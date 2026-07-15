अनशन खत्म करना पराजय नहीं

सोनम वांगचुक से पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अब यह अनशन समाप्त कर दीजिए। आपकी लड़ाई गलत नहीं है, परीक्षा व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों पर आपका गुस्सा भी गलत नहीं है, सत्ता से जवाबदेही की मांग करना भी गलत…

सोनम वांगचुक से पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अब यह अनशन समाप्त कर दीजिए। आपकी लड़ाई गलत नहीं है, परीक्षा व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों पर आपका गुस्सा भी गलत नहीं है, सत्ता से जवाबदेही की मांग करना भी गलत नहीं है, लेकिन अपने शरीर को रोज थोड़ा-थोड़ा समाप्त करना किसी आंदोलन की अनिवार्य शर्त नहीं है। देश को आपकी मृत्यु से पैदा होने वाली दो दिन की सनसनी नहीं चाहिए। देश को आपकी बुद्धि, रचनात्मकता आपके अनुभव और साहस अगले कई वर्षों तक चाहिए। किसी आंदोलन की सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि उसके सबसे सम्मानित व्यक्ति ने अपने शरीर को कितना कष्ट दिया, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि आंदोलन ने सत्ता के लिए उसे अनदेखा करना कितना महंगा बना दिया।

अनशन एक नैतिक हथियार है, लेकिन हर हथियार हर परिस्थिति में काम नहीं करता। वह तभी असर करता है, जब उसके पीछे व्यापक जनसमर्थन हो, मांग स्पष्ट और बातचीत योग्य हो। अन्ना हजारे के 2011 वाले आंदोलन से इसकी तुलना भी अधूरी है। अगस्त 2011 में अन्ना का उपवास बारह दिन चला और तेरहवें दिन समाप्त हुआ, लेकिन उस समय देशभर में प्रदर्शन हो रहे थे, चौबीसों घंटे मीडिया कवरेज थी, संसद बहस कर रही थी और सरकार के प्रतिनिधि लगातार बातचीत में लगे थे। उस आंदोलन के पीछे एक ऐसा जन-दबाव खड़ा हो गया था, जिसे सरकार केवल आंख बंद करके समाप्त नहीं कर सकती थी। आज जंतर मंतर पर बैठे लोगों की भावना उतनी ही सच्ची हो सकती है, लेकिन भावना और राजनीतिक ताकत एक ही चीज नहीं होती।

सीजेपी को भी आत्ममंथन करना चाहिए। आंदोलन कोई रोज प्रसारित होने वाली कंटेंट सीरीज नहीं है, जिसमें हर दिन एक नया वीडियो, एक नया नारा, एक नया भावुक दृश्य और अगले दिन के लिए नया सस्पेंस तैयार किया जाए। राजनीतिक संगठन का काम अपने सबसे प्रतिष्ठित समर्थक की देह को दांव पर लगाकर सरकार को ललकारना नहीं, बल्कि ऐसी रणनीति बनाना है, जिसमें कार्यकर्ता लड़ें और व्यक्ति सुरक्षित रहे। यदि पूरा आंदोलन एक व्यक्ति के गिरते रक्तचाप और घटते वजन पर टिक गया है, तो यह आंदोलन की शक्ति नहीं, उसकी रणनीतिक विफलता है।

ऐसे में, अनशन समाप्त करना पराजय नहीं होगा। सोनम वांगचुक, कृपया उठ जाइए। देश को आपकी आवाज चाहिए, आपके विचार चाहिए, आपके प्रयोग चाहिए और आपकी जिद चाहिए। हर लड़ाई में मर जाना बहादुरी नहीं।

असीम तिवारी, टिप्पणीकार

वांगचुक अपने उसूलों से पीछे हट रहे सोनम वांगचुक का उपवास जारी है। कई लोग अपील कर रहे हैं कि वह अनशन तोड़ दें, क्योंकि जिनके लिए कर रहे हैं, उन्हें ही फिक्र नहीं है। कुछ लोग तो समाज को ही मरा हुआ ठहरा रहे हैं। कुछ कह रहे कि अहंकारी सत्ता के सामने मरने से भला क्या लाभ? कोई छात्रों को कह रहा, कोई समाज को, यही नहीं, कुछ लोग तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं से भी सवाल कर रहे हैं कि वे कहां हैं? इस धरने में वे क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं?

सोनम वांगचुक से मेरा प्रश्न यह है कि क्या अनशन से पहले इस सत्ता का चरित्र आप नहीं जानते थे? क्या आपको यह नहीं पता था कि वह आपके साथ क्या बर्ताव करेगी? क्या आपने शुरुआत में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने मंचों से दूर रहने को नहीं कहा था? क्या आपने इसे अराजनीतिक कहकर केवल छात्रों के लिए केंद्रित करने की वकालत नहीं की थी? क्या आपको नहीं पता था कि जिनके लिए आप लड़ने जा रहे हैं, पहले उन्हें संगठित करना जरूरी है? आप ये सब जानते थे, हम यह जानते हैं। हमने तो आपको एक बार भी गलत नहीं कहा। अब अचानक यह क्यों शुरू हो गया कि फलाने आए कि नहीं आए? अगर फलाने नहीं आएंगे, तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा। आपकी लड़ाई सत्ता से है या विपक्ष से? कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, मगर सच यही है कि आप अपने उसूलों से हट रहे हैं। जब आपने कहा था कि यह अराजनीतिक है, तो रहिए अराजनीतिक। जिसमें संवेदना होगी, वह खुद समर्थन दे देगा। रही बात समाज की, छात्रों की, तो आप इतिहास पलटकर देख लें। आक्रोश जन्मता है, तो उसे बनाए भी रखा जाता है। समाज को करवट दिलाने में बड़ी मेहनत लगती है। नील की खेती, चंपारण का आंदोलन पढ़ लीजिए। जब बापू को बुलाया ही इसलिए गया था कि वह उनकी लड़ाई लड़ें, तब भी लोग हट गए थे। राजेंद्र बाबू समेत कितने लोगों को कार्यकर्ता बनकर घर-घर जाकर लोगों को तैयार करना पड़ा था कि उन्हें लड़ना पड़ेगा। कोई समाज यूं ही नहीं किसी मुद्दे से चिपक जाता है। बड़ी मेहनत लगती है समाज और मुद्दों के बीच चुंबकत्व पैदा करने में।

निस्संदेह, सोनम वांगचुक साहसी, समझदार और गंभीर व्यक्ति हैं। उनकी जीवटता संदेश देगी। उन्हें मेरा समर्थन है, मगर मैं यह नहीं मानूंगा कि समाज मरा हुआ है। न यह मानूंगा कि लोग इस सत्ता के चरित्र को नहीं जानते, और न यह कि छात्रों में कमी है कि वे जुड़ क्यों नहीं रहे। आप मजबूती से रहिए। सामने कोई भी हो, मजबूर होगा, आज नहीं तो कल।