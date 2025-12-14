बांग्लादेश में चुनाव एक सकारात्मक कदम

संक्षेप: बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने गुरुवार को आम चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। लंबे समय से संकट में फंसे बांग्लादेश से यह सकारात्मक समाचार आया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने तारीखों की घोषणा की। प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना को हटाने के बाद देश में …

बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने गुरुवार को आम चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। लंबे समय से संकट में फंसे बांग्लादेश से यह सकारात्मक समाचार आया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने तारीखों की घोषणा की। प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना को हटाने के बाद देश में यह पहला आम चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश में साल 2025 में 12 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद अब चुनाव की तारीखों का एलान किया गया है। आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही वह रास्ता है, जिससे अंतत: संकटों पर विजय पाई जा सकती है।

इसके साथ ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल को बढ़ाने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही चुनाव की मांग की जा रही थी। फिलहाल, आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हिस्सा नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में, मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और कट्टरंपथी संगठन जमात-ए-बांग्लादेश के बीच होने की संभावना है। हालांकि बेगम जिया भी जेल में बंद थीं और इस समय अपना इलाज कराने लंदन में हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, सिर्फ कार्यक्रम तय करना ही बाकी था। इससे पहले, बांग्लादेश में जनवरी 2024 में चुनाव हुए थे, जिसमें शेख हसीना ने चौथी बार सत्ता में वापसी की थी। हालांकि, शेख हसीना के प्रतिद्वंद्वियों ने उन चुनावों का बहिष्कार किया था और उन्होंने प्रशासन पर भारी धांधली के आरोप लगाए थे। अब 17.3 करोड़ की आबादी वाला यह देश बदले हुए राजनीतिक माहौल में मतदान करने जा रहा है।

बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसे ही चुनाव होते हैं। यहां संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के जरिये होता है। मतलब जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा, उसी की जीत होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। अवामी लीग एक चुनाव आधारित पार्टी है। इसमें लोगों के सामने खड़े होने की ताकत है। अपनी स्थापना के बाद से बांग्लादेश अवामी लीग ने 13 चुनावों में से 9 में जीत हासिल की है और सरकार बनाई है।

संगीता ठाकुर, गृहिणी

देश को गहरे संकट में धकेलने की योजना बांग्लादेश में अभी चुनाव का एलान नहीं होना चाहिए था। यह सही समय नहीं है। शेख हसीना की पार्टी का उचित कहना है कि मोहम्मद यूनुस पूरे बांग्लादेश को गहरे संकट में धकेलने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश अवामी लीग ने घोषित चुनाव कार्यक्रम को खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि देश में जो माहौल है, उसमें चुनाव संभव ही नहीं है।

वैसे, बांग्लादेश की दोनों मुख्य पार्टियों की नेता लंबे समय से देश से बाहर हैं। शेख हसीना तो छात्र आंदोलन के बाद से भारत की शरण में हैं, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता खालिदा जिया इलाज के लिए इस समय लंदन में हैं। ऐसे में, बांग्लादेश का यह चुनाव केवल आंखों में धूल झोंकना ही साबित होगा। आखिर लोकतांत्रिक नेताओं और उनकी पार्टियों की भागीदारी के बिना कैसा चुनाव कराना चाहती है वहां की अंतरिम सरकार? मुख्य पार्टी अवामी लीग पर तो प्रतिबंध ही लगा दिया गया है।

ऐसी परिस्थिति में ठीक ही बांग्लादेश अवामी लीग ने घोषित चुनाव शेड्यूल को खारिज करते हुए कहा है कि इसमें देश के ज्यादातर लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। पार्टी ने इसे अवैध सरकार के अवैध चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम करार दिया है। शेख हसीना की पार्टी ने कहा है कि देश में अभी जो माहौल है, उसमे स्वतंत्र, निष्पक्ष और जन-प्रतिनिधिक चुनाव संभव नहीं है। एक विस्तृत बयान जारी करते हुए इस पार्टी ने कहा है कि ‘अवैध, कब्जा करने वाले, हत्यारे-फासीवादी यूनुस गुट के अवैध चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव के कार्यक्रम की बारीकी से समीक्षा की गई है। अब यह साफ है कि मौजूदा कब्जा करने वाली अथॉरिटी पूरी तरह से एकतरफा है और उसकी निगरानी में एक ऐसा निष्पक्ष और सामान्य माहौल सुनिश्चित करना नामुमकिन है, जहां पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों की इच्छा दिखाई दे सके।

पार्टियों और ज्यादातर आबादी को बाहर रखते हुए चुनाव कराने की कोशिश करना, देश को गहरे संकट में धकेलने की एक साजिश है। मौजूदा संकट को बढ़ने से रोकने के लिए बांग्लादेश अवामी लीग पर लगाई गई सभी पाबंदियां हटाई जानी चाहिए, बंगबंधु की बेटी शेख हसीना, अन्य नेताओं और हर तरह के लोगों के खिलाफ सभी मनगढ़ंत केस वापस लेने चाहिए, सभी राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करना चाहिए और मौजूदा व्यवस्था की जगह एक तटस्थ केयरटेकर सरकार बनानी चाहिए, ताकि जन-भागीदारी वाला चुनाव हो सके। इसके बिना चुनाव सिर्फ दिखावा है।