इंसानी जान की रक्षा करना सबसे जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को पकड़ने और उनको आश्रयगृहों में सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके बाद पशुप्रेमियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे तो यही मालूम होता है कि इन लोगों को इंसानों से ज्यादा कुत्तों से प्यार है…

Wed, 13 Aug 2025 11:17 PM
सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को पकड़ने और उनको आश्रयगृहों में सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके बाद पशुप्रेमियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे तो यही मालूम होता है कि इन लोगों को इंसानों से ज्यादा कुत्तों से प्यार है। उनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं। जिस घर में कुत्ते की वजह से मौत हुई है या जहां लोग भयानक रूप से चोटिल हुए हैं, यहां तक कि छोटे बच्चे भी लावारिस कुत्तों के हमले का शिकार हुए हैं, उनके दर्द को समझने के बजाय ये लोग इस आदेश के खिलाफ अपना मत जाहिर कर रहे हैं और विरोध-प्रदर्शन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। शायद उनके किसी अपने को यह दर्द मिलता, तब उन्हें समझ में आता कि लावारिस कुत्ते कितनी बड़ी समस्या बन चुके हैं। इनको समझना चाहिए कि जिंदगी एक बार मिलती है और वह भी महज इसलिए चली जाती है कि कुछ लोग इंसानी जान से ज्यादा कुत्तों को महत्व देते हैं। माता-पिता को घर में आश्रय मिले न मिले, परंतु कुत्ते को वे जरूर घर में रखेंगे। पशु-प्रेम गलत नहीं है, लेकिन जब इंसानों की जान पर बन आए, तो कुछ कठोर निर्णय लेने ही चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

दिल्ली-एनसीआर के लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश निस्संदेह जनहित के नजरिये से एक अहम कदम है। मेरा तो यह भी मानना है कि यह कार्रवाई महज दिल्ली-एनसीआर तक सीमित न रहे, क्योंकि कुत्तों के काटने या रेबीज से होने वाली मौतें देश के तमाम हिस्सों में समान रूप से चिंता का विषय हैं। ऐसे में, यह आवश्यक है कि लावारिस कुत्तों को हटाने के नियम पूरे देश में लागू किए जाएं, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। हालांकि, केवल आवारा कुत्तों को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन कुत्तों को लेकर भी नियम बनाने होंगे, जिनको मालिक जान-बूझकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। संभव हो, तो प्रत्येक पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए, उनमें माइक्रोचिप लगाई जाए और मालिक की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही, डॉग शेल्टर की क्षमता, उनका प्रबंधन और कुत्तों की देखभाल भी महत्वपूर्ण है, ताकि पकड़े गए कुत्तों को अमानवीय परिस्थितियों में न रखा जाए। कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जैसे दीर्घकालिक उपायों को भी राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तभी सफल होगा, जब इसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया जाए। तभी इंसानों की जान भी बचेगी और पशुओं के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

लावारिस कुत्तों का यह सही समाधान नहीं

लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसके निहितार्थ को लेकर गंभीर बहस शुरू हो गई है। वास्तव में, बहुत सारे तरीके हैं कुत्तो को काटने से रोकने या उससे बचने के, इसलिए इस तरह पूरे दिल्ली-एनसीआर को कुत्ताविहीन कर देना ठीक नहीं। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, जो सदियों से इंसानों के साथ रह रहा है। वह हमारे दुख-सुख का साथी है। वह भावनाओं को समझता है, रोता-खेलता है और अपनी वफादारी दिखाता है। इसलिए, लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वह दर्दनाक है। पशु-प्रेमी इसीलिए अदालत से अपने आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध कर रहे हैं।

देखा जाए, तो प्रशासन ने अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार का ठीकरा इन मासूम बेजुबानों पर फोड़ दिया है। सरकार इनके लिए फंड देती है। वैक्सीन और नसबंदी जैसे तरीके अपनाकर इनको बेहतर तरीके से समाज के बीच ही संभाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब आगे जो होगा, वह बेहद क्रूर हो सकता है। माना जाता है कि दिल्ली-एनसीआर में लावारिस कुत्तों की संख्या 10 लाख के आसपास है। सवाल है कि आखिर वे रहेंगे कहां? दिल्ली में इनका कोई शेल्टर नहीं है, यहां 20 पशु-नियंत्रण केंद्र जरूर हैं, जहां कुत्तों की नसबंदी और देखभाल का काम होता है, लेकिन दस लाख कुत्तों को संभालने के लिए जितनी बड़ी संख्या में शेल्टर की जरूरत होगी, उसे देखते हुए इन केंद्रों को शेल्टर बना देना भी पर्याप्त नहीं होगा। माना जा रहा है कि इन लावारिस कुत्तों के लिए 5,000 शेल्टर की जरूरत पड़ सकती है। फिर, इनमें कर्मियों की भी जरूरत पड़ेगी। कुत्तों का खाना-पीना सब चाहिए। नगर निगम में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि यहां कुत्तों की उचित देखभाल हो सकेगी। इतना ही नहीं, दो हफ्तों में यह काम शायद ही हो सकेगा। ऐसे में, अंदेशा यही है कि लावारिस कुत्तों को अघोषित रूप से मारने का अभियान चलेगा। यह अन्याय है और दर्दनाक भी। अगर लावारिस कुत्ते समस्या हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे समाज से दूर कर दिया जाए या उनकी पूरी नस्ल ही खत्म कर दी जाए।

हिंदू धर्म में एक आख्यान है कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर निकले, तो सबसे अंत तक कुत्ता ही उनके साथ रहा। इसका मतलब यह हुआ कि कुत्तों और इंसानों का साथ काफी पुराना है। इसलिए, गुजारिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश की समीक्षा करे। कुत्ते ही नहीं, हमें हर जानवर से प्यार करना चाहिए। उनके बिना दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

विजय अक्षित, टिप्पणीकार

