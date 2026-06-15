नकदी व्यवस्था अधिक सुरक्षित होगी

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से प्लास्टिक नोट जारी करने को लेकर जो खबर आई है, वह पुरसुकून है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान की क्रांति ने भारत की वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा दी है। आज देश में प्रतिमाह अरबों डिजिटल….

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से प्लास्टिक नोट जारी करने को लेकर जो खबर आई है, वह पुरसुकून है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान की क्रांति ने भारत की वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा दी है। आज देश में प्रतिमाह अरबों डिजिटल लेन-देन हो रहे हैं, फिर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो नकद मुद्रा पर निर्भर है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, ग्रामीण बाजार और असंगठित क्षेत्र में नकद रुपये का महत्व आज भी बरकरार है। यही कारण है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रसार के बावजूद नकद मुद्रा की मांग बनी हुई है। ऐसे में, भारतीय मुद्रा को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने के लिए प्लास्टिक नोटों की तरफ बढ़ना सुखद है।

प्लास्टिक नोट देखने और उपयोग में सामान्य नोटों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी आयु कागजी नोटों की तुलना में पांच से सात गुना अधिक होती है। पानी, नमी, धूल, गंदगी और फटने के प्रति इनकी प्रतिरोधक क्षमता कहीं अधिक होती है। भारत जैसे जलवायु की विविधता वाले देश में, जहां तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक नमी और कई इलाकों में धूल-मिट्टी की समस्या रहती है, वहां प्लास्टिक नोट अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी प्लास्टिक मुद्रा महत्वपूर्ण है। नकली नोटों का कारोबार लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है। प्लास्टिक नोटों में विशेष सुरक्षा फीचर होते हैं, जिनकी नकल करना बेहद कठिन है, नतीजतन इसके जाली होने की आशंका काफी कम हो जाती है।

प्लास्टिक नोटों का एक अन्य लाभ स्वच्छता से भी जुड़ा है। कागजी नोटों पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव आसानी से पनप सकते हैं, जबकि प्लास्टिक की चिकनी सतह पर इनका टिकना अपेक्षाकृत कठिन होता है। कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छ मुद्रा की आवश्यकता को अधिक गंभीरता से मhindustanहसूस किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक नोटों को अपनाया था। आज ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और रोमानिया सहित लगभग 60 देशों में इस तरह की व्यवस्था सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत में भी 2009 से इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और अगले तीन-चार वर्षों में कुछ शहरों में परीक्षण की योजना भी बनी थी, पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। आज समय की मांग है कि इस विचार को पुनः गति दी जाए। हालांकि, इसके उपयोग के बाद इनके पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) की प्रभावी व्यवस्था भी विकसित करनी होगी, ताकि प्लास्टिक कचरे की नई समस्या उत्पन्न न हो।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

पहले रुपया पर वैश्विक भरोसा लौटाइए यह सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर मुद्रा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने के लिए नए प्रयोग करता रहा है, और इसी क्रम में प्लास्टिक नोट जारी करने की भी संभावना है, लेकिन यह ऐसा कदम होगा, जिसकी सफलता की स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भले ही, पॉलिमर नोटों के सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होने की बात कही जाती है, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि रुपये पर वैश्विक भरोसे को टिकाऊ बनाया जाए। ऐसे वक्त में, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने मूल्य की जंग लड़ रहा हो, तब प्लास्टिक नोट शुरू करने जैसी बातें भला क्या मतलब रखती हैं? पहले रुपये पर वैश्विक भरोसा तो लौटाइए, फिर उसे कागजी से प्लास्टिक की ओर ले जाइए।

समझना यह भी चाहिए कि पूर्व में ऐसी कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी है। तथ्य यही है कि साल 2014 के आसपास सरकार ने देश के पांच शहरों- जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में 10 रुपये के प्लास्टिक नोटों का एक छोटा सा टेस्ट (ट्रायल) किया था, जो सफल नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि देश के एटीएम और बैंकों की नोट गिनने वाली मशीनें केवल कागजी नोटों के हिसाब से बनी थीं, जिस कारण प्लास्टिक के नोटों की वजह से मशीनें बार-बार जाम होने लगीं। इतना ही नहीं, भारत गर्म देश है, यहां तेज गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण प्लास्टिक नोटों के आपस में चिपकने और सिकुड़ने का डर भी था। इन्हीं सब कारणों से इस काम को रोक दिया गया और सरकार ने अपने कदम वापस ले लिए। आज फिर से उसी तरह की कवायद को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि देश की भौगोलिक दशा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अलबत्ता ग्लोबल वार्मिंग के कारण बेहिसाब गर्मी का दौर लंबा रहने लगा है।

इसका अर्थ है कि या तो प्लास्टिक नोट चलाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर इसे चलाना जरूरी है, तो पूर्व के अनुभवों से सबक लेना चाहिए और पूरी सुरक्षा के साथ इसे लागू करना चाहिए। यह सही है कि मुद्रा से जुड़े सुरक्षा उपायों पर काम होना चाहिए, जिसके लिए रिजर्व बैंक को प्रयास करना ही चाहिए। किंतु इसके लिए पुरानी मुद्रा में ही सुरक्षा उपाय बेहतर किए जा सकते हैं, क्योंकि नई मुद्रा छापने और उस अनुकूल व्यवस्था बनाने में काफी खर्च होगा। भारत जैसे देश में, जो अपने लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में ही अभी ज्यादा खर्च कर रहा हो, वहां नई मुद्रा पर फिजूल खर्च करने का कोई मतलब नहीं है।