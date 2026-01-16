Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन साइबर संसारhindustan cyber world column 17 January 2026
मुस्लिम देशों का गठबंधन भारत के लिए गंभीर

मुस्लिम देशों का गठबंधन भारत के लिए गंभीर

संक्षेप:

क्या इस्लामिक नाटो की कोई संभावना है। नाटो के अनुच्छेद-5 की तर्ज पर पाक-सऊदी अरब के आपसी रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए तुर्किये बातचीत कर रहा है, जो काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर ऐसा हुआ, तो भारत के लिए यह चिंता की बात हो सकती है…

Jan 16, 2026 11:22 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्या इस्लामिक नाटो की कोई संभावना है। नाटो के अनुच्छेद-5 की तर्ज पर पाक-सऊदी अरब के आपसी रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए तुर्किये बातचीत कर रहा है, जो काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर ऐसा हुआ, तो भारत के लिए यह चिंता की बात हो सकती है।

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर-2025 में ‘स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें किसी एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। यदि तुर्किये इसमें शामिल होता है, तो यह पश्चिम एशिया और उससे आगे के शक्ति-संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्तमान में तुर्किये नाटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद इसके पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वह पाकिस्तान के साथ करीबी सैन्य संबंध रखता है। कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने के अलावा, मई-2025 में भारत के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को 350 से अधिक बायरक्तार टीबी2, ड्रोन तथा ऑपरेटर प्रदान किए थे। इनसे पाकिस्तान ने भारतीय लक्ष्यों पर हमले किए।

हाल के वर्षों में तुर्किये-पाकिस्तान रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। तुर्किये पाक नौसेना के लिए एक बेड़ा (बाबुर-क्लास फ्रिगेट्स) का निर्माण कर रहा है। दो जहाज तुर्किये में बने और दो पाकिस्तान में निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, तुर्किये एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज पाक वायुसेना के 42 एफ-16 लड़ाकू विमानों का ‘मिडलाइफ रिफिट’ कर रही है, जिससे उनकी उम्र 12,000 घंटे तक बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाटो की महत्ता कम करने और क्षेत्र में अमेरिका-इजरायल हितों को प्राथमिकता देने से बदली स्थिति के कारण देश नए सुरक्षा-तंत्र बना रहे हैं।

तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया और सऊदी अधिकारी उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो इस्लामिक नाटो तुर्किये-सऊदी संबंधों में नई शुरुआत का संकेत देगा, जहां वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद अब आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश ईरान के प्रभाव, सीरिया में सुन्नी सरकार और फलस्तीन की स्थापना जैसे मुद्दों पर चिंतित हैं। तुर्किये के शामिल होने से यह गठबंधन परमाणु शक्ति और इस्लाम के पवित्र स्थलों के संरक्षक सऊदी अरब का मिलन होगा। भारत के लिए यह घटनाक्रम निगरानी और चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान का मजबूत समर्थक रहा है। ‘इस्लामिक नाटो’ जैसा गठबंधन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकता है।

मुकेश ठाकुर, अधिवक्ता

इसमें राजनीतिक और वैचारिक अड़चनें

दुनिया की राजनीति इस समय एक गहरे बदलाव के दौर से गुजर रही है। शीत युद्ध के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बनी थी, वह अब धीरे-धीरे ढीली पड़ती दिख रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय शक्तियां अपने-अपने स्तर पर नए सुरक्षा विकल्प तलाश रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में हाल के महीनों में जिस अवधारणा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह है कथित इस्लामिक नाटो। सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम देशों में इस तरह का गठबंधन हकीकत बन पाएगा या नहीं? अब तक हुई ऐसी कोशिशों को देखें, तो इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं।

इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि मुस्लिम देशों के बीच मजबूत और एकजुट सैन्य संगठन बनाना आसान नहीं है। मुस्लिम देशों ने पहले भी इस तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन वे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाईं। सऊदी अरब की पहल पर बना आतंकवाद विरोधी इस्लामिक सैन्य गठबंधन हो या इस्लामिक सहयोग संगठन के भीतर संयुक्त सुरक्षा बल का प्रस्ताव- ये सभी योजनाएं आपसी मतभेदों और राजनीतिक असहमति के चलते ठंडे बस्ते में चली गईं। शिया और सुन्नी विभाजन, क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रतिस्पर्द्धा और बाहरी शक्तियों से जुड़े हित इन प्रयासों की सबसे बड़ी बाधा रहे हैं।

इस्लामिक नाटो की अवधारणा फिलहाल विचार और चर्चा के स्तर पर ही है। दोहा जैसी बैठकों में इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार जरूर किया गया है, लेकिन कोई ठोस समय-सीमा या स्पष्ट ढांचा सामने नहीं आया है। इस्लामिक देशों के आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि उन्हें एक मंच पर लाना ही बड़ी चुनौती है, एक प्रभावी सैन्य संगठन बनाना तो उससे भी कठिन काम है। मिस्र, जॉर्डन और कतर जैसे देश अभी भी अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की राजनीति और प्राथमिकताएं पश्चिम एशिया से काफी अलग हैं। फिर भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बढ़ती सैन्य और रणनीतिक नजदीकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के लिए यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि भविष्य के लिए अभी से तैयार रहना होगा। अवसर इसलिए कि सक्रिय कूटनीति, मजबूत आर्थिक संबंधों और बहुपक्षीय संवाद के जरिये इन बदलावों को संतुलित किया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ‘इस्लामिक नाटो’ फिलहाल एक उभरती हुई परिकल्पना है, न कि एक ठोस हकीकत। इसके रास्ते में कई राजनीतिक, वैचारिक और व्यावहारिक अड़चनें हैं।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार