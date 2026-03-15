बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता

रसोई गैस को लेकर मचे हाहाकार और उससे जुड़ी परेशानियों को लेकर प्रशासन की तरफ से दोहरी बात क्यों कही जा रही है? एक ओर, दावा किया जाता है कि देश में गैस-तेल की कोई कमी नहीं, वहीं दूसरी ओर, गैस बुकिंग को लेकर गांव में 45 दिन…

रसोई गैस को लेकर मचे हाहाकार और उससे जुड़ी परेशानियों को लेकर प्रशासन की तरफ से दोहरी बात क्यों कही जा रही है? एक ओर, दावा किया जाता है कि देश में गैस-तेल की कोई कमी नहीं, वहीं दूसरी ओर, गैस बुकिंग को लेकर गांव में 45 दिन और शहरों में 25 दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऐसे में, जनता आखिर क्या करे? जब बुकिंग की हालत पूर्व जैसी होती, तो शायद अभी जो गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वह नहीं मचता। अगर यह दावा सच है कि गैस-तेल की किल्लत नहीं है, तो फिर गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव क्यों किया गया है? बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। लोगों में उलझन और चिंता इन्हीं वजहों से अधिक है। स्थिति को पहले की भांति करने के लिए सरकार लोगों में भरोसा पैदा करे। इसके लिए उनको सबसे पहले सच बताना चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण देश में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता का माहौल बन गया है। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में भोजन सेवा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी, वहीं अयोध्या में नि:शुल्क भोजन कराने वाली ‘राम रसोई’ को भी गैस की अनिश्चित उपलब्धता के कारण बंद करना पड़ा। रेलवे की खानपान सेवा भी प्रभावित हुई है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने कैटरिंग इकाइयों को माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का कांच उद्योग गैस आपूर्ति में बाधा के कारण उत्पादन कम करने को मजबूर हुआ है। कई कारखानों में 30 से 40 प्रतिशत तक उत्पादन घटा दिया गया है। इसी तरह, पंजाब में गैस संकट का मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया है और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप होने से उद्योग व व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर उर्वरक उत्पादन करने वाले संयंत्रों में गैस की कमी से यूरिया उत्पादन रुक गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में गैस एजेंसियों के सामने लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इंदौर और भोपाल में बुकिंग प्रणाली बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय संकट लंबे समय तक चलता है, तो ऊर्जा के अन्य साधनों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। लिहाजा, मौजूदा परिस्थिति हमें यह सबक भी दे रही है कि हमें अपने ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

विपक्ष द्वारा फैलाई अफवाह से बढ़ा संकट यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। युद्ध जैसे हालात तो और भी ज्यादा। इसीलिए सभी राष्ट्र अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनाते हैं, जिसका समर्थन प्रत्येक नागरिक द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक भी है कि युद्ध के समय हर राजनीतिक दल व नागरिक तमाम मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र की नीतियों का स्वागत करें और अपने देश के साथ दृढ़ता से खड़े रहें। भारत का दुर्भाग्य है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के कारण सत्ता से बेदखल किए गए राजनीतिक दल सरकार को बदनाम करने और देश में अराजकता फैलाने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहते। वे साथ देने के बजाय सरकार को अस्थिर करने का ही प्रयास करते रहते हैं और अपने शासनकाल की अव्यवस्थाओं को भूलकर अफवाह फैलाने में जुट जाते हैं। इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में आए व्यवधान को देश का विपक्ष आपदा में अवसर समझ रहा है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा न होता, तो अचानक एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी की अफवाह फैलाकर लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर कतार में न खड़ा कराया जाता; विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार-विरोधी विमर्श का प्रसार न करता। हालांकि, मुद्दा सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों व गैस की कथित किल्लत को बढ़ा-चढ़ाकर जनता को भ्रमित करने तक सीमित नहीं है। मुद्दा यह भी है कि जब एकजुट होकर अप्रत्याशित आपदा का सामना करने का समय हो, तब विपक्ष द्वारा देश में अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाना कितना उचित है?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण हमारे देश में कच्चे तेल सहित कई जरूरी सामग्रियों की आवाजाही बाधित हो रही है। ऐसे में, सरकार का साथ देने के बजाय संसद में विपक्ष बार-बार आलोचना में जुटा है। जब सरकार गैस, तेल व अन्य आवश्यक सामग्रियों की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात प्रयास कर रही हो, तब इस तरह लोगों को भ्रमित करना उचित नहीं। देश में किसी को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने जरूरी कदम भी उठाए हैं। इसलिए विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और लोगों तक राहत पहुंचाने में सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देश और जनता की भलाई की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष, दोनों की है। मात्र आलोचना करना विपक्ष का काम नहीं, बल्कि संकट के समय उसे सत्ता का सहयोग भी करना चाहिए।