Hindi Newsओपिनियन साइबर संसारhindustan cyber world column 14 October 2025

ममता बनर्जी ने आखिर गलत क्या कहा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देर रात छात्राओं को बाहर न निकलने को कहा, जो बिल्कुल सही है। हर मां अपनी बेटियों को यही सिखाती है कि वे देर रात घर से बाहर न निकलें। हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि अच्छे घर की लड़कियां…

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देर रात छात्राओं को बाहर न निकलने को कहा, जो बिल्कुल सही है। हर मां अपनी बेटियों को यही सिखाती है कि वे देर रात घर से बाहर न निकलें। हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि अच्छे घर की लड़कियां देर रात बाहर नहीं जातीं। बागबान फिल्म को याद कीजिए, जिसमें किरदार निभाते हुए हेमा मालिनी कहती हैं कि लड़कियों के लिए जमाना कभी नहीं बदला। हम चाहे लाख विकास की और नई सोच की बातें कर लें, पर वास्तविकता यही है कि लड़कियों के लिए लोगों की सोच को बदल पाना कठिन है और उतना ही मुश्किल है आज के जमाने में इसे स्वीकार करना। निर्भया कांड भी देर रात की ही घटना थी। बच्चे अगर घर में रहते हैं, तो माता-पिता की बातों को मानते हैं और रात में बाहर निकलने से बचते हैं, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कहीं-न-कहीं उन्मुक्त हो जाते हैं और उनके मन में ‘आजादी’ का ख्याल आता ही है, जिसके कारण ऐसी घटनाओं के घटने की आशंका बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर किसी लड़की को जरूरी काम है, तो उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। वह निश्चय ही बाहर निकले, लेकिन अनावश्यक निकलने से बचे। इससे इस तरह के अपराध कम हो सकते हैं, क्योंकि आपराधिक तत्व अमूमन रात में ही निकलते हैं।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिर गलत क्या कहा? क्या हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को छात्रावास के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? क्या उनको बेमतलब देर रात बाहर निकलना चाहिए? निस्संदेह, सुरक्षा राज्य का मामला है और हर नागरिक को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी, लेकिन नागरिकों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि वे जहां चाहें, वहां जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में इतने पुलिसकर्मी नहीं हैं कि वे हर व्यक्ति की आवाजाही पर नजर रख सकें। ऐसे में, मख्यमंत्री का कहना अनुचित नहीं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की भी अपनी सीमा है। आखिर पुलिस अधिकारी हर घर के बाहर पहरा तो नहीं ही दे सकते। इसलिए, इसमें विवाद के बीज खोजने वाले वास्तव में जमीनी हकीकत से अनजान हैं। वे नहीं जानते कि भारत में सभी सद्पुरुष नहीं हैं। यहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, जो आपराधिक मानसिकता के हैं। जाहिर है, इन लोगों से बचने का एक तरीका यही है कि हम खुद का ख्याल रखें। ममता बनर्जी यही कहना चाह रही थीं।

अंकिता, टिप्पणीकार

रात में क्यों न बाहर निकलें लड़कियां

दुर्गापुर गैंगरेप जैसी अमानवीय घटना ने पूरे देश को हिला दिया, पर उससे भी अधिक निराशाजनक रहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। यह बयान न केवल असंवेदनशील प्रतीत होता है, बल्कि समाज में एक गलत संदेश भी देता है- जैसे कि अपराध रोकने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही हो। जब किसी लड़की के साथ अपराध होता है, तब प्रश्न उठना चाहिए अपराधियों की मानसिकता और कानून-व्यवस्था पर, न कि पीड़िता की स्वतंत्रता पर। एक जन-प्रतिनिधि से अपेक्षा होती है कि वह ऐसी घड़ी में पीड़िता और महिलाओं को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाए, न कि उन्हें डर या बंदिश का संदेश दे। महिलाओं की सुरक्षा का समाधान ‘रात में बाहर न निकलने’ में नहीं, बल्कि ‘अपराधियों को सख्त सजा देने’ और ‘कानून व्यवस्था मजबूत करने’ में है। इसलिए ममता बनर्जी के बयान को संवेदना और जवाबदेही, दोनों स्तरों पर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। यह विकृत मानसिकता की निशानी है।

पूनम सिंह भदौरिया, टिप्पणीकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के बाद यह सलाह देना कि छात्राएं रात में घर से बाहर न निकलें, निंदनीय है और राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा को दर्शाती है। उनकी टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस सरकार के ‘विफल प्रशासन’ और ‘नैतिक रूप से खोखले नेतृत्व’ को दर्शाती है। बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय पश्चिम बंगाल सरकार बेशर्मी से महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर सवाल उठा रही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दे, न कि उनकी स्वतंत्रता पर अत्याचारी प्रतिबंध लगाए। आज हालात ये हैं कि बंगाल में सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संरक्षित अपराधी खुलेआम घूमते हैं, जबकि न्याय की मांग करने वाले पीड़ितों की आवाज को बेरहमी से दबा दिया जाता है। एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ परिसर के बाहर कथित तौर पर तब सामूहिक बलात्कार किया गया, जब वह एक दोस्त के साथ रात का खाना खाने गई थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ‘वह रात के 12.30 बजे बाहर कैसे आई? उनसे हॉस्टल के नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। उन्हें देर रात बाहर निकलने से बचना चाहिए।’ एक महिला नेत्री होते हुए महिलाओं के प्रति ऐसी बयानबाजी अति अशोभनीय है।

शेखर कुमार, टिप्पणीकार