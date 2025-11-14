आदिवासियों के जीवन में कोई बदलाव नहीं

संक्षेप: आज झारखंड निर्माण दिवस है। इसके साथ ही आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। ये दोनों विवरण यहां इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि झारखंड का निर्माण उन आदिवासियों को हक- हुकूक दिलाने के लिए लंबे समय…

आज झारखंड निर्माण दिवस है। इसके साथ ही आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। ये दोनों विवरण यहां इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि झारखंड का निर्माण उन आदिवासियों को हक- हुकूक दिलाने के लिए लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद हुआ था, जिसका सपना भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था। बाद में भी झारखंड-निर्माण के लिए चलाए गए आंदोलन का उद्देश्य दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग आदिवासी राज्य का निर्माण करना था।

झारखंड इसलिए बनाया गया, ताकि आदिवासी समाज के अधिकार ही सरकार की प्राथमिकता हो। उनका सर्वांगीण विकास ही शासन का ध्येय हो। यह सपना था कि अबुआ समाज के प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे मूल क्षेत्रों में समाज की जरूरतों को समझते हुए ऐसी नीतियां बनाएं, जिससे हर आदिवासी को बेहतर भविष्य मिले। माना गया था कि बिहार से अलग होकर झारखंड अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करेगा और अपनी स्वायत्तता को स्थापित कर उसका उपभोग करेगा। यह भावना इसलिए आई कि आजादी के पहले उसका दोहन-शोषण उपनिवेशवादी अंग्रेजों द्वारा तो होता ही रहा। आजादी के बाद भी यहां के लोगों को सामाजिक-आर्थिक लाभ नहीं मिला, उल्टे संसाधनों का दोहन बढ़ गया। ज्ञात हो कि झारखंड में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, जो देश के कुल भंडार का 26 प्रतिशत है। यहां लौह अयस्क के भी बड़े भंडार हैं, जो देश के कुल भंडार का 26 प्रतिशत है। तांबे का भंडार देश के कुल भंडार का करीब 18.5 प्रतिशत है। झारखंड सालाना लगभग 16 करोड़ टन खनिजों का उत्पादन करता है। फिर भी, राज्य की जनता जहां की तहां है।

मगर अलग राज्य बन जाने के बाद भी झारखंड के अबुआ समाज के प्रति जो उपेक्षा और संवेदनहीनता दिखाई गई है, वह हर दिन राज्य की स्थापना के मूल उद्देश्य पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है। इस क्षेत्र ने भ्रष्टाचार, घोटाले और प्रशासनिक अनदेखी का सामना बिहार का हिस्सा रहते हुए भी किया, आज भी यहां शोषण, दमन, उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। आज भी लगभग हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जिनमें मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। कम शब्दों में यही कहा जा सकता है कि अलग झारखंड राज्य बनाने का सपना लंबे समय से देखा जा रहा था और इसका फल भी वहां के लोगों को एक लंबे संघर्ष के कारण मिला। लेकिन सही मायने में उसका उद्देश्य कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। राज्य के लोग आज भी अभाव में ही रह रहे हैं।

प्रगति की राह पर झारखंड और आदिवासी सन 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के आदिवासियों के जीवन में काफी सुधार आया है। उनकी पढ़ाई-लिखाई बढ़ी, तो आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने काफी प्रगति की है। बेशक, कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और उगाही की खबरें भी आती रहती हैं, पर यहां का प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। अब तो भारत ने इतनी प्रगति कर ली है कि एक संथाल आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च सांविधानिक पद पर आसीन हैं।

आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति व पहचान को बनाए रखते हुए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। इसमें राज्य के संसाधन काफी मदद कर रहे हैं। मसलन, झारखंड में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट के अलावा कई अन्य खनिजों के भंडार भी यहां हैं। इन खनिजों के उत्पादन से झारखंड को सालाना लगभग 3,500 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व प्राप्त होता है। जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा यहां 2016 में कुल 4,717.56 करोड़ रुपये का संग्रह किया गया था। आगे भी झारखंड का लक्ष्य 2020-30 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।

सरकार ने पीएम -जनमन, धरती आबा अभियान, वन धन योजना और सिकल सेल मिशन जैसी कई पहलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इन पहलों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ प्रगति में भागीदार बनाना है। इसके साथ ही आदिवासी इलाकों के स्कूलों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। नई-नई योजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। वन धन योजना जैसे कार्यक्रम आदिवासी समुदायों को स्थायी कृषि पद्धतियों और वन उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी होमस्टे योजना भी शुरू की गई है। सिकल सेल रोग जैसी आनुवंशिक बीमारियों को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, जिसमें आदिवासी आबादी की जांच की जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, आदिवासी ज्ञान को संरक्षित करने व प्रचारित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, संस्कृति और विकास को बढ़ावा देने के तहत, ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।