एक खतरनाक प्रवृत्ति की शुरुआत

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हवाई यात्रा के दौरान हुई कथित अभद्रता और घेराव की घटना केवल राजनीतिक विवाद नहीं है। यह लोकतांत्रिक मर्यादा, महिला सम्मान, नागरिक अधिकार और सार्वजनिक जीवन में आचरण के…

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हवाई यात्रा के दौरान हुई कथित अभद्रता और घेराव की घटना केवल राजनीतिक विवाद नहीं है। यह लोकतांत्रिक मर्यादा, महिला सम्मान, नागरिक अधिकार और सार्वजनिक जीवन में आचरण के स्तर पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। यदि किसी जन-प्रतिनिधि, विशेषकर एक महिला सांसद, को वैचारिक मतभेद, राजनीतिक विचार या किसी रिपोर्ट के कारण सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाता है, तो वह केवल व्यक्तिगत गरिमा पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की आत्मा पर भी आघात है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन असहमति और आक्रामकता के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। इसे कतई पार नहीं करना चाहिए। जब किसी महिला को घेरकर, दबाव बनाकर या भय का वातावरण बनाकर अपनी बात मनवाने या विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है, तो यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं, बल्कि भीड़तंत्र की प्रवृत्ति का संकेत है।

यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि राजनीतिक मतभेद का अर्थ व्यक्तिगत अपमान नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति, वह भी महिला की गरिमा उसके राजनीतिक विचारों से बड़ी होती है और संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा व सुरक्षा का अधिकार देता है। संसद सदस्य होने के नाते महुआ मोइत्रा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जनता की निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके साथ हुई किसी भी तरह की अभद्रता लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान से भी जुड़ जाती है। विपक्षी नेताओं द्वारा इस घटना की निंदा करना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मुद्दा किसी एक दल का नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में सम्मानजनक व्यवहार का भी है। यदि ऐसे मामलों में कठोर संदेश नहीं दिया गया, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति सामान्य होती जाएगी और राजनीतिक असहमति के नाम पर किसी को कहीं भी अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है।

लिहाजा इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान की जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई हो, ताकि यह संदेश जाए कि भारत में किसी भी महिला, चाहे वह आम नागरिक हो या जन-प्रतिनिधि के सम्मान और उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की शक्ति संवाद, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान में है, भय, अपमान और भीड़ के दबाव में नहीं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

अपना ही बोया हुआ काट रहीं महुआ तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने वीडियो पोस्ट करके बताया कि हवाई यात्रा के दौरान उनके साथ बदतमीजी की गई और लोगों ने नारेबाजी की। इस घटना के खिलाफ एक ‘खास इकोसिस्टम’ छाती भी पीट रहा है, लेकिन ऐसे लोग उस वक्त कहां थे, जब खुद को कॉमेडियन बताने वाले कुणाल कामरा ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ हवाई जहाज में बदसलूकी की थी। कुणाल कामरा को तो इन लोगों ने हीरो बना दिया था। इससे पता चलता है कि ये लोग किस तरह दोहरा चरित्र जीते हैं।

जब महिला पत्रकारों के पीछे भीड़ जा-जाकर उन्हें डराने का प्रयास करती है, तब यही लोग कहते हैं कि ‘गोदी मीडिया’ के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। जब खुद उनके साथ ये सब होता है, तो वे झुंड में छाती पीटने लगते हैं। इनके लिए कुछ भी तभी गलत है, जब इनके साथ हो। यह दोहरा रवैया नहीं चलेगा।

प्रदीप ताम्हणकर, टिप्पणीकार

सांसद महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ, पहले उसे समझिए। उनका कहना है कि दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में उनके साथ बदसलूकी हुई। उन्हें कुछ यात्रियों ने घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। महुआ मोइत्रा के अनुसार, यह घटना उस समय हुई, जब वह रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही थीं। सांसद द्वारा साझा किए गए वीडियो में कुछ लोग कथित तौर पर ‘चोर-चोर’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऊपरी तौर पर निश्चय ही ऐसी घटना गलत लगती है, लेकिन इसे यदि गहराई में देखें, तो आप समझ जाएंगे कि लोग ‘नाराज’ क्यों हैं? दरअसल, राजनीति सार्वजनिक जीवन से जुड़ा कर्म है, इसलिए राजनेता से अपेक्षा की जाती है कि वह संयम नहीं खोएंगे और ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जिनसे आम जनमानस को कष्ट हो। तृणमूल सांसद राजनीति की इस बुनियादी अवधारणा को ही भूल बैठी हैं। उनके पिछले कुछ बयानों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह कैसे किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के खिलाफ बोलती रही हैं। ऐसे में, लोग उनसे नाराज होंगे ही। इन जैसे तृणमूल नेताओं के कारण ही तो पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी है। किंतु इन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए दोष लोगों में देखने के बजाय महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं को अपनी कमियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने ईमानदारी से आत्म-चिंतन किया, तो उन्हें फिर से लोगों का प्रेम मिलेगा। किंतु ऐसा होेगा, इस पर संदेह है।