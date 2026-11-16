अपनी उपेक्षा पर यह कैसा आनंद

आपने मुर्गों को एक छोटे से ‘केज बॉक्स’ में ठूंसकर ले जाते देखा होगा। बिहार के प्रवासी लोगों की स्थिति कुछ-कुछ ऐसी ही है। अभी दो दिन पहले तक छठ मनाने के लिए उनकी रेल यात्रा आपने देखी होगी…

आपने मुर्गों को एक छोटे से ‘केज बॉक्स’ में ठूंसकर ले जाते देखा होगा। बिहार के प्रवासी लोगों की स्थिति कुछ-कुछ ऐसी ही है। अभी दो दिन पहले तक छठ मनाने के लिए उनकी रेल यात्रा आपने देखी होगी, अब वही मशक्कत उनको वापसी के लिए करनी है। वैसे छठ क्या, आम समय में भी बिहार-झारखंड जाने वाले लोग ऐसे ही 24 घंटे से लेकर 30 घंटे अमानवीय स्थिति में यात्रा करते हैं। इस पर कोई चिंतन नहीं कि आखिर वे इतने दीन-हीन क्यों माने जाते हैं? हालांकि, अफसोस की बात यह है कि खुद बिहारी इस असम्मानजनक स्थिति का उत्साह मनाते दिखते हैं।

इसे ‘बिहारी जिजीविषा’ का नाम दिया जाता है। देश के किसी भी राज्य का निवासी अपने साथ हो रहे संस्थागत व वैचारिक भेदभाव और उपेक्षा को ऐसे ‘सेलिब्रेट’ नहीं करता, जैसा कि कोई आम बिहारी करता है। सरकारों और राजनीतिक दलों को पता है कि उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, तो फिर उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यह वह कौम है, जो अपनी उपेक्षा में भी आनंदित है। उसे किसी से अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उसे मानसिक तौर पर इसी तरह तैयार किया गया है। आप इस बात पर सवाल मत उठाइए कि आखिर बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें ‘कैटल क्लास’ से भी बदतर क्यों नजर आती हैं? यह मत पूछिए कि स्पेशल ट्रेनें चलती कम और रुकती अधिक क्यों हैं? यह भी नहीं कि छठ के नाम पर यात्रियों का आर्थिक दोहन क्यों होता है और हवाई किराया अनाप-शनाप क्यों बढ़ जाता है?

सच तो यह भी है कि बिहार-झारखंड के लिए हजार ट्रेनें दे दें, तब भी यह भीड़ कम नहीं होगी। क्या आपने दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी के अवसर पर बंगालियों और मराठियों की मारामारी देखी है? जवाब है नहीं। क्या आपने गुजरातियों की कभी बिहारियों जैसी दुर्गति देखी है? तो फिर, बिहारियों के साथ ऐसा क्यों? इसका जवाब यही है कि बिहार आधा खाली है। गुजरे आठ दशकों से इसकी आधी आबादी दूसरे राज्यों में दो वक्त की रोटी कमाने का जद्दोजहद कर रही है। जो बचे हैं, वे बूढ़े हैं या किसी कारणवश बाहर नहीं जा सके। बंगालियों, मराठियों, गुजरातियों, कन्नडिगा, तमिलों और केरल के बाशिंदों के मामले में यह स्थिति नहीं है। अगर सरकार बिहार में ही उद्योग, उद्यमशीलता या तकनीकी कुशलता की संस्कृति लाती, तो उसे बिहारियों के लिए यूं स्पेशल ट्रेनें नहीं चलानी पड़तीं या रेलवे स्टेशनों पर छठ के गीत नहीं बजाने पड़ते। अगर ऐसा होता, तो आम बिहारी बिना अपमानित हुए अपने त्योहार मनाने घर आ-जा सकता। सवाल यह भी है कि ऐसा होगा, तो उनको सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे?

सरकार रेल यात्राओं को सुगम बना रही बिहार से बड़ी संख्या में लोग दशकों से दूसरे राज्यों में रोजी-रोजगार के लिए जाते रहे हैं, लेकिन इसे केवल एक नकारात्मक घटना के रूप में देखना उचित नहीं होगा। बिहार के लोगों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी मेहनत, प्रतिभा और उद्यमशीलता से पहचान बनाई है। उन्होंने न केवल अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर की है, बल्कि जिन राज्यों में गए हैं, वहां की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए छठ के अवसर पर बिहार लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ को व्यवस्थागत नाकामी के रूप में देखना इस पूरे परिदृश्य को एकांगी नजरिये से देखना होगा।

हमें यह समझना चाहिए कि बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही राज्य में उनकी आर्थिक और सामाजिक भूमिका भी बदली है। प्रवासी बिहारियों की ओर से भेजी जाने वाली धन-राशि परिवारों की आय, बच्चों की शिक्षा, मकान-निर्माण और स्थानीय कारोबार में मदद करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेषण संबंधी अध्ययनों में भी आंतरिक प्रवास से होने वाले आर्थिक लाभ की अहमियत सामने आती रही है। दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहारियों ने निर्माण, परिवहन, उद्योग, सेवा क्षेत्र और छोटे कारोबारों में अपनी जगह बनाई है। इस लिहाज से उनका बाहर जाना उनकी व्यक्तिगत प्रगति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी का भी संकेत है।

हां, छठ के दौरान ट्रेनों, बसों और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर व्यवस्था संबंधी सवाल जरूर उठाए जाते हैं। विशेष ट्रेनों की मांग, टिकटों की अनुपलब्धता, प्लेटफॉर्म पर दबाव और यात्रियों की सुरक्षा जैसी समस्याएं भी गिनाई जाती हैं, लेकिन इन सवालों के आधार पर पूरे आयोजन को अव्यवस्था का पर्याय बना देना ठीक नहीं। रेलवे और राज्य सरकार की ओर से विशेष ट्रेनों, अतिरिक्त बसों, सुरक्षा इंतजामों और घाटों पर सुविधाओं के विस्तार जैसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। हर साल बढ़ते यात्री दबाव के अनुरूप इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे, परिवहन विभाग और स्थानीय निकायों के बीच तालमेल बना हुआ है।

दरअसल, छठ के दौरान उमड़ने वाली भीड़ बिहार की एक सामाजिक और सांस्कृतिक सच्चाई है। इसे समस्या के रूप में देखने के बजाय बेहतर प्रबंधन की चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। बिहारियों का बाहर जाना अगर रोजगार और तरक्की की तलाश है, तो छठ पर उनका लौटना अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रमाण है। दोनों स्थितियों को साथ रखकर देखने की जरूरत है।