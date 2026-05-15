सामाजिक सोच बदलने से रुकेगी दरिंदगी

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर ऐसी अमानवीय घटना की गवाह बनी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चलती बस में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने लोगों को वर्ष 2012 के बहुचर्चित निर्भया कांड की भयावह यादें ताजा कर दीं…

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर ऐसी अमानवीय घटना की गवाह बनी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चलती बस में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने लोगों को वर्ष 2012 के बहुचर्चित निर्भया कांड की भयावह यादें ताजा कर दीं। यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज की संवेदनहीनता, कानून व्यवस्था की कमजोरी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। राजधानी की सड़कों पर सात किलोमीटर तक चलती रही दरिंदगी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आज भी महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं।

भारत आज विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर सेना तक, प्रशासन से लेकर उद्योग जगत तक हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। देश की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, सीमा पर देश की रक्षा कर रही हैं, बुलेट ट्रेन और मेट्रो चला रही हैं, बड़े-बड़े पदों पर कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद यदि एक महिला रात में सुरक्षित घर नहीं लौट सकती, तो यह विकास अधूरा है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से होती है। यदि वहां महिलाओं के साथ भय, हिंसा और अत्याचार जुड़ा हो, तो वह समाज आधुनिक नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली में हुई यह घटना अपराधियों की विकृत मानसिकता का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक सोच को भी उजागर करती है, जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में संकोच दिखाई देता है। आज भी कई लोग महिलाओं की स्वतंत्रता, पहनावे और जीवनशैली को अपराधों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अपराध का कारण महिला नहीं, बल्कि अपराधी की मानसिकता है। जब तक समाज लड़कियों को सम्मान और लड़कों को संस्कार देने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं करेगा, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी।

दिल्ली की इस घटना का सबसे मार्मिक पक्ष पीड़िता की मजबूरी है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उसने इलाज छोड़कर घर लौटना उचित समझा, क्योंकि उसके बीमार पति और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। यह केवल एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि देश की उन लाखों महिलाओं की सच्चाई है, जो अत्याचार सहने के बाद भी परिवार की जिम्मेदारियों के कारण टूट नहीं सकतीं। यह स्थिति हमारे सामाजिक ढांचे की भी पोल खोलती है, जहां पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा, आर्थिक सहायता और मानसिक सहारा नहीं मिल पाता।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

सख्त कानूनी उपाय ने सुधारे हालात दिल्ली में पिछले दिनों दिल दहला देने वाली दरिंदगी की घटना सचमुच सोचने पर विवश करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ धरे ही बैठा रहा हो। निर्भया कांड के बाद देश में बहुत- कुछ बदल चुका है, कानून बदले, जागरूकता बढ़ी और न्यायिक सक्रियता भी तेज हुई है। तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े पैमाने पर कानूनी सक्रियता देखी गई, जिसके तहत बलात्कार और यौन अपराधों से निपटने के लिए कानूनों को बहुत सख्त बना दिया गया। प्रमुख सुधारों में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (जिसे निर्भया ऐक्ट भी कहा जाता है) का पारित होना और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) ऐक्ट का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल है। प्रमुख कानूनी बदलावों में बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के अलावा, महिला की मर्जी के बिना छूना, घूरना और पीछा करना भी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। गैंगरेप और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। यौन शोषण के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया गया। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज न करने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान और कहीं भी रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। इस कांड के बाद सिफारिश देने के लिए गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों पर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 पारित किया गया। यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को मजबूती से लागू किया गया।

महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी और पुलिस द्वारा की जाने वाली लापरवाही के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। हालांकि, इन कानूनों के बनने के बावजूद, उनका जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू होना एक चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए 181 महिला हेल्पलाइन और अन्य सुधारों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसके बावजूद, समाज, परिवार, प्रशासन और सरकार सभी मिलकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हमें बच्चों को बचपन से ही महिलाओं के प्रति सम्मान की शिक्षा देनी होगी। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना अब बहुत जरूरी हो गया है।