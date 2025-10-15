टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार का बोलबाला

संक्षेप: बिहार की राजनीति में इन दिनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे से अधिक चर्चा उस लेन-देन और अवसरवाद की हो रही है, जिसने हमारे समूचे लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। टिकट वितरण अब न तो कार्यकर्ता की निष्ठा पर निर्भर है…

बिहार की राजनीति में इन दिनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे से अधिक चर्चा उस लेन-देन और अवसरवाद की हो रही है, जिसने हमारे समूचे लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। टिकट वितरण अब न तो कार्यकर्ता की निष्ठा पर निर्भर है, न ही जनता से उसके जुड़ाव पर, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया पैसे, प्रभाव और भाई-भतीजावाद के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है। यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि कई दलों में टिकट देने से पहले पार्टी फंड के नाम पर ‘संडे’ जैसी कोड भाषा में मोटी रकम वसूली जाती है। इसका अर्थ यही है कि टिकट अब संघर्ष और सेवा का नहीं, बल्कि धन और संबंधों का सौदा बन चुका है।

इस गंदे खेल में सबसे अधिक नुकसान उन सच्चे कार्यकर्ताओं का हो रहा है, जिन्होंने दशकों अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए काम किया, जो जनता के बीच रहे और जिन्होंने चुनावी संघर्ष में अपना खून-पसीना बहाया। मगर जब टिकट देने का समय आता है, तब उनका नाम प्रत्याशियों की सूची में नहीं होता, जबकि ऐसे लोगों को ‘पैराशूट’ उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया जाता है, जिनका क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं होता। इसकी वजह कोई छिपी हुई नहीं है। या तो उनका किसी बड़े नेता से सीधा रिश्ता होता है या फिर वे ‘फंड’ के नाम पर भारी-भरकम रकम पार्टी को दान कर चुके होते हैं।

पार्टियों के अंदरूनी लोकतंत्र का यह ह्रास केवल कार्यकर्ताओं को हताश नहीं करता, बल्कि यह जनता का भरोसा भी तोड़ता है। जब जनता देखती है कि उसके इलाके का मेहनती व लोकप्रिय कार्यकर्ता किनारे कर दिया गया है और किसी फिल्मी गायक, अभिनेता-अभिनेत्री या पूर्व नौकरशाह को टिकट दे दिया गया है, तो वह समझ जाती है कि राजनीति अब सेवा नहीं, सौदेबाजी का माध्यम बन चुकी है। यही कारण है कि आज बिहार में बड़े नेता अपने बेटे-बेटियों या परिजनों के लिए सीटें मांग रहे हैं, गायक-अभिनेता अचानक पार्टी के मंच पर आ रहे हैं और नौकरशाह सीधे टिकट लेकर मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व सोचता है कि धन-बल और प्रसिद्धि के सहारे वे वोट खींच सकते हैं, इसलिए सिद्धांत और योग्यता गौण हो जाती हैं। इन सबका दुष्परिणाम यह निकल रहा है कि जनता और जमीनी कार्यकर्ता, दोनों ही अब धीरे-धीरे राजनीति से विमुख होते जा रहे हैं। अगर यदि यही स्थिति रही, तो लोकतंत्र में ‘जन’ नाममात्र का रह जाएगा, और राजनीति केवल कुछ अमीर और प्रभावशाली लोगों का खेल बनकर रह जाएगी!

सुभाष बुड़ावनवाला, टिप्पणीकार

योग्य उम्मीदवार उतर रहे चुनावी मैदान में यह सही है कि आज की राजनीति में धन-बल और बाहुबल का बोलबाला है, मगर ऐसा भी नहीं है कि सभी दल पैसे लेकर ही टिकट बांटते हैं। आज भी हमें ऐसे कई उम्मीदवार मिल जाते हैं, जो जनता के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरते हैं और उनको पार्टी अपना सिंबल देना पसंद करती है। ऐसे उम्मीदवारों को जनता सिर माथे पर बिठाती है और वे डंके की चोट पर चुनावी समर जीतते हैं।

दिक्कत दरअसल यह है कि हम हर बात को सामान्य बनाने में विश्वास करने लगे हैं। सरलीकरण की यही अवस्था नकारात्मक अवधारणा को जन्म देती है। राजनीति की बात करें, तो आप किसी से भी इसके बारे में पूछिए, वह इसे गंदा खेल बताएगा। कहेगा, यह सब कुछ बर्बाद कर देती है। मगर क्या हकीकत में ऐसा ही है? यह राजनीति ही तो है, जो राष्ट्र को बेहतर तरीके से संचालित करती है और जनहित के मसलों का उचित समाधान निकालती है। टिकट बंटवारे का मसला भी कुछ इसी तरह से सरलीकरण का शिकार है और हम समान भाव से यह कह देते हैं कि सभी उम्मीदवार पैसों के बल पर चुनाव मैदान में हैं। बिहार की बात करें, तो नामी दलों के कई उम्मीदवार बिना ‘पार्टी फंड’ दिए चुनावी टिकट हासिल कर चुके हैं। उनके लिए जनता की सेवा मायने रखती है, पार्टी नेताओं की नहीं। वे अपने क्षेत्र में इतना काम कर चुके हैं कि पार्टी के लिए उनको टिकट देना एक तरह से मजबूरी भी है, क्योंकि यदि दूसरे उम्मीदवार को वहां से टिकट दिया गया, तो मुमकिन है कि वह चुनाव ही न जीत सके।

हालांकि, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी मैदान में ज्यादा संख्या उन्हीं उम्मीदवारों की है, जो जनता से अधिक पार्टी नेतृत्व की खिदमत करना पसंद करते हैं और किसी न किसी तरह से टिकट पाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। मगर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले राजनेताओं की भी कमी नहीं है। ऐसे नेता ही जनता के हित में अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और जननायक कहलाते हैं। इसलिए, जब आप चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों का चरित्र-चित्रण करें, तब कृपया तर्कों के साथ अपनी बात रखें। सरलीकरण से बचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपके तर्क कमजोर पड़ जाते हैं।

हमें समझना होगा कि हर उम्मीदवार की अपनी खासियत होती है और वह इसलिए चुनाव जीतता है, क्योंकि उसकी खासियत उसके क्षेत्र की जनता पहचान रही होती है। पैसे देकर या भाई-भतीजावाद करके चुनावी टिकट पाने वाले प्रत्याशियों की चाल-ढाल से ही आप उनकी हकीकत जान लेंगे।