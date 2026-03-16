अनावश्यक युद्ध को न्योता देते ट्रंप

क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल का साथ देने के नाम पर ईरान के साथ अनावश्यक युद्ध में कूद गए हैं, जो उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है? यह सवाल यूं ही नहीं उठे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है…

क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल का साथ देने के नाम पर ईरान के साथ अनावश्यक युद्ध में कूद गए हैं, जो उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है? यह सवाल यूं ही नहीं उठे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है। कुछ सर्वेक्षणों में तो 60 प्रतिशत तक उनकी लोकप्रियता में कमी देखी गई है। एक अन्य सर्वेक्षण में 59 प्रतिशत अमेरिकियों ने युद्ध का विरोध किया है, जबकि केवल 27 फीसदी ने इसका समर्थन किया। खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजें रुक गई हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और वाशिंगटन आर्थिक संकट को कम करने के उपाय खोजने में जुटा है। युद्ध में तुरंत जीत हासिल कर लेने का ट्रंप का अनुमान तब गलत साबित हुआ, जब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक तेल टैंकरों पर गोलीबारी करने की धमकी दी। वास्तव में, ईरान ने पिछले जून में हुए 12 दिनों के युद्ध की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक प्रतिक्रिया दी है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों, मध्य पूर्व के अरब देशों और इजरायली आबादी वाले केंद्रों पर मिसाइलों व ड्रोन से हमले किए हैं। इतना ही नहीं, ईरान की जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ ट्रंप को, बल्कि उनके समर्थकों को भी चिंता में डाल दिया है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो चुनाव में रिपब्लिकन को हानि हो सकती है, जिससे उनकी ताकत कम हो जाएगी। इन सबसे यही संकेत मिल रहा है कि ट्रंप एक ऐसे युद्ध में फंस गए हैं, जो अब उनके लिए गले की हड्डी बन गया है।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

दुनिया का कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। वह हर मसले का हल शांति से निकालना चाहता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद युद्ध ही पसंद है। यह जानते हुए भी कि युद्ध हमेशा हानिकारक सिद्ध हुए हैं और सारी दुनिया इसके खिलाफ है, फिर भी, ट्रंप युद्ध करना चाहते हैं। वह ऐसे-ऐसे फैसले लेते रहे हैं, जो शेष दुनिया के लिए आफत साबित हुई है। भूमंडलीकृत दुनिया में सभी देश एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे में, उनकी हठधर्मिता का नुकसान उनको और उनके देश, दोनों को भुगतना पड़ सकता है। वह कितने अराजक व्यक्ति हैं, इसका अंदाज इससे भी होता है कि जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, टैरिफ को लेकर देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर, ईरान युद्ध में उतर गए, जबकि उन्होंने हर युद्ध को रोकने का वायदा पद संभालते वक्त किया था। उनको वस्तुस्थिति समझकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

राष्ट्रवादी होने से वह गुनहगार नहीं हो जाते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उनका कुसूर आखिर क्या है? क्या अपने देश की रक्षा करना गलत है? क्या उन तत्वों को नष्ट करना, जो उनके देश के खिलाफ है या जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है, गलत है? इतना ही नहीं, जो देश खुलेआम अमेरिका को धमकी दे रहा है, उसे भला क्यों ट्रंप बर्दाश्त करते? ऐसे में, ईरान पर हमला उनका कोई गलत कदम नहीं है। अलबत्ता, इसकी तारीफ ही होनी चाहिए।

वास्तव में, उनका राष्ट्रवादी होना कई लोगों को चुभ रहा है। ट्रंप अपने देश से प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने का सपना चुनाव के समय दिखाया था, जिस कारण उन्हें लोगों का प्यार भी मिला। वह तब दोबारा सत्ता में आएं, जब उनके चरित्र पर लगातार लांछन लगाया जा रहा था और ‘कैपिटल हिल’ वाली घटना को लेकर उनको घेरा जा रहा था। जाहिर है, अमेरिका के मतदाताओं ने ट्रंप के खिलाफ हो रहे नकारात्मक अभियान को नकार दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां तब तक प्रतिकूल होने लगी थीं। अमेरिका का रुतबा कमजोर पड़ने लगा था। चीन तो सीधी टक्कर दे ही रहा था, कुछ अन्य देश भी अमेरिका को आंख दिखा रहे थे। ट्रंप ने सीधे-सीधे ऐसे देशों से लोहा लेना शुरू किया। पहले उन्होंने टैरिफ का दांव खेला और ‘जैसे को तैसा’ की नीति अपनाई। हां, इसका नुकसान भारत जैसे कुछ देशों को भी हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि ट्रंप ने इन देशों की दुविधा समझी और टैरिफ में कुछ रियायतें भी दीं। इसके बाद उन्होंने हाथ सख्त करने शुरू किए और ईरान जैसे देशों को घेरा, जो अमेरिका के लिए खतरा बनने लगा था। उनके लिए यह चुनावी वायदे को पूरा करने के साथ-साथ राष्ट्रवादी सोच को फिर से स्थापित करने का माध्यम था। यह ठीक है कि हर काम की कुछ न कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है और ट्रंप भी अपवाद नहीं हैं, लेकिन मध्यावधि चुनाव में यदि उनको हार मिलती भी है, तो उसे हार नहीं मानेंगे, बल्कि राष्ट्रवाद की कीमत कहेंगे।

मेरा तो यह भी मानना है कि ट्रंप जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उनको फायदा ही होगा। तात्कालिक नुकसान की वह नहीं सोचते। यही कारण है कि उन्होंने सीधे लोहा लेने का फैसला किया, कोई दायां-बायां प्रपंच नहीं किया। इसका फायदा उनको मिलेगा। अमेरिका के मतदाता समझते हैं कि कौन नेता उनके हित में कितना सोच रहा है? ट्रंप को घेरने वाले एक दिन खुद जनता की अदालत में घिरते नजर आएंगे।