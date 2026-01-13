जानलेवा मांझे को सख्ती से रोके प्रशासन

संक्षेप: मकर संक्रांति के दिन आसमान पूरी तरह से पतंगों से ढक जाता है। इस त्योहार के नजदीक आते ही पतंगों की ब्रिकी तेज हो जाती है। हालांकि, पतंगबाजी का उल्लास कभी-कभी दुखद हादसों में भी बदल जाता है…

मकर संक्रांति के दिन आसमान पूरी तरह से पतंगों से ढक जाता है। इस त्योहार के नजदीक आते ही पतंगों की ब्रिकी तेज हो जाती है। हालांकि, पतंगबाजी का उल्लास कभी-कभी दुखद हादसों में भी बदल जाता है, खास तौर से तब, जब पतंग में चीनी मांझे का प्रयोग किया जाता है। बीते कई दिनों से चीनी मांझे को लेकर कई घटनाएं सुर्खियों में रहीं। कहीं इसकी वजह से इंसान चोटिल हुए, तो कहीं पशु- पक्षी। इस मांझे से दोपहिया वाहन चालकों के गला कटने की घटनाएं भी हुई हैं। इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन शिथिल बना हुआ है। कहने के लिए इस मांझे का प्रयोग प्रतिबंधित है। शहरों में और दुकानों में इसको लेकर ‘सर्च अभियान’ भी चलाया जाता है, पर यह समझ से परे है कि इस तरह की ‘निगरानी’ के बावजूद लोगों तक यह जानलेवा मांझा कैसे पहुंच रहा है? साफ है, कहीं न कहीं दुकानदारों में प्रशासनिक कार्रवाई का डर नहीं है और ऐसा तभी होता है, जब प्रशासन अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। वक्त की यही जरूरत है कि उन दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो ऐसे मांझे रखते हैं। उन पर हजारों-लाखों रुपये का जुर्माना और दुकान का लाइसेंस कम से कम पांच वर्षों के लिए निरस्त करना जरूरी है, तभी कोई दुकानदार चीनी मांझे को बेचने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। इस तरह की कारगर रणनीति ही चीनी मांझे को बाजार से बाहर कर सकती है। जब हम जानते हैं कि यह मांझा जानलेवा है, तब इससे दूरी बरतना ही उचित है। इसके लिए प्रशासन को अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए।

योगेश जोशी, टिप्पणीकार

चीनी मांझा हत्यारा मांझा बन चुका है। जहर वाली यह डोर आसमान से नहीं, बल्कि बेखौफ लापरवाही से नीचे उतर रही है। हाईकोर्ट का प्रतिबंध, पुलिस की छापेमारी- सब मानो कागजी ढोंग हैं। बाजारों में यह कातिल धागा खुलेआम बिक रहा है और लोग बेधड़क इसे पतंग में लगाकर उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनमें सजा का डर मिट गया है। क्या व्यवस्था इतनी नाकारा है कि हर साल दर्जनों जिंदगियां लील जाएं, फिर भी कोई सख्त रोक न लगे? अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त है। बेचने वालों को जेल, इस्तेमाल करने वालों पर लाखों का जुर्माना, दोपहिया वाहनों पर सतर्कता, हर मोहल्ले में जागरूकता अभियान, ये सभी काम जरूरी हैं और इन पर अमल होना ही चाहिए। उल्लास के नाम पर मौत का जश्न नहीं चलेगा। इस मांझे का प्रयोग खतरनाक है। प्रशासन जागो, अन्यथा यह जहर कई और जिंदगियों को छीन लेगा।

आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार

कई लोग चोरी-छिपे कर रहे इस्तेमाल चीनी मांझा अब केवल पतंगबाजी से जुड़ा विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह कानून, जिम्मेदारी और सामाजिक संवेदनशीलता की परीक्षा बन चुका है। प्रशासन ने ऐसे मांझे के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद हरेक वर्ष हादसों की पुनरावृत्ति यह साबित करती है कि यह समस्या कानूनी उपायों की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि आम लोगों की अवहेलना से उत्पन्न होती है।

यह निर्विवाद तथ्य है कि चीनी मांझे पर कांच व रसायनों का लेप किया जाता है, जो तेज रफ्तार में दौड़ते दोपहिया वाहन चालकों के गले काट देता है। हर साल इससे कई राज्यों में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और कुछ की तो मौत के मामले सामने आते हैं। पशु-पक्षियों के लिए यह और भी क्रूर साबित होता है। उनके पंख कटने और तड़प-तड़पकर मर जाने की घटनाएं आम हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मांझे पर सख्त रोक लगाई है। बावजूद इसके, यह चोरी-छिपे बाजार में पहुंच जाता है। लोग जानते हैं कि यह प्रतिबंधित है, फिर भी ‘ज्यादा धारदार डोर’ बनाने के लालच में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह प्रवृत्ति बताती है कि निजी मनोरंजन को सामूहिक सुरक्षा से ऊपर रखा जा रहा है।

इस संदर्भ में बच्चों की भूमिका और स्थिति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। बड़ी संख्या में हमारे बच्चे यह नहीं जानते कि चीनी मांझा प्रतिबंधित और खतरनाक है। वे वही अपनाते हैं, जो आस-पास के बड़े लोगों को करते देखते हैं। इसलिए केवल दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। प्रशासन और अभिभावकों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को समय रहते इसके खतरों के बारे में और प्रतिबंध की जानकारी दी जाए। एक और तर्क दिया जाता है कि ‘यह तो परंपरा है’। हालांकि, परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि किसी त्योहार को दूसरों के जीवन के लिए खतरा बना दिया जाए। पतंगबाजी का आनंद सूती या सुरक्षित मांझे से भी लिया जा सकता है, जो उपलब्ध है और जिसके खतरे भी नहीं हैं। फिर भी, अधिक धारदार और खतरनाक विकल्प चुनना दर्शाता है कि हमने उत्सव को प्रतिस्पर्द्धा और आक्रामकता से जोड़ दिया है।

दिक्कत यह है कि हादसे के बाद कुछ दिनों तक शोर जरूर मचता है। वायदे किए जाते हैं कि अब इस मांझे का प्रयोग न होगा। फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। कानून तभी प्रभावी होता है, जब समाज उसका नैतिक समर्थन करे। केवल पुलिस की छापेमारी से नहीं, बल्कि सामाजिक अस्वीकार से ही चीनी मांझे पर रोक संभव है।