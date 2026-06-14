बुनियादी चीजों के लिए भी तरसते लोग

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक लंबे समय से एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं, किंतु पाकिस्तान सरकार यहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं…

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक लंबे समय से एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं, किंतु पाकिस्तान सरकार यहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय उनका दमन करती आई है। इसके लिए वह रह-रहकर फौज की मदद लेती है और पीओके में बेगुनाह नागरिकों की हत्या करके खौफ का राज कायम करना चाहती है।

पाकिस्तानी हुकूमत और सेना द्वारा दशकों से पीओके के मुखर नेताओं को जेलों में बंद करके प्रताड़ित किया जाता रहा है। उनके घरों की महिलाओं और बच्चियों की अस्मिता लूटी जाती है या विरोध के बदले में मौत दे दी जाती है। अभी हाल में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों द्वारा मुजफ्फराबाद में जीवनोपयोगी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत से मांग की जा रही थी। पाकिस्तानी सेना को हर बार की तरह इस बार भी कश्मीरियों की मांगें नागवार गुजरीं और सेना प्रमुख मुनीर के इशारे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी लोगों पर अंधाधुंध गोलाबारी कर दी गई, जिसमें सौ से भी अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है।

विडंबना यह है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार भारतीय कश्मीर का मुद्दा उठाकर दुनिया की सहानुभूति पाने के प्रयास करता है, पर उसके कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की वास्तविक हालत वैश्विक विमर्श का कभी हिस्सा नहीं बन पाती। वहां के नागरिकों को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह स्थिति पाकिस्तान के दावों और जमीनी हकीकत के अंतर को उजागर करती है।

दुनिया में मानवता की दुहाई देने वाले संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में मुसलमानों की वकालत करने वाले मौलानाओं और मानवाधिकार संगठनों को पाक अधिकृत कश्मीरियों के साथ हो रही बर्बरता क्यों नहीं नजर आती है? क्यों हर बार अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार आयोग के लोग और मौलाना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की मौत पर चुप्पी साध लेते हैं? अंतरराष्ट्रीय समुदाय और दुनिया भर के मुसलमानों के कथित ठेकेदारों द्वारा मुजफ्फराबाद में दर्जनों बेकसूर औरतों और बच्चों की हत्या की निंदा करते हुए पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों नहीं की जा रही है? उनकी इंसानियत क्या देश और इलाका देखकर जागती है?

अरविंद रावल, टिप्पणीकार

जरूरी सुविधाओं से कहीं बड़ी हैं मांगें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, वह सिर्फ बुनियादी सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि उनकी मांगों का दायरा कहीं बड़ा है। दरअसल, वहां के लोग यह देख रहे हैं कि भारतीय हिस्से में किस तरह कश्मीरियों की भलाई के काम हो रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि भारत पूरे कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और अगर वे लोग भारतीय निजाम के तहत होते,तो उन्हें भी आधुनिक विकास का सुख भोगने को मिलता। इस्लामाबाद की हुकूमत तो सिर्फ लूटना चाहती है। वहां के संसाधनों का इस्तेमाल इस्लामाबाद को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।

साफ है, पाकिस्तान की सरकार कश्मीर को अपना नहीं मानती। वह माने भी क्यों, आखिर उसने इस पर जबरन कब्जा कर रखा है, ताकि भारत को परेशान कर सके। मगर वह भूल रही है कि भारत का रुख स्पष्ट है। वह उस हिस्से को भी अपना मानता है। वहां के लोगों के दुख-दर्द को नई दिल्ली समझती है, इसलिए हमारी सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है, उस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए। दरअसल, पाकिस्तान पीओके को आतंकियों का ठिकाना बनाकर रखना चाहती है। उसकी मंशा यही जान पड़ती है कि दुनिया भर के मुल्क पीओके को एक आतंकवादी क्षेत्र के रूप में जानें, इसलिए उसने तमाम आतंकी संगठनों को अपने-अपने ठिकाने यहां बनाने की अघोषित अनुमति दे रखी है। भारत ने जो एयरस्ट्राइक की थी, उसकी वजह यही थी। पीओके के लोग जानते हैं कि उनके बीच में आतंकियों को पनाह देने की पाकिस्तान की मंशा उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार से परोक्ष रूप से अपनी ‘आजादी’ मांग रहे हैं।

बहरहाल, यह आंदोलन जिस भी दिशा में आगे बढ़े, लेकिन हमें सजग रहना होगा। पाकिस्तान ऐसी अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। उसे इस बात से मतलब ही नहीं कि पीओके के लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए भारतीय एजेंसियों को वहां के हालात पर नजर बनाकर रखनी होगी। हमारी सरकार पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार बेपरदा करती रही है। उसे यह काम लगातार करना होगा। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा, जब कश्मीर के इस हिस्से पर दावा करने का पाकिस्तान में साहस नहीं बचेगा। वह दिन वाकई पीओके के लिए आजादी का होगा। वहां के लोग मूलत: यही चाहते हैं।