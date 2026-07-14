कौशल विकास से बन रहा नया भारत

हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यावसायिक, तकनीकी और डिजिटल कौशल से सशक्त बनाना है, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी विकसित…

हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यावसायिक, तकनीकी और डिजिटल कौशल से सशक्त बनाना है, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी विकसित कर सकें। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब कौशल विकास केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। सुखद है कि भारत न सिर्फ इसे समझ रहा है, बल्कि अपने युवा हाथों को कौशल से लैस करने के लिए गंभीर प्रयास भी कर रहा है।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसको देश की सबसे बड़ी शक्ति बनाया जा सकता है। इसके लिए युवाओं को समयानुकूल कौशल मुहैया कराना होगा। इसी कारण भारत सरकार ने कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, जन शिक्षण संस्थान, आईटीआई और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। आज ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा, रोबोटिक्स और डेटा विश्लेषण जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन सबसे विश्व स्तर पर भारत के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आंकड़ों की मानें, तो यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के देशों सहित कई राष्ट्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों, तकनीशियनों, इंजीनियरों और सेवा क्षेत्र के कर्मियों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में, यदि भारत अपने युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित करे और भाषा व संचार कौशल पर ध्यान दे, जो वह कर भी रहा है, तो वह वैश्विक कार्यबल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भारत की आर्थिक शक्ति मजबूत होगी।

जाहिर है, केवल डिग्री को नहीं, बल्कि कौशल, नवाचार और उद्यमिता को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की जरूरत है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योगों के साथ साझेदारी, इंटर्नशिप और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। कौशल विकास को सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि युवा स्वयं रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित हों। केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार सक्रिय है। वह जानती है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद कुशल व दक्ष युवा हाथ ही हैं।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

युवाओं में जरूरी कौशल की गंभीर कमी विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश भारत में नौजवानों को रोजगारोन्मुखी कौशल से लैस करना केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। केंद्र सरकार जरूर इस बाबत प्रयास कर रही है, पर असलियत हर कोई जानता है। कौशल विकास के तमाम कार्यक्रम बेअसर साबित हो रहे हैं। रिपोर्टें तो यहां तक बताती हैं कि नए बच्चे आमतौर पर उद्योग की जरूरतों के अनुकूल कुशल नहीं होते। ऐसे में, जरूरी यही है कि नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त एआई, स्वचालन और डिजिटल बदलाव का है। इस दौर में युवाओं को आधुनिक तकनीकी, डिजिटल तथा व्यावसायिक कौशलों से सशक्त बनाना ही होगा, अन्यथा भारत विश्व में पिछड़ जाएगा।

तस्वीर किस कदर चिंताजनक है, इसका एहसास इससे भी होता है कि विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल का प्रतिशत लगभग 5.4 है, जबकि चीन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह कई गुना अधिक है। इसका अर्थ है कि हमारे पास युवा तो हैं, लेकिन उनकी बड़ी संख्या रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं है। इस स्थिति के पीछे अनेक कारण हैं। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आज भी डिजिटल संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है। अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते। दूसरी ओर, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अब भी डिग्री-केंद्रित है, जबकि रोजगार बाजार कौशल-केंद्रित होता जा रहा है। परिणामस्वरूप एक ओर लाखों शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, तो दूसरी ओर उद्योगों को योग्य व कुशल कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में, भारत यदि अपनी जनसंख्या को जन-शक्ति में बदलना चाहता है, तो उसे शिक्षा और कौशल विकास के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यावहारिक, तकनीकी और डिजिटल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, उद्योगों के साथ साझेदारी विकसित करना और ग्रामीण युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण पहुंचाना जरूरी है।

भारत की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि यह शक्ति आधुनिक कौशलों से संपन्न होगी, तो न केवल देश में बेरोजगारी की समस्या कम होगी, बल्कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। हमें इसी अनुसार बढ़ना चाहिए। अगर हम यह करने में चूक गए, तो अपना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे।