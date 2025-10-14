राजनीति के तहत विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई

संक्षेप: अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री जेल में डाला, चुनाव करवाए। 24 के आम चुनाव में कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए गए और इसी हालत में चुनाव करवाए। उद्धव ठाकरे के दल को तोड़ा, उनके नेताओं को जेल भेजा, और चुनाव करवाए….

अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री जेल में डाला, चुनाव करवाए। 24 के आम चुनाव में कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए गए और इसी हालत में चुनाव करवाए। उद्धव ठाकरे के दल को तोड़ा, उनके नेताओं को जेल भेजा, और चुनाव करवाए। सपा के तो बहुत बड़े लीडर को सालों से जेल में रखा, कितने चुनाव निकल गए। यह पूरा एक पैटर्न हो गया है, विपक्ष पर शिकंजा कसो और चुनाव में लाभ लो। विपक्षी नेताओं को कोर्ट-कचहरी दौड़ाओ और खुद मदमस्त होकर चुनाव लड़ो, फिर कहो कि जनता हमें चुनती है। बिहार में यही खेल शुरू हुआ है। अब चुनाव के बीच में अगर विपक्ष के नेता ऐसे फंसाए जाएंगे, तो सबको समझ आएगा कि खुला खेल फर्रुखाबादी है। अदालत की तारीखें चुनाव के बीच ही रखी गई थीं। तभी सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता और समर्थक बार-बार कह रहे थे कि जब बाहर रहेंगे, तब न बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी...यानी उन्हें फैसला पता था। वे कितने मासूम हैं, जिन्हें लग रहा है कि यह अचानक हुआ और प्रक्रिया का हिस्सा है। एक तरफ मतदाता-सूची से नाम काटे गए, दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा, तीसरी तरफ अथाह धन, और तब कहेंगे कि विपक्ष को जनता नकार रही है। देखते हैं, यह ड्रामेबाजी कब तक चलती है। हमें इस ड्रामेबाजी का परिणाम तो पता ही है, बस देखना यह है कि वह कितने वक्त में आता है? चुनाव के बीच किसी भी विपक्षी नेता पर कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, वह भी गंदी...अभी आरोप तय हुए हैं, शेष कार्रवाई बाकी है। मगर सत्तारूढ़ दल इसे चुनाव में दो तरीके से इस्तेमाल करेगा- एक बदनाम करना और दूसरा यह बताना कि तेजस्वी जेल जाएंगे, तब रोजगार कौन देगा, यानी नेतृत्व कौन करेगा, यानी भरम बनाना, मगर यह भूल गए हैं, जनता कितनी समझदार है। पड़ोस के झारखंड में ही इसका उदाहरण मौजूद है। गंदी और नफरत भरी राजनीति हारेगी। यह भी निश्चित ही है।

हफीज किदवई, टिप्पणीकार

आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यूपीए सरकार में साल 2004-2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब यह घोटाला हुआ था। रांची और पुरी के होटलों की धांधली का यह किस्सा पुराना है, लेकिन समय देखिए, बिहार चुनाव से ऐन पहले इस मामले में तेजी आ गई। जिस तरह की सक्रियता अभी दिखी है, क्या वह महज संयोग है या सत्ता का नया प्रयोग?

श्वेता पांडेय, टिप्पणीकार

अदालत दोषियों के ही गिरेबान पकड़ती है आईआरसीटीसी घोटाले में फंस गए लालू, राबड़ी और तेजस्वी। आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार के आरोप तय हो गए हैं। लालू परिवार के खिलाफ अहम सुबूतों के बाद अदालत ने कहा कि अब इन पर मुकदमा चलेगा। ‘वोट चोरी’ का रट्टा लगाने वाले आज ‘जमीन चोरी’ के मामले में अदालत में धक्के खा रहे हैं, क्योंकि उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा है और मुकदमे को स्वीकार कर लिया गया है। इसका अर्थ है कि यदि यह आरोप साबित हुआ, तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्या विडंबना है कि लालू परिवार अदालत में पेश हो रहा है, लेकिन वह आरोप प्रधानमंत्री पर लगाता है। ऐसे में, चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं लग रही। लालू यादव को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि बीमारी के नाम पर उनको जमानत मिल जाएगी और फिर जेल से बाहर आकर वह मनमर्जी करेंगे। फिलहाल, चुनाव तो इनके हाथ से निकलता दिख रहा है।

जया राय, टिप्पणीकार

भारत की जनता ने नेताओं को सत्ता इसलिए दी थी कि वे देश की सेवा करें, लेकिन जब वही सत्ता कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बन जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है। यह मामला साल 2004 और 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस समय आईआरसीटीसी के दो होटलों- रांची और पुरी के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी को दिया गया और इसके बदले लालू परिवार को पटना में करीब तीन एकड़ जमीन दी गई। यानी, सरकारी ठेके के बदले व्यक्तिगत लाभ का आरोप और यही इस पूरे घोटाले की जड़ है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कुल 14 आरोपी बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। सवाल यह नहीं है कि यह मामला पुराने जमाने का है या नए जमाने का, प्रश्न यह है कि क्या नेताओं के लिए सत्ता जनता की सेवा का माध्यम है या निजी लाभ का साधन? जब किसी परिवार को रेल मंत्री रहते हुए, ठेका देने के बदले जमीन मिलती है, तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की भी हत्या है। इसलिए, जनता यदि अब भी सवाल नहीं पूछेगी, तो ऐसे घोटाले फिर होंगे। हम सिर्फ चुनाव में वोट डालकर अपना कर्तव्य पूरा न समझें, बल्कि अपने-अपने नेताओं से जवाब भी मांगे, क्योंकि अगर जनता जाग गई, तो ‘घोटाले’ हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे।