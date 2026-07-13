ट्रंप पर भरोसा करना बड़ी नासमझी

अमेरिका और ईरान के बीच जब युद्ध-विराम पर सहमति बनी, तब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध-विराम की समाप्ति के एलान के बाद अब दोनों देशों में फिर से जंग छिड़ गई है…

अमेरिका और ईरान के बीच जब युद्ध-विराम पर सहमति बनी, तब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध-विराम की समाप्ति के एलान के बाद अब दोनों देशों में फिर से जंग छिड़ गई है। देखा जाए, तो राष्ट्रपति ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इसलिए जब तक दोनों देशों के बीच समझौते पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों देशों के बीच शांति रह सकेगी। दिक्कत यही है कि ट्रंप अपने अस्थिर रुख के कारण कभी भी, कुछ भी फैसला ले लेते हैं। इस बार भी उन्होंने युद्ध-विराम के अंत की एकतरफा घोषणा की। ट्रंप साहब, माना कि आप अपने आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसे-ऐसे फैसले लेते रहें, जो दुनिया के लिए आफत लेकर आएं। आपको यह समझना होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी देश में युद्ध होता है, तो उसका बुरा प्रभाव करीब-करीब तमाम देशों पर पड़ता है। हालांकि, सवाल संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था पर भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए ही हुआ है, फिर भी यह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, जबकि प्रावधान यह भी है कि अगर परिषद वीटो के कारण आगे नहीं जा सकती या अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में विफल रहती है, तब यूनिटी ऑफ पीस प्रस्ताव 377 ए (वी) के तहत महासभा तुरंत इस पर फैसला ले सकती है। महासभा 24 घंटे के भीतर ‘आपातकालीन विशेष सत्र’ बुला सकती है और समस्या को सुलझाने के लिए सदस्य देशों को सामूहिक कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है। दुर्भाग्य से ऐसा भी कुछ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता। राष्ट्रपति ट्रंप यह बात बखूबी जानते हैं, इसलिए मनमाना कदम उठाकर विश्व के देशों के सामने मुश्किलें पैदा करने में जुटे हुए हैं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अमेरिका और ईरान के बीच फिर छिड़ी जंग विश्व व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती है। यदि समय रहते तनाव कम नहीं हुआ, तो इसके बुरे परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। विवाद का केंद्र होर्मुज जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अस्थिर रुख भी इसके लिए कुसूरवार है। पहली बार जब बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने ईरान पर हमला बोलकर उसके सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी और अब जब युद्ध-विराम लागू था, तब उन्होंने इसका एकतरफा अंत करके तेहरान पर हमले शुरू कर दिए।

कुंज बिहारी शर्मा, टिप्पणीकार

ईरान अपनी करनी का फल भुगत रहा ईरान के इस तर्क से शायद ही किसी को ऐतराज होगा कि उस पर युद्ध थोपा गया था, लेकिन उसने जिस तरह होर्मुज जलमार्ग पर कब्जा जमा रखा है या यहां से शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है, उसके कारण ईरान के प्रति बनी वैश्विक सहानुभूति खत्म हो रही है। उसे यह समझना चाहिए कि होर्मुज से जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही जरूरी है, इसे खुला रखने की इच्छा दुनिया के सभी देशों की है। ऐसे में, यदि वह विश्व बिरादरी को नाराज करते हुए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाएगा, तब उसे वही भुगतान होगा, जो अमेरिका उसके साथ कर रहा है। देखा जाए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उचित ही बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। अगर ईरान बातचीत का हिमायती होता, तो वह संयम का परिचय दे रहा होता, लेकिन उसने तो होर्मुज पर नया प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह देखा जाए, तो वह अपनी करनी का फल ही भुगत रहा है।

ईरान चाहता, तो वह अस्थायी युद्ध-विराम को स्थायी बना सकता था। इसके लिए उसे बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। वह होर्मुज पर अधिकार जमाकर अमेरिका से यह आश्वासन लेना चाहता था कि उस पर फिर कभी हमला नहीं किया जाएगा। यह एक तरह से भयादोहन था, जिसे कोई भी देश स्वीकार नहीं करता। फिर भी, अमेरिका ने बातचीत की शर्त मानी, ताकि तेहरान को समझाया जा सके। समझने के बजाय अलबत्ता उसने होर्मुज को फिर से बंद करने का एलान कर दिया, यहां तक कि उसने उस तेल टैंकर को भी निशाने पर लिया, जो वहां से गुजर रहा था और जिसमें भारतीय क्रू मेंबर थे। अमेरिका ने फरवरी के अंत में तेहरान पर हमला बोलकर गलत किया था और यह पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अब ईरान अति कर रहा है, जिसका जवाब उसे मिलना ही चाहिए। अमेरिका ने यही किया है। इसी कारण इस बार कई देश नए हमलों पर चुप्पी साधते दिखे हैं।

इस जंग का समाधान इसलिए भी मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि ईरान को लेकर विश्वास नहीं जम सका है। इस कारण कोई भी कूटनीतिक पहल अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में, प्रयास अब तेहरान को ही करना होगा। उसे परिपक्वता दिखाने की जरूरत है। बेशक राष्ट्रपति ट्रंप कुछ मामले में अतिवादी रुख अपनाते दिखते हैं, लेकिन होर्मुज खुला रहने की उनकी चाहत गलत नहीं है। वैश्विक ऊर्जा का करीब 20 फीसदी हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है। ऐसे में, इसका बाधारहित रहना ही सबके हित में है। ईरान यह जितनी जल्दी समझ जाए, उसके लिए ठीक होगा।