक में प्रवर समिति की सभी 285 अनुशंसाओं को स्वीकार कर अनुपयुक्त हो चुके कई प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके कारण इसमें सेक्शन काफी कम हो चुके हैं। इसकी भाषा को यथासंभव सरल रखने के साथ ही पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। ‘असेसमेंट ईयर’ व ‘प्रीवियस ईयर’ जैसी जटिलताओं के समाप्त होने से यह समय और श्रम की भी बचत करेगा। अब टीडीएस प्राप्त करने के लिए पूरा आईटीआर दाखिल नहीं करना होगा। करदाताओं को यह सुविधा मिल सकेगी कि वे टैक्स कटने से पहले ही शून्य टीडीएस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय पर टैक्स नहीं लगेगा। छोटे करदाताओं द्वारा समय बीत जाने के बाद भी टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर उन्हें रिफंड मिल सकेगा। रिटर्न की प्रक्रिया में लगने वाले समय को काफी कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे रिफंड जल्दी मिल सके। कराधान विधि (संशोधन) विधेयक में स्वरोजगार वाले पेशेवरों के पेंशन हितों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ‘कंसोलिडेशन डिडक्शन’ और अनुपालन को सरल करने के साथ ही अपराधों के लिए दंड भी कम किया गया है। साथ ही, आयकर अधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाया गया है। अब आयकर अधिकारी अकाउंट बुक को जांचने के लिए 15 दिनों तक रख सकेंगे और सर्च के दौरान सभी डिजिटल उपकरणों, जैसे मोबाइल या लैपटॉप व ईमेल जैसे दस्तावेज अपने कब्जे में ले सकेंगे। कुल मिलाकर, यह आयकर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रामबाबू सोनी, टिप्पणीकार
संसद से नया आयकर विधेयक का पारित होना सुखद और स्वागतयोग्य है। नया आयकर विधेयक 2025 करदाताओं के लिए छूट बरकरार रखते हुए विभाग को और धार देता है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर राहत मिल सकेगी, लेकिन कर चोरी, गलत घोषणा और अघोषित आय पर कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और फेसलेस होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बच निकलने के रास्ते बंद होंगे। यह उन लोगों को हतोत्साहित करेगा, जो कानूनी छिद्रों का फायदा उठाने में माहिर हो चुके हैं। नया विधेयक सटीक कर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। बहुत सारे लोगों को यह जरूरत पड़ेगी कि वे समय रहते अपनी चीजों को पारदर्शी बनाएं। एक तरह से माना जाए, तो यह भ्रष्टाचार पर सरकार की एक और बड़ी चोट है।
अश्विनी गोयल, टिप्पणीकार
नागरिक अधिकारों की कीमत पर सुधार
इसी 11 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष कथित वोट चोरी के नारे लगा रहा था और सत्ता पक्ष ने अपना अगला राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक खेल दिया- आयकर (सं. 2) विधेयक, 2025 मात्र तीन मिनट में पारित हो गया। न कोई बहस, न गंभीर चर्चा, बस ‘हां’ और ‘ना’ की तेज गूंज, और देश का पुराना 1961 का कानून इतिहास बन गया। उसकी जगह अब एक नया, डिजिटल- पहला कर कानून आ गया है। मगर इसकी चमकदार घोषणाओं के बीच एक ऐसा प्रावधान छिपा है, जो भारत में निजता के सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
यह कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इसमें 800 से अधिक धाराओं को घटाकर 536 कर दिया गया है, फेसलेस असेसमेंट का वादा है और 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त रखा गया है। यह सुधार सुगम नियम, डिजिटल अनुपालन और तेज रिफंड का वादा करता है। मगर धारा 133 सी(2) का संशोधित रूप आयकर अधिकारियों को, किसी अधिकृत तलाशी व जब्ती के दौरान, पासवर्ड, एन्क्रिप्शन और सुरक्षा अवरोधों को तोड़कर ई-मेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड डॉक्यूमेंट तक पहुंचने का अधिकार देता है। यह डिजिटल निजता में गहरा हस्तक्षेप है। यह तब है, जब संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में निजता के अधिकार के रूप में मान्यता दी है।
नए आयकर प्रावधान में ‘संदेह’ के आधार पर डिजिटल जीवन में प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें स्पष्ट न्यायिक निगरानी या आनुपातिकता के मानक का अभाव है। यही कारण है कि यह प्रावधान सांविधानिक कसौटी पर सवालों के घेरे में है। वैसे भी, भारत में वित्तीय और कर जांच में पहले से ही राजनीतिक दुरुपयोग और उत्पीड़न के उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे में, अगर स्पष्ट सुरक्षा उपाय न हों, तो यह प्रावधान राजनीतिक प्रतिशोध, धमकी या उत्पीड़न का साधन बन सकता है। इसका तीन मिनट में पारित होना भी खासा चिंताजनक है, क्योंकि एक ऐसा विधेयक, जो हर नागरिक के सांविधानिक अधिकार को छूता है, बिना बहस, बिना विशेषज्ञ राय और बिना जनता से विमर्श के पास कर दिया गया। लोकतंत्र में कानून का मूल्य बहुमत के आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस विचार-विमर्श में होता है, जो उसे आकार देता है। भारत को कर सुधार चाहिए, परंतु यह संविधान और नागरिक अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
मोहम्मद मुमताज उद्दीन, अधिवक्ता
