आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हम

स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाह्य बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और आत्म-नियंत्रण है, जिसके बिना कोई भी राष्ट्र न तो दीर्घकालीन प्रगति कर सकता है, न ही आत्म-गौरव का अनुभव कर सकता है। भारत एक ऐसा ही राष्ट्र है…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 11:16 PM
स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाह्य बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और आत्म-नियंत्रण है, जिसके बिना कोई भी राष्ट्र न तो दीर्घकालीन प्रगति कर सकता है, न ही आत्म-गौरव का अनुभव कर सकता है। भारत एक ऐसा ही राष्ट्र है। इसकी जड़ों में संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म की अद्भुत समृद्धता है। इसके पास केवल भौगोलिक विस्तार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गहराई भी है।

आज भारत केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता, बल्कि वह आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान केवल एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का घोष है। यह देशवासियों को कहता है कि हम विचारों, तकनीक, संसाधनों और चरित्र में आत्मनिर्भर बनें। आज भारत रक्षा क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान, मिसाइलें, और उपग्रह बना रहा है। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ‘इसरो’ और ‘डीआरडीओ’ जैसी संस्थाएं विश्वस्तरीय अनुसंधान कर रही हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान भारत को केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बना रहे, बल्कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र भी बना रहे हैं। यह वही आत्मविश्वास है, जो स्व-नियंत्रण से उपजता है।

आज स्वतंत्र भारत में हमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है- प्रेस, साहित्य, सोशल मीडिया, भाषण सभी माध्यम खुले हैं। स्वतंत्रता का यह आयाम आज के भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर नौजवानों के लिए। जब युवा अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट करें, लेकिन साथ ही वे मर्यादा और सहिष्णुता को न भूलें, जो भारतीयता की आत्मा है, तो राष्ट्र सुदृढ़ बनता है। आज भारत न केवल अपने लिए सोच रहा है, बल्कि विश्व की दशा-दिशा भी निर्धारित कर रहा है। यह प्रमुख मंचों पर आसीन है। जी-20 की अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज बनना- केवल कूटनीति नहीं, आत्मवश्विासी स्वतंत्रता का प्रमाण है। भारत आज विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जिसका फायदा यहां के नागरिकों को मिल रहा है। जब हम कहते हैं कि भारत अपने ज्ञान, योग, आयुर्वेद, संस्कृति और सहिष्णुता के मूल्यों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वह केवल अतीत का गौरव-गान नहीं करता, बल्कि वर्तमान की नैतिक जरूरतों की पूर्ति भी करता है। वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत की यह भूमिका एक संतुलनकारी, संयमित और संवादकारी राष्ट्र की है।

नृपेन्द्र अभिषेक ‘नृप’, टिप्पणीकार

असली भारत को गढ़ने का काम बाकी

सदियों की पराधीनता, संघर्ष व बलिदानों के बाद जब भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का सूर्य देखा, तो लगा कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। पूरे देश में गर्व, उत्साह और उम्मीदों की लहर दौड़ पड़ी। लोगों को लगा, अब वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे। मगर क्या यह आजादी पूर्ण थी? सदियों की पराधीनता, संघर्ष और त्याग के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो हर आंख में एक सपना था आत्मसम्मान से जीने का। अपने विचारों से, संस्कृति से जीवन जीने की उम्मीद थी।

मगर आजादी के 78 साल के बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक और जातीय नफरत सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने पर आमादा है। शक्तिशाली पड़ोसी देश द्वारा देश की सीमाओं पर तनाव और उस पर हमारी चुप्पी, अर्थव्यवस्था का आधार मानी जाने वाली खेती-किसानी पर मंडराता गंभीर संकट, ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था, अभूतपूर्व महंगाई-बेरोजगारी, राष्ट्रीय संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं का तेजी से निजीकरण, नित-नए उजागर हो रहा भ्रष्टाचार, सांविधानिक संस्थाओं व मीडिया पर हमला और चारों तरफ लहलहाती अपराधों की फसल के बीच हम अपनी आजादी की यह वर्षगांठ मनाएं भी तो किस भावना से? क्या हमारे वे तमाम मूल्य और प्रेरणाएं सुरक्षित हैं, जिनके आधार पर आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और जो आजादी के बाद हमारे संविधान का मूल आधार बनीं? क्या आजादी हासिल होने और संविधान लागू होने के बाद हमारे तंत्र और आम आदमी के बीच उस तरह का सहज व संवेदनशील रिश्ता बन पाया है, जैसा कि किसी व्यक्ति का अपने परिवार से होता है?

जाहिर है, आज जब हम आजादी के इतने दशक बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि हमने सत्ता तो बदली, पर सोच नहीं। अंग्रेजों की जगह एक ऐसी व्यवस्था ने अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसमें समग्र विकास की बात नहीं होती। इसमें गिने-चुने लोगों को ही लाभ मिलता दिखता है। हमने आज सोचने की आजादी खो दी है। परंपराओं के नाम पर संवेदनशीलता और बदलाव की आकांक्षा कुचल दी है। हम एक ऐसी मानसिकता के बंदी हो गए हैं, जो हमें प्रश्न करने से रोकती है। जो बदलाव को देशद्रोह मानती है। जो ‘चुप रहो’, ‘यही सही है’ कहकर पीढ़ियों की संभावनाओं को कुचल देती है। आजादी सिर्फ परिवर्तन नहीं, बल्कि हमें सोचने, सवाल करने और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देती है। हमें वह भारत गढ़ना है, जहां तिरंगे की छाया में हर मनुष्य स्वाभिमान से जी सके। यही तो असली भारत होगा।

जयप्रकाश नवीन, टिप्पणीकार

