संभावनाओं के नए द्वार खोलता एआई

पिछले दिनों अनुराग बेहर ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने एआई की तुलना ड्रग्स से की थी और इसे बच्चों के लिए नुकसानदेह बताया था। मेरी राय में यह काफी अतिरंजित सोच है। तकनीक को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा ही बेमानी है, क्योंकि तकनीक अब शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है। इसे हम कितना नकारेंगे और कहां तक नकारेंगे? क्या हम लैपटॉप बंद कर देंगे या मोबाइल? सोशल मीडिया बंद करेंगे या ई-मेल? अब कोई भी एप या यंत्र एकाकी नहीं है। अगर एक यंत्र या एप आप उपयोग कर रहे हैं, तो वह तमाम तरह की सूचनाएं संकलित कर रहा है और उनको अन्य माध्यमों के साथ साझा करके अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।

साफ है, हमें तकनीक के चयनात्मक विरोध से बचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने विश्वविद्यालय में तकनीक को अपनाएं, मगर स्कूलों में, वंचित समाज में तकनीक के प्रसार का विरोध करें। तकनीक का विरोध एक वर्ग के लिए सौंदर्य मूल्य का विषय हो सकता है, मगर वंचित वर्ग के लिए वही तकनीक आवश्यकता का विषय हो सकती है, जो उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुनिया के कई हिस्सों में अलग-अलग कारणों से विरोध होता रहा है। कुछ देश इसको बहुत शुरुआती अवस्था में बच्चों को नहीं सिखाने की बातें कह रहे हैं, तो कुछ इससे जुड़े निजता के अधिकार के सवाल उठा रहे हैं, मगर बेहर के लेख में बताया गया था कि एआई हमारी सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है- एआई का इस्तेमाल रोकना, जो कतई संभव नहीं है।

हम उपेक्षा करके तकनीक से नहीं लड़ सकते। अगर हमें लड़ना है, तो पहले तकनीक को समझकर उसका सकारात्मक इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, एआई केवल उन नौकरियों को ही खत्म कर सकता है, जो बहुत ज्यादा सूचनात्मक या निर्देशात्मक हो। जहां कई स्तर पर निर्णय लेने की बात हो या जहां परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने की संभावना हो, वहां इंसानों से बेहतर एआई नहीं है। इसलिए, एआई को खलनायक या अफीम आदि बताने के बजाय हमें उसके सही उपयोग के बारे में सोचना चाहिए।

अगले साल जब भारत एआई समिट आयोजित करने जा रहा है और पूरा विश्व हमें आशा भरी निगाह से देख रहा है, तब इस तरह की निराशाजनक बातें करने का कोई औचित्य नहीं। इसके उलट हमें एआई के मानव-जीवन में बेहतर उपयोग को लेकर अपनी योजना विश्व के सामने रखनी चाहिए।

रामानंद, शिक्षाविद

इससे जुड़े खतरे कभी कम नहीं होंगे इन दिनों शैक्षणिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है, वह शोचनीय है। शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित करना है। मगर अब एआई के इस्तेमाल के बाद इसका उल्टा हो सकता है। हो भी रहा है। दरअसल, अब सोचने की जिम्मेदारी एआई को दी जा रही है। यह शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना, पाठ्य-पुस्तकें, असाइनमेंट व परीक्षा के प्रश्न-पत्र तक तैयार कर रहा है और छात्र भी जवाब तैयार करने के लिए एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह एक तरह का धोखा है। शिक्षा का खत्म होना एआई से मिलने वाला पहला खतरा है, इसलिए अब दुनिया के कई संवेदनशील संस्थान और शिक्षक एआई के खिलाफ दृढ़ हो गए हैं। निस्संदेह, मौजूदा डिजिटल दुनिया में एआई को रोक पाना नामुमकिन है, मगर बीते कुछ वर्षों में इसमें हुई प्रगति बता रही है कि इसकी एक बड़ी लहर आने वाली है। इसलिए शिक्षक शिक्षण के पुराने तरीकों पर जोर देने लगे हैं, यानी कक्षा में आमने-सामने बैठकर पढ़ाई पर उनका ध्यान बढ़ गया है। यह समझना होगा कि इंसानी गतिविधियों में एआई से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोशिशें करनी होंगी। एक तरह से शिक्षा में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम नौजवानों को एआई रूपी नशे का आदी बना रहे हैं। यह पारंपरिक मादक पदार्थों से भी ज्यादा खतरनाक नशा है। हमें अपने भविष्य को इससे बचाना होगा।

जे लाल, शिक्षाविद

तकनीक के अत्यधिक इस्तेमाल से लोगों की मानसिक क्षमता में ह्रास हो रहा है, यह समझने के लिए हमें किसी अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसका पता कोई भी आम आदमी लगा सकता है। मिसाल के तौर पर, टेलीफोन नंबर द्वारा। जब बेसिक फोन का जमाना था और उंगलियां बटन पर दबाई जाती थीं, तब हमें कई नंबर याद होते थे। मगर जैसे ही मोबाइल का जमाना आया और सब कुछ एक बटन में सिमट गया, तो हम नंबर भूलने लगे। हमें अब अपने परिजनों तक के नंबर याद नहीं रहते। शिक्षा में एआई के अत्यधिक इस्तेमाल से यही खतरा बच्चों व नौजवानों को होगा। उनकी दिमागी क्षमता का उस तरह विकास नहीं हो सकेगा, जितनी अपेक्षा की जाती है। इसीलिए, अगर एआई को ‘ड्रग्स’ बताया जा रहा है, तो गलत नहीं है। यह एक तरह की लत है, जो यदि हमारे बच्चों को लग गई, तो वे इसके गुलाम हो जाएंगे। क्या हम अपना भविष्य यूं बर्बाद करना चाहते हैं? अगर नहीं, तो हमें एआई से दूरी बनानी ही होगी।