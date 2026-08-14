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बराबरी वाला समाज बन रहा भारत

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आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण भी होता है, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, सम्मान और न्याय प्राप्त हो…

बराबरी वाला समाज बन रहा भारत
अनुलोम-विलोम

आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण भी होता है, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, सम्मान और न्याय प्राप्त हो। इस मामले में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। बराबरी वाले समाज को बनाने में सरकार और तमाम संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। हालांकि, 15 अगस्त का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि आजादी की रक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिक नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने वाले नागरिक भी करते हैं। आज का भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा आत्मनिर्भरता, स्टार्टअप संस्कृति और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ऐसे में, विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह ऐसा भारत होना चाहिए, जहां वैज्ञानिक सोच, सांविधानिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और नवाचार समान रूप से आगे बढ़ें। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह ईमानदारी, अनुशासन, कर भुगतान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, स्वच्छता और कानून के सम्मान को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इस तरह कहें, तो स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी क्षण है। हमें यह विचार करना होगा कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। जब नागरिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तभी 2047 का भारत वास्तव में समृद्ध, आत्मनिर्भर, समावेशी और विश्व का प्रेरणा-स्रोत राष्ट्र बन सकेगा। यही अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

आठ दशक के अपने सफर में भारत ने कई तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि, पूर्ण समानता अब भी एक लक्ष्य है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 1950 में लागू संविधान ने सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया। अस्पृश्यता को अपराध घोषित करना एक ऐतिहासिक कदम था। इसी तरह, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और बाद में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया। इससे लाखों लोगों को अवसर मिले और व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ सकी।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

हर किसी को समान अवसर कहां मिला

सन् 1947 में 15 अगस्त को भारत ने राजनीतिक गुलामी की लंबी रात से आजादी हासिल की थी। यह केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना भी था, जहां हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। आजादी के इन 79 वर्षों में निश्चय ही भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि क्या आज हर भारतीय को वास्तव में समान अवसर मिल रहा है? क्या किसी बच्चे का भविष्य उसकी प्रतिभा से तय होता है या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, उसके गांव या शहर, उसके लिंग और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होता है?

शिक्षा से शुरुआत करें। आजादी के बाद शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना गया। फिर भी शिक्षा में समान अवसर की मंजिल अभी दूर है। एक ओर ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें अच्छे निजी स्कूल, इंटरनेट, कंप्यूटर, अंग्रेजी शिक्षा और निजी कोचिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी हैं, जिनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, पुस्तकें, डिजिटल साधन और शांत वातावरण तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए केवल स्कूल में दाखिला मिल जाना शिक्षा की समानता नहीं है; वास्तविक समानता तब होगी, जब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। महिला सशक्तिकरण भी ऐसा ही मुद्दा है, जिसमें देश ने लंबी यात्रा तय तो की है, लेकिन अनेक लड़कियां आज भी बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियों, सुरक्षा की चिंता और सामाजिक रूढ़ियों का सामना कर रही हैं। कई परिवारों में तो बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। स्त्रियों को कार्यक्षेत्र में भागीदारी, समान वेतन, सुरक्षित वातावरण और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के सवाल भी हल नहीं हुए हैं।

भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर भी अवसरों की असमानता का एक बड़ा कारण है। शहरों के विपरीत आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और डिजिटल सुविधाएं सीमित हैं। गांव का प्रतिभाशाली युवा यदि बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए शहर नहीं जा पाता, तो उसकी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। दिक्कत यह है कि विकास की गति हर क्षेत्र में समान नहीं है। कुछ गांव आधुनिक सुविधाओं से जुड़ चुके हैं, जबकि कुछ अब भी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए भारत के विकास का अगला चरण गांवों और छोटे शहरों को भी अवसरों का मजबूत केंद्र बनाने का होना चाहिए।

ममता कुशवाहा, शिक्षिका

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