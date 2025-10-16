उपभोक्ता को खुद जागरूक होना पड़ेगा

संक्षेप: दीपावली जैसे त्योहार के मौके पर बाजार में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में, लोकप्रिय उत्पाद की आड़ में मिलावट वाले सामान बेचकर मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं…

दीपावली जैसे त्योहार के मौके पर बाजार में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में, लोकप्रिय उत्पाद की आड़ में मिलावट वाले सामान बेचकर मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अधिक मुनाफे की होड़ में नकली मावा व खोया की मिठाइयां बनाई जाती हैं और खुलेआम बाजार में बेची जाती हैं। इन सबसे बचने के लिए सिर्फ सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों को भी जागरूक रहना होगा। हमें सस्ती कीमत देखकर लालच में नहीं आना चाहिए और सोच-समझकर खरीदारी करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि सामान सस्ता क्यों है? चर्चित नाम और आकर्षक पैकेट देखकर भ्रमित होने से हमें बचना चाहिए। कोई उपभोक्ता चाहे, तो खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपने स्तर पर भी खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करवा सकता है। यदि किसी खाद्य उत्पाद को लेकर उसे संदेह है, तो वह सैंपल को जांच के लिए सरकारी या निजी प्रयोगशाला में भेज सकता है। कहने का अर्थ है कि हम खुद सजग रहकर ही मिलावटखोरों से बच सकते हैं। लालची तत्व लोगों की सेहत की भी परवाह नहीं करते और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है, इसलिए हमें ही आंख और कान खुले रखने होंगे।

शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, टिप्पणीकार

निश्चय ही मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है, परंतु सबसे अहम भूमिका उपभोक्ता की है। यदि लोग स्वयं जागरूक हो जाएं, तो मिलावटखोरों की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। मिठाई खरीदते समय सबसे पहले उसकी सुगंध, रंग और बनावट पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अधिक चमकीला रंग या अजीब गंध संकेत है कि उसमें रासायनिक मिलावट हो सकती है। याद रखिए, असली त्योहार वही है, जिसमें स्वाद से पहले शुद्धता हो। व्यापारी वर्ग को यह समझना चाहिए कि लाभ कमाने का अर्थ जनता की सेहत से समझौता करना नहीं है। एक सच्चा व्यापारी वही होता है, जो ग्राहक का विश्वास जीतने में सफल रहता है। तभी वह लंबे समय तक व्यापार कर पाता है। व्यापार में ईमानदारी और गुणवत्ता ही सफलता की असली पूंजी है। सरकार को ऐसे व्यापारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो शुद्ध सामग्रियों से मिठाइयां बनाते हैं। साथ ही, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को बताया जाना चाहिए कि असली और नकली मावा में क्या अंतर है? यदि सरकार, व्यापारी और उपभोक्ता, तीनों अपनी-अपनी जिम्मेदारी बांट लें, तो इस संकट का समाधान निकल सकता है।

मुनीष भाटिया, टिप्पणीकार

दिख रहा प्रशासनिक सख्ती का असर दीपावली का त्योहार करीब आ गया है। लोग इसके स्वागत में पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। खरीदारी तो आमतौर पर धनतेरस तक पूरी हो जाती है, लेकिन जी को ललचाने वाली मिठाइयां दीपावली के दिन तक लोगों की परीक्षा लेती रहती हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी दीपावली के इस आनंददायी त्योहार में जी भरकर मिठाई खाना पसंद करते हैं। मगर दुखद यह है कि मिलावटखोरों के कारण ये मिठाइयां कभी-कभी जानलेवा भी बन जाती हैं। व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा में मिठाई को सस्ता करने, उसकी लागत घटाने, अधिक मुनाफा कमाने, उसे आकर्षक व टिकाऊ बनाने, ज्यादा दिनों तक खराब होने से बचाने या खराब हो जाने पर खराबी छिपाने आदि के चक्कर में हलवाई मिठाइयों में इस कदर कृत्रिम रसायन मिला देते हैं कि वे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन जाती हैं। यह सुस्वादु व्यंजन गुर्दा, यकृत और हृदय जैसे अंगों को गंभीर क्षति भी पहुंचा सकता है।

यह तो अच्छा है कि देश-प्रदेश की सरकारें इस घातक मिलावट को रोकने के लिए अब चौकस हैं। वे न सिर्फ समय-समय पर दुकानों पर छापेमारी करती हैं, बल्कि गुनहगारों को अब जेल भी हाे रही। मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कानून बनाए गए हैं। यहां तक कि कोई कच्चा माल या तैयार सामग्री जांच में विषाक्त मिलती है, तो उनको तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। प्रशासन इस कदर चौकस है कि वह देर रात भी किसी व्यावसायिक ठिकाने पर छापा मारने से नहीं चूकता। यही वजह है कि मिलावटखोरों के लिए रास्ते बेशक पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, पर संकीर्ण जरूर हो गए हैं। वे अब बहुत आसानी से मिलावट का खेल नहीं खेल पाते। रही-सही कसर आम लोगों ने पूरी कर दी है, जो अपनी जागरूकता से ऐसे मिलावटखोरों को बेनकाब करते हुए उनको कानून के हवाले करते रहते हैं।

मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाइयों का और फायदा मिल सकता है, यदि कुछ अन्य पहलुओं पर गौर किया जाए। मसलन, ईमानदार और अच्छा काम करने वाले व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और दूध, खोया, चीनी जैसी सामग्रियों की खरीद पर त्योहारी मौसम में विशेष छूट दी जानी चाहिए। नियमों के अनावश्यक बोझ को भी कम करने की जरूरत है, ताकि व्यापारी अनधिकृत तरीके को अपनाने का मोह त्याग सकें। साफ है, प्रशासनिक स्तर पर किए गए प्रयासों का असर दिख रहा है। अब जरूरत है अतिरिक्त प्रयास करने की। अगर हमारा प्रशासनिक तंत्र इसे लेकर भी सक्रिय हो जाए, तो मिलावट का खेल करीब-करीब खत्म हो जाएगा।