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महिलाओं पर अपने ही करते बर्बरता

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घर को मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि महिलाओं और बच्चों के लिए यही घर अब भय, अपमान और हिंसा का केंद्र बनने लगा है। घरेलू हिंसा का अर्थ केवल मारपीट नहीं है, मानसिक प्रताड़ना…

महिलाओं पर अपने ही करते बर्बरता
अनुलोम-विलोम

घर को मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि महिलाओं और बच्चों के लिए यही घर अब भय, अपमान और हिंसा का केंद्र बनने लगा है। घरेलू हिंसा का अर्थ केवल मारपीट नहीं है, मानसिक प्रताड़ना, गाली-गलौज, धमकी, आर्थिक नियंत्रण, जबरन संबंध, उपेक्षा और लगातार अपमान भी इसके गंभीर रूप हैं। यह समस्या परिवार की निजी बात नहीं, बल्कि समाज और कानून के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती है।

निस्संदेह, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि महिलाएं खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पातीं। उन्हें हर जगह हिंसा का भय सताता रहता है। घर में भी। यहां भी उन्हें अपने साथ बर्बरता होने का अंदेशा होता रहता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट के आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। इसके मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी-न-किसी रूप में हिंसा का शिकार हो रही है। इसका अर्थ है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को घरेलू व यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, जबकि अपने देश में गांवों को शहरों की तुलना में कहीं अधिक शांतिप्रिय माना जाता है। यह स्थिति तब है, जब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के विशेष प्रयास किए जाने के लगातार दावे किए जा रहे हैं। सवाल यही है कि अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? इसका मतलब यही है कि कानूनों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, नतीजतन महिलाओं की सुरक्षा आज एक बड़ी चुनौती बन गई है।

घरेलू हिंसा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पीड़िता अक्सर चुप रहने के लिए मजबूर होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चों का भविष्य, आर्थिक निर्भरता, परिवार टूटने का डर और समाज की तथाकथित ‘इज्जत’ उसे आवाज उठाने से रोकती है। कई बार ‘यह तो घर-परिवार की बात है’ जैसी सोच हिंसा करने वाले व्यक्ति को अप्रत्यक्ष संरक्षण देती है। घरेलू हिंसा को पति-पत्नी के आपसी विवाद तक भी सीमित करके देखा जाता है, जबकि इसका दायरा कहीं अधिक व्यापक है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंसा करने वाले पुरुष को कई बार परिवार और समाज से परोक्ष समर्थन मिल जाता है। विवाह किसी पुरुष को अपनी पत्नी पर हिंसा करने, उसे अपमानित करने या उसके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं देता। उसे समझना चाहिए कि पत्नी उसकी संपत्ति नहीं, जीवनसंगिनी है।

कुमार गौरव, टिप्पणीकार

घरेलू हिंसा को रोकने के हो रहे प्रयास

भारत में घरेलू हिंसा गंभीर सामाजिक समस्या रही है। यह केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और यौन उत्पीड़न भी इसके दायरे में आते हैं। हालांकि, समस्या समाप्त नहीं हुई है, फिर भी कहना उचित होगा कि पिछले दो दशकों में इसे रोकने में सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन और समाज द्वारा गंभीर प्रयास किए गए हैं।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण कदम ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम- 2005’ हैै। इस कानून ने महिलाओं को केवल अपराध दर्ज कराने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि आर्थिक सहायता और मुआवजे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराईं। इस कानून के तहत सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ सरकार ने पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता देने के लिए ‘वन स्टॉप सेंटर’ की व्यवस्था की है। ये केंद्र हिंसा से लड़ रही महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा सहायता, कानूनी परामर्श, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 2026 तक देशभर में 985 से अधिक वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहे हैं।

महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवाओं का भी विस्तार किया गया है। महिला हेल्पलाइन ‘18’ चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करती है, जबकि आपातकालीन सेवा ‘112’ संकट की स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं को वन स्टॉप सेंटर और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। घरेलू हिंसा को समाप्त करने की दिशा में जागरूकता अभियान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न राज्यों में महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग और स्वयंसेवी संस्थाएं नियमित रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देती हैं। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि घरेलू हिंसा कानूनन दंडनीय अपराध है। इसके अलावा, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क गठित की गई हैं। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 15,000 से अधिक महिला हेल्प डेस्क कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश का संचालन महिला पुलिसकर्मी कर रही हैं। इससे महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज करानाआसान हुआ है। साफ है, महिला हिंसा के खिलाफ बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, अंतिम सफलता तभी मिलेगी, जब समाज भी महिलाओं की गरिमा और समानता को पूरी तरह स्वीकार करेगा।

निधि कुमारी, टिप्पणीकार

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