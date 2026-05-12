त्याग की शुरुआत पहले माननीय करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने, गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने, डेस्टिनेशन विवाह से दूरी बरतने, सोने की खरीद कम करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने, गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने, डेस्टिनेशन विवाह से दूरी बरतने, सोने की खरीद कम करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है। उनका तर्क है कि भारत आज भी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित ईंधन पर निर्भर है। ऐसे में, यदि देश ईंधन की खपत कम करेगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। यह बात पूरी तरह सही और व्यावहारिक है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत जैसी अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए बचत और संयम की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह त्याग केवल आम जनता के लिए है? क्या इसकी शुरुआत सत्ता और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से नहीं होनी चाहिए? जब देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा हो, तब नेताओं और मंत्रियों के लंबे-लंबे काफिले, वीआईपी संस्कृति और सरकारी सुविधाओं का खुला प्रदर्शन लोगों के मन में सहज सवाल खड़े करता है। यदि वास्तव में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, तो सबसे पहले मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें अपने काफिले को सीमित करना चाहिए। सरकारी खर्चों में कटौती करनी चाहिए। विदेश दौरों और आलीशान सरकारी आयोजनों पर अंकुश लगाना चाहिए। वेतन और भत्तों में भी स्वैच्छिक कमी करनी चाहिए। जब माननीय त्याग का संदेश व्यवहार में उतारेंगे, तभी जनता भी उसे ईमानदारी से स्वीकार करेगी।

कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने देखा कि कैसे वर्चुअल बैठकें और घर से काम की व्यवस्था ने न केवल समय बचाया, बल्कि ईंधन की खपत भी कम की। यदि सरकार और प्रशासनिक तंत्र इन व्यवस्थाओं को फिर से प्राथमिकता दें, तो यह एक सकारात्मक पहल होगी। किंतु यह भी जरूरी है कि नेताओं के निजी और राजनीतिक कार्यक्रमों में संसाधनों की फिजूलखर्ची बंद हो। हजारों गाड़ियों के काफिले और भव्य राजनीतिक रैलियां ईंधन बचत के संदेश को कमजोर करती हैं। दरअसल, समस्या सुझावों में नहीं, बल्कि दोहरे मापदंड में है। लोकतंत्र में नेतृत्व का अर्थ केवल भाषण देना नहीं, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना भी होता है। भारत की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जनता पर नैतिक दबाव बनाने से पहले नेताओं को स्वयं सादगी अपनानी होगी।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

मितव्ययिता करना हम सबकी जिम्मेदारी वैश्विक अस्थिरता, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और कमजोर होते रुपये के दौर में यदि देश का नेतृत्व नागरिकों से संयम और किफायत की अपील करता है, तो इसे केवल सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित उपयोग, ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृति अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, सोने की खरीद कम करने और देश में ही विवाह समारोह आयोजित करने की बात वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह प्रासंगिक है। दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष इस गंभीर विषय को भी राजनीतिक चश्मे से देखने में लगा है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में, जब तेल महंगा होता है, तो आयात बिल बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है। इसका असर केवल सरकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम जनता को महंगाई, परिवहन-खर्च और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए, यदि नागरिक थोड़ी किफायत बरतें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं, ईंधन का अनावश्यक खपत कम करें, विलासिता से बचें और स्थानीय संसाधनों को प्राथमिकता दें, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती ही मिलेगी। भारत की संस्कृति सदैव ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ की रही है। आज आवश्यकता इस सोच को व्यवहार में उतारने की है। यदि हर नागरिक ‘न्यूनतम में काम चलाने’ की आदत विकसित कर ले और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखे, तो भारत न केवल आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से सामना करेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता व विकास की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना, ‘वर्क फ्रॉम होम’ को बढ़ावा देना, अनावश्यक सोना खरीदने से बचना, विदेशी यात्राओं में कटौती और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की अपील को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह दूरगामी आर्थिक संकटों से बचने की व्यापक आर्थिक रणनीति का एक हिस्सा है। आज देश की प्राथमिकता है, विदेशी मुद्रा को बचाए रखना। थोड़े समय पहले ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन अब यह घटकर 690.7 अरब डॉलर रह गया। इसलिए हमें आर्थिक अनुशासन में रहना ही होगा। राष्ट्र के हितों के साथ ही हमारे हित भी जुड़े रहते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखकर हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए।